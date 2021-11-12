寶格麗頂級珠寶暨腕錶盛展，多達200件璀璨作品抵台！

享有「彩寶藝術大師」美譽的義大利頂級珠寶品牌寶格麗，於「寶格麗頂級珠寶暨腕錶盛展」璀璨展演了 200 件頂級珠寶、頂級珠寶錶及複雜腕錶作品，展出總價逾新台幣 30 億！寶格麗的精彩作品集結了系列精華，以頂級工藝搭配華麗珠寶的作品禮讚義式享樂主義的奔放精神，親臨展覽現場，彷若進入了屬於寶格麗的絢麗時空，徜徉在創意無限的奇幻旅程。

寶格麗頂級珠寶暨腕錶盛展特別邀請到藝人關穎擔任出席嘉賓，一共展演兩套品牌集大成的華麗之作。一襲銀灰色禮服搭配 Sapphire Petal 頂級藍寶石與鑽石項鍊與耳環、 Rome at Dusk 頂級藍寶石與鑽石戒指、 Serpenti Misteriosi Pallini 頂級神秘珠寶腕錶，優雅氣質展露無遺。另一套黑色禮服則搭配寶格麗的祖母綠與鑽石系列作品，無油哥倫比亞祖母綠與鑽石戒指完美吸引眾人目光，展現出華麗超凡的典雅魅力。

義式享樂 The Italian Joyful Lifestyle

義大利熱情奔放的享樂主義精神貫徹在寶格麗的珠寶設計當中，對生活的熱情、對色彩的熱愛、對和諧的追求等義大利精神，一一體現在寶格麗的珠寶設計中。

首先，沒有什麼比紅色更能展現出義式熱情了。寶格麗本次來台一共展出了 14 件令人屏息的紅寶石作品，其中包含鑲嵌 10 克拉枕形切割莫三比克紅寶石為主角的 Forever Rubies 頂級紅寶石與鑽石項鍊，在花式切割鑽石的交錯排列的不同光影之下，襯映紅寶石的濃豔色澤，非凡大器。驚艷不已的還有一枚 8.08 克拉橢圓形切割緬甸鴿血紅紅寶石，無懈可擊的紅艷色澤，正是寶格麗身為彩寶藝術大師的完美化身。

除了一系列紅寶石作品，本次展品中也包含了多款品牌最為擅長使用的祖母綠作品。首先絕對不容錯過的是一枚鑲嵌 13.59 克拉無油哥倫比亞祖母綠戒指，不論是從車工、色澤與淨度，都展現出極致完美的卓越光彩，尤其是產自哥倫比亞的礦區更是難能可貴。同樣鑲嵌了來自哥倫比亞礦區的還有一條由圓形明亮切割鑽石流蘇烘托 13.883 克拉的古董枕型切割哥倫比亞祖母綠的頂級祖母綠與鑽石項鍊，色澤濃郁，和諧自若。融合了義大利建築概念的 Emerald City 項鍊，立體的設計交錯鑲嵌著明亮切割鑽石與弧圓形切割祖母綠，利用不同切割方式展現出光影層次美感；項鍊中心鑲嵌 21.49 克拉的方形切割尚比亞祖母綠吸引眾人目光，詮釋義大利享樂至上的精神。

義大利的享樂精神，展現在色彩，也展現在對頂尖品質的講究。Sapphire Petal 頂級藍寶石與鑽石項鍊環繞女性纖細的頸項，結合了奢狂與經典的優雅輕盈。五瓣寶石花瓣結構，以鑽石與蛋面切割藍寶石搭配點綴，梨形切割與圓形明亮切割的鑽石錯落鑲嵌，彷彿花園噴泉中灑落在花瓣上的水滴。經由寶格麗工匠精心設計與製造，確保項鍊關節柔軟靈活、配戴舒適且服貼於頸項。項鍊中央鑲嵌了一顆 35.45 克拉枕形切割矢車菊藍藍寶石，用以向品牌第三代傳人 Nicola Bulgari 最喜愛的寶石之一致敬。

純淨耀眼的鑽石光芒，象徵了義大利人永不歇息的活力與熱情。名為 A Princess in Rome 的頂級鑽石項鍊，以珍貴的鉑金項鍊，鑲飾 1 顆 10 克拉的水滴形切割鑽石，飾以梨形切割、圓形明亮切割、階梯形切割與密鑲鑽石等豐富的花式切割鑽石，打造出熠熠生輝的光彩。靈感取自於《羅馬假期》中，奧黛麗赫本所詮釋的歐洲公主，在羅馬享受體驗人生，用耀眼奪目的鑽石詮釋出大膽熱情擁抱生命的精神。另外一條也是以鑽石為主的 Diamond Sails 頂級鑽石與珍珠項鍊，以梨形切割鑽石搭配 118 顆Akoya珍珠，明亮的鑽光與圓潤的珍珠光澤散發出不同層次的光芒，彷彿航向充滿魔力與幻想的異想世界。

瑰麗盛綻 Magnificent Blooming

華麗、大膽奢華、豐碩份量與繽紛色彩，激發綻放出寶格麗獨樹一格的鮮明特色。沒有人比寶格麗更懂得色彩所帶來的能量，將蘊含大自然淬鍊結晶的珍貴礦石歷經切割打磨，不畏犧牲克拉數重量只為追求最濃郁艷麗的呈色，並且以品牌擅長的色彩搭配組合出每每令人驚豔的珠寶作品。

Lady Rubellite 長鍊所鑲飾的 60.79 克拉扁平水滴形切割紅碧璽正是寶格麗追求寶石色澤的體現，平坦的切割讓光線能夠穿透紅碧璽，呈現出獨一無二的清透亮麗紅色調，密鑲鑽石、紫水晶、紅碧璽，與精緻的珍珠相輝映，奢華中不失典雅。

5 顆豐碩的蛋面切割彩寶，由淺粉水晶、紅碧璽、紫水晶、白水晶和拓帕石依序排列而成的項鍊展現出不容忽視的份量感，且唯有寶格麗才能如此精準掌握絢麗色彩，大膽無畏地恣意盛綻，迸發出豐富的色彩能量。

寶格麗在彩色寶石的選用上，永遠不落於俗套並且令人驚豔。例如 Charming Sirens 項鍊，鑲嵌 20 顆、總重達 220 克拉的花式切割綠玉髓，色澤甜潤清亮的綠玉髓搭配紫水晶圓珠、粉紅碧璽圓珠與鑽石，色彩搭配充滿巧思。項鍊的創作靈感取自於《小飛俠》中環繞夢幻島周圍的海中魅惑嫵媚的人魚，也彷彿環繞義大利半島的地中海，令人沉醉。另外鑲嵌總重達 65.55 克拉紫玉髓的頂級彩寶項鍊也同樣的展現出寶格麗選用寶石時的獨到眼光，由密鑲鑽石鑲飾的玫瑰金蝴蝶結襯映明亮艷麗的紅色尖晶石，搭配藍紫色調的玉髓，展現大膽歡慶的氛圍。

對彩寶的獨到運用，從珠寶延伸到腕錶的領域。品牌最新推出的兩款 Allegra 系列即以珍貴稀有的帕拉依巴碧璽為主角，體現羅馬珠寶商奢華不凡的氣勢。彷彿彩色寶石萬花筒，搶眼的帕拉依巴碧璽、海水藍寶、粉紅剛玉和紫色剛玉，運用在嶄新的 Allegra 錶殼上。目眩神迷的彩寶搭配 240 顆鑽石，其光彩相輝映，形成璀璨的光環，在精心打造的金屬鑲嵌底座上輕輕搖曳。全新詮釋的Allegra系列珠寶腕錶，以全新姿態華麗綻放。

羅馬旅程 A Journey to Rome

以永恆之城羅馬為家，寶格麗持續不間斷地向這座擁有2700逾年歷史的永恆之城汲取豐沛靈感。羅馬的陽光、色彩、建築、教堂廣場與錯落圓形穹頂形成彎巒的市景等，都是寶格麗源源不絕的靈感來源。羅馬帝國傳奇壯麗的歷史，滋養了寶格麗的精神，豐富了寶格麗的設計。

獨一無二的 Monete 系列是最具品牌代表性特色的珠寶系列之一。寶格麗將歷史淬鍊的古幣賦予嶄新生命，一枚西元前 214 至 212 年，羅馬共和國時期的西西里島古銀幣，在珍珠母貝與鑽石的環繞之下，搖身一變玫瑰金長鍊的鍊墜，亦可拆卸單獨成為胸針。同樣是羅馬帝國時期的皇帝尼祿奧古斯都古幣則被包鑲在圓形明亮切割鑽石與孔雀石的環抱之下，寶石與古幣相得益彰，體現出深厚底蘊的文化美感。寶格麗在古幣的選用上多元豐富，並不僅限於古希臘羅馬時期，例如一枚鑲嵌紅珊瑚、青金石與鑽石的 Monete 長鍊，鑲嵌的就是19世紀初期美國自由女神頭像銀幣，以品牌善用的色彩搭配展現出普普藝術風格的一面。

以羅馬著名的卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚作為靈感起源的Divas’ Dream系列，回溯品牌的羅馬根源，不僅體現在頂級珠寶作品上，更是延伸到腕錶作品上，展現珠寶和製錶藝術的純粹昇華，尋根羅馬珠寶商寶格麗的起源。三款全新 Divina Mosaica 錶款以珍貴的寶石鑲嵌錶盤，呈現經典的扇形圖騰。首先是令人驚艷的Divina Mosaica Minute Repeater三問腕錶搭載世界超薄紀錄的問錶機芯所刻劃的節奏運行，結合機械性能與無懈可擊的義大利美學，完美的工藝傑作凝聚在優雅圓潤的白 K 金錶殼之內，隱藏在扇形鑲嵌鑽石的藝術性錶盤之下。接著兩款珠寶腕錶力作Divina Mosaica體現了品牌身為時間珠寶商的美譽，把玩色彩對比，裝飾鑲嵌了長方形切割鑽石、綠色沙弗萊石與粉紅剛玉等珍貴寶石錶盤詮釋扇形圖騰。

不讓腕錶作品專美於前，鑲嵌了坦桑石、藍寶石與鑽石的Divas’ Dream頂級珠寶項鍊，以不同層次的藍色寶石互相搭配出細膩又靜謐的藍色調，鍊墜飾以系列經典的扇形小鍊墜前後排列，在配戴者走動之間形成搖曳生姿的效果，同款設計並且推出耳環設計，成套搭配展現女性魅力。

另一條Divas’ Dream系列頂級玫瑰金項鍊鑲嵌蛋面寶石切割紫水晶、粉紅蛋白石、紅珊瑚、珍珠母貝與鑽石的彩寶項鍊，以豐富色彩搭配各種彩色寶石，從外型設計到寶石的選用上，完整呈現出寶格麗身為彩寶藝術大師的精髓與巧思。最後，羅馬旅程來到了永恆之城的中心，象徵著羅馬八瓣花的Fiorever系列頂級珍珠、彩色藍寶石與鑽石項鍊和耳環，別出新意的搭配，更增添優雅魅力。

蛻變新生 Metamorphosis & Transformation

持續進化、反覆創新、成就迷人的蛻變新生，寶格麗以大膽創新的珠寶設計向堅持不懈的生命致敬。寶格麗身為改變與創新的先驅者，為品牌中最具有傳奇色彩的Serpenti頂級珠寶系列注入全新活力，Serpenti是權力、魅力、誘惑與蛻變的象徵，而寶格麗Serpenti的女性，大膽無畏、充滿魅力，且彷彿靈蛇的持續蛻變，永遠充滿活力。

象徵靈蛇魅惑之眼的Serpenti Eyes on Me系列，展出多款彩寶或鑽石流蘇綴飾的項鍊與耳環，展現出不凡氣勢。坦桑石與拓帕石圓珠交織成迷人的漸層藍色色調，襯映著梨形切割藍寶石蛇眼，讓人不住心曠神怡。而紅碧璽與粉紅碧璽圓珠所相映成趣的珠寶流蘇則流露甜蜜的暖心色調。

不斷演進的Serpenit系列將經典頂級鑽石項鍊的蛇首比以往更加流線幾何，弧圓形切割祖母綠並列鑲嵌成細長的蛇眼，彷彿一條緞帶纏繞於Serpenti之上的玫瑰金設計，展現出寶格麗羅馬頂級珠寶工坊內大師的高深工藝。縞瑪瑙與鑽石的Serpenti Viper胸針巧妙地選擇縞瑪瑙鑲嵌的位置，利用與鑽石的黑白對比，打造出靈活立體的靈蛇姿態。

Serpenti Misteriosi Pallini頂級神秘珠寶腕錶是寶格麗經典與新生融合的完美典範。Pallini，在義大利文中意為小球，工匠需將金屬圓珠一顆顆手工鑲嵌於金屬模具上，再錯落鑲嵌鑽石，神祕錶錶殼的蛇首上鑲嵌由鑽石排列的花形裝飾，華麗再升級，成就經典Serpenti系列的迷人魅力。