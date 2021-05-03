徜徉在迷人的森林中，與Van Cleef & Arpels梵克雅寶一同探尋稀世瑰寶Signature高級珠寶系列

Van Cleef & Arpels梵克雅寶自 1906 年創立至今，不斷以大自然、幻想故事及綺麗童話為靈感，創作出許多非凡的高級珠寶臻品。今年春天，世家精選一系列Signature高級珠寶作品，以當代設計及不斷創新的工藝技術，重新詮釋世家多款具代表性的經典高級珠寶傑作，並於4月底展出。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶特別與法國藝術家Charlotte Gastaut合作，為這些生動的作品營造一個充滿詩意的奇幻森林。在月色的映照下，茂盛的樹木和盛開的繁花搖曳生姿，生動的雀鳥及動物們和藹隱居於此，守護著隱藏於自然界中的寶藏。Van Cleef & Arpels梵克雅寶將帶你走進充滿奇想的童話森林，在柔和旖旎的夜色中探險，一同尋覓充滿神秘色彩的稀世瑰寶。

「Signature高級珠寶系列」涵蓋世家許多的標誌性美學，自1906年成立以來便全年綻放姿采的Flowers花卉系列。

1950年推出以高級訂製服拉鍊為靈感的Zip項鍊；宛如柔軟腰帶的Ludo手鐲、以金屬重現織帶流蘇之細膩的Liane項鍊。

以及充滿柔美女性形象的Feminine figures系列，包含俏皮的仙子及優雅舞者。

世家不斷為這些經典創作賦予全新靈魂，無論是鑲嵌珍貴的Pierres de Caractère個性寶石，或是結合獨家專利的Mystery Set隱密式鑲嵌工藝，Van Cleef & Arpels梵克雅寶持續揮灑魔法，將經典創作成就為一件件栩栩如生、匠心獨具的傳世作品。