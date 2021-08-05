璀璨光芒 Shining Bright

創作之所以迷人，就在於無邊際的想像力轉化成讓人感動的作品，近年來，在珠寶世界當中，星系成為設計師的靈感來源。陽光是照亮所有生命的源泉，冉冉升起的陽光拉開了早晨的帷幕，溫暖我們的一天，太陽一直以來是靈感、正能量和光芒的展現，尤其是在 PIAGET 伯爵，對世家而言太陽更是生命、光輝和歡樂的象徵，它體現了世家的非凡光芒、樂觀和活潑的精神，全新的 Sunlight 系列在豔陽高照的夏季登場。

太陽一直都是伯爵的經典圖案，今年，伯爵推出了一系列華麗的珠寶作品，慶祝太陽從晨曦、艷陽到晚霞，各個時刻的天空之旅，熾烈閃耀的 PIAGET Sunlight 高級珠寶系列將天空中最美的景色化身為珠寶，讓配戴者散發出無比的魅力。在任何場合都能在鎂光燈下綻放出迷人光彩，從耀眼奪目的項鏈到耳環的金色光線，每一顆寶石在設計師及團隊的巧手之下，充分展現出太陽絢麗的形象。

全新的 PIAGET Sunlight 系列作品，主要以 「Camaieu」單彩配色技術，在伯爵設計團隊和寶石專家的合作下創造出獨特的光芒效果。黎明曙光，代表著即將開始的嶄新的一天，充滿了對這一天開始的承諾和期待，伯爵以此為靈感，推出的兩款全新 18K 玫瑰金戒指，前者呈現出優雅的防刮潤飾效果及日出東方的意象，後者更飾有世家引以為傲的標誌性紋飾「宮廷式雕刻(Palace Décor)」及 19 顆圓形明亮式切割美鑽，流露出獨特的復古氣息，展現出神入化，無人能及的作品。

伯爵為慶祝如同正午的陽光般，這一強大的時刻，呼應世家的格言:「做得永遠比需要得更好 」，推出了以美鑽和黃色藍寶石鑲嵌系列，明亮而熾熱的朝氣勃發，帶給人們力量、光芒和溫暖。在這個系列中，18K黃金耳環如同這首燦陽交響詩的第四樂章，以熱情的快板為節奏，18顆總重約0.09克拉的黃色藍寶石及 36顆總重約0.52克拉的圓形明亮式切割美鑽猶如世家筆下的音符，一路歡快奔騰。

當太陽緩緩落到地平線時，紫紅色的晚霞在天邊渲染一泓瑰麗色彩，預告著夜幕的降臨。晚霞也是陽光最多變且迷人的呈現，宛如色彩的萬花筒，是自然給予我們最珍貴的光譜 ; 而伯爵則透過設計團隊和匠人們的美學和傳世技藝，讓瞬息萬變的光彩永駐於奢華作品之中。伯爵將日落晚霞化作愉悅繽紛的18K玫瑰金墜飾，中央以雪花鑲嵌方式呈現漸變效果的 110 顆總重約 2.38 克拉粉紅色藍寶石，透過點綴於 其中的和外緣的 49 顆圓形明亮式切割美鑽，展現欣喜無比的氛圍。

伯爵對工藝一絲不苟，讓全新系列也沿襲 Limelight Gala 系列的設計理念， 不對稱設計的旖旎曲線，勾勒出圓潤的錶殼輪廓，耀目的美鑽沿錶圈至錶耳延展開來，其中錶盤利月雪花鑲嵌技法的鑽石錶盤及白色珍珠母貝等設計，光芒萬丈，為這光之交響曲，留下難忘且期盼的終章。