東西建築思維打造行動博物館 CINDY CHAO重磅回歸倫敦藝博

CINDY CHAO 第四度受邀參與英國倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London），展出了多件大師系列新作，本次展覽更聯手國際知名的荷蘭國際級建築藝術家 Tom Postma，用建築思維打造出一座藝術珠寶「行動博物館」，為倫敦巨匠臻藏藝術博覽會，帶來耳目一新的視覺震撼。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE Cindy Chao

英國倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）今年 6 月 30 日至 7 月 6 日，在倫敦切爾西皇家醫院再度實體舉行，呈現一系列世界級大師巨作，包括了畢卡索、雷諾瓦及米羅等經典大師作品，也包括新藝術時期設計名家 René Lalique、普普藝術開創者安迪．沃荷、行動藝術家艾未未以及英倫傳奇攝影師蒂姆．沃克等大師級創作。

在本次倫敦藝博會中，是品牌第四度受邀參與倫敦藝博會，展出了多件大師系列新作，珠寶藝術家Cindy Chao聯手國際知名的荷蘭國際級建築藝術家 Tom Postma，用建築思維打造出一座藝術珠寶「行動博物館」，為倫敦巨匠臻藏藝術博覽會，帶來耳目一新的視覺震撼。

兩人深厚的情誼，親手創作充滿生命力的展覽空間，終於完整回歸倫敦藝博會，並具體展現兩人用最堅硬的材質，呈現出柔軟的有機線條。本次展出的大師系列新作，也在歐洲藝術年度盛事，共同見證品牌精湛工藝的超越與昇華。

同樣擁有建築思維與雕塑背景的 Cindy 與 Tom 兩人，創作 DNA 不謀而合，對於「行動博物館」從建材選擇、雕塑、鑄造、監工，Cindy 與 Tom 皆親自執行與監工，毫不馬虎。該計畫前後共費時整整一年、上萬個小時從討論、建造到完成。此次合作也是繼 2020 年 TEFAF ，及 2021 年亞洲博物館級藝術珠寶鑑賞室與藝術大展後，Cindy第五度邀請 Tom 擔當首席藝術空間建築師，也是兩人深厚情誼與藝術家之間惺惺相惜的精華結晶。

今年的展示空間，Cindy 與 Tom 擷取自然界有生命力的元素，打造出一座神秘森林，以樹枝枝幹支撐展櫃，加上以深色的色調籠罩與照明，讓展出的大師系列作品宛如飄浮在空中。

本次倫敦藝博會的展品以「2018 Black Label Masterpiece 大師系列 XXI 法蘭西緞帶胸針」( The Nobility Brooch)領軍，總重超過 115 克拉，有「全球最尊榮的領結」美譽主石是從超過 250 克拉的原石，特別切出 76 克拉的老礦式切工白鑽，成色 F 無色級別，淨度為 VVS1 近無瑕的完美切割，精心鑲嵌鈦金屬上。經過陽極處理的鈦金屬呈現紫紅色漸層，被超過 2,000 顆紅寶石環繞，用最堅硬的鈦金屬，打造出最柔軟的線條，也捕捉到緞帶靈動瞬間的生命力，展現宛如天鵝絨般的觸感。

四季系列全新大師系列創作 ── 「畢卡索夢境耳環」，靈感來自畢卡索的名畫「夢境」(Le Rêve)，由白鑽、祖母綠、藍寶石、亞歷山大變石、變色石榴石等多彩寶石鋪鑲而成三片苞片形的立體耳環，營造出從藍色到綠色、不斷變化的色調；耳環主石是兩顆稀有罕見的共約32 克拉深棕黃彩鑽，加上超過 3,400 顆，總共約 122 克拉的各種寶石，包括白鑽、祖母綠、藍色藍寶石等，閃爍著醉人的光芒，如入藝術家靜謐又迷幻的夢中。

「2022 年 Black Label Masterpiece VII 大師系列 貴族佳人緞帶手環」靈感來自 17 世紀貴族時尚，象徵女性裝扮歷史性的突破。品牌製作團隊花費一年以上的時間，尋找全球各地條件極好的寶石，並特別請寶石商切割出四種包含玫瑰式、枕型、明亮式與祖母綠式車工的鑽石與寶石，並用三種不同的鑲嵌方式排列組合，表現緞帶的豐厚感與層次，並多方捕捉緞帶瞬間靈動的線條。手環以反摺袖口與鈕扣式袖扣為創作元素，再飾以緞帶貫穿整件作品。主石為 2 顆共超過12 克拉的枕形切割黃鑽，並以總共超過 2,700 顆、約 185 克拉的各色寶石環繞，互相纏繞堆疊，營造出緞帶立體豐盈的質感。

「今年很榮幸再次受邀參與這個全球知名的藝術博覽會，與 Tom 一起將行動博物館的概念完整呈現於此。我們的合作交流無須語言文字，而是建築師與藝術家彼此理解、共同協作才能達到的成就。透過 2022 年全新的大師系列創作展出，我希望能與來自全球的藏家及藝術愛好者深度對話，分享藝術珠寶的創意精髓。」珠寶藝術家 Cindy Chao