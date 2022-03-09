璀璨飛揚的珠寶織帶｜Symphony Of Couture And High Jewellery

By Karen Chen
09 Mar 2022
璀璨飛揚的珠寶織帶｜Symphony Of Couture And High Jewellery
Style
璀璨飛揚的珠寶織帶｜Symphony Of Couture And High Jewellery

Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 以全新的 Galons Dior 高級珠寶系列重新詮釋了高級訂製服的編織工法，頌揚高級訂製服的核心工藝與 Christian Dior 充滿創造力的熱情，為高級珠寶與高級訂製服譜寫出最新篇章。

繼璀璨奪目的 RoseDior 和 Dior Rose 的繁花開綻後，Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 在全新的 Galons Dior 高級珠寶系列中，以一個女裁縫師的姿態直接切入布料，解構先前作品中的珠寶編織物，恣意地揮灑創意，打造 81 件原創作品。系列作品巧妙地捕捉並放大高級訂製服中巧奪天工、令人讚嘆連連的的奢華裝飾設計，嘗試以各種各樣的鑲嵌工藝來呈現時裝界採用的各式編織工藝，以呼應高級訂製服中以編織的層層疊疊砌成的通透、立體的視覺效果。

Multi Galons 鑽石戒指上鋸齒型（zigzag）綴以明亮式車工鑽石的鋸齒形線條，並以米粒紋理飾邊重新塑造邊飾上的條紋效果，條紋邊緣的軌道線條重現了高級訂製服羅紋緞帶效果，展現了 Dior 向來重視的細節藝術；中心的馬眼形鑽石更是以極具份量的寶石量體進行切割，箇中奢華步驟不言而喻。

微妙的不對稱設計呼應了時裝設計師看似隨興自發，實則精準裁剪的精細、非對稱美感，為精緻的設計更增添了一種狂野姿態，和諧地捕捉了絲帶的優雅，宛如一片片在空中輕盈飄揚、隨風舞動的織物，繾捲悠然且卓越時髦，撼動著我們所熟稔的視覺感官體驗。系列作品中，每一道線條的轉折皆是新的切割與車工的工藝挑戰，鋪鑲美鑽流瀉璀璨的絲帶相互交結、纏繞、旋轉，展現了編織絹帶華麗雅緻的本質，以寶石成全絲綢的溫婉柔軟，為高級珠寶製作帶來嶄新的變化。

Galons Dior 系列以無暇清透的鑽石，配搭鮮明亮彩寶石如無暇清透的鑽石、尚比亞祖母綠、莫桑比克紅寶石、馬達加斯加與斯里蘭卡的藍寶石等，明亮大膽的色調與鑽石熠熠的光彩，純淨的顏色與精心挑選的主寶石相得益彰，透過各種樣式的幾何切割後，臻至視覺溢彩，光影交錯間流瀉璀璨鋒芒。

於這個奇想翩翩、不斷撩撥視覺感官又充滿現代感的系列中，亦推出專為紳士品味創作而生的胸針與袖扣，成為 Dior 高級珠寶系列中首次出現的模糊性別結界的中性珠寶品項。

DIOR Galons Dior 鋸齒狀藍寶石鑽石項鍊

以全新的 Galons Dior 高級珠寶系列向如造夢設計師般的無限致意之時，Victoire de Castellane 傾其創作巧思，結合巴黎最頂尖珠寶工坊的工藝大師專業技術，持續探索、打破材質的疆界，豐富珠寶世界中的豐富符碼。

Dior Jewellery Multi Galons Galons Dior 高級珠寶

Karen Chen
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