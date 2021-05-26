皇室貴族與她們的珠寶秘密：盤點 Van Cleef & Arpels 為5大傳奇女性打造的珠寶

美人正如寶石，散發著引人注目的攝人光彩，更相互襯托出迷人魅力；綜觀 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的歷史，長久以來都與當代最出色的知名女性有著密不可分的關係。

1895 年，珠寶商之女 Estelle Arpels 與寶石工匠之子 Alfred Van Cleef 結為連理，擁有相似背景的兩人承襲了家族的價值觀，同樣對於珍貴寶石有諸多熱愛，同時富有創新的精神，而這段美好的連結也開啟了他們命運的新篇章，催生出一個超過百年的珠寶品牌。1906年，結合兩人名字的 Van Cleef & Arpels 在巴黎 Vendôme街 22 號成立，直至今日，這間傳奇的精品店依舊矗立於此。

Estelle 的兄弟們 Charles、 Julien 和 Louis 都是經驗豐富的珠寶商人，他們共同經營著 Van Cleef & Arpels 的生意。精品店位於時髦的 Ritz 旅館對面，眾多來自歐洲與美國的上流社會人士與名媛貴族都是他們的擁護者，很快的，世家出色的珠寶作品就紅遍好幾大洲，成為世界各地傳奇女性鍾愛的品牌。從優雅的 1920 年代到快速發展的 1970 年代，Van Cleef & Arpels 與最傳奇的眾多名人連結，許多經典作品造就了名人們的獨有風格，更在歷史留下雋永如史詩般的珠寶美作，而部分經典之作後來還被多次複刻再製。以下就是五位用世家珠寶形塑了高級珠寶世界的傳奇女性。

伊朗皇后 Farah Pahlavi

幾世紀以來，在伊朗僅有國王能夠配戴冠冕，直到該國的白色革命（White Revolution）時代，女性權益開始被重視，這個文化才出現了轉變。1967 年 10 月 26 日，當時的伊朗國王 Mohammad Reza Pahlavi 宣布 Farah Pahlavi 為伊朗的第一位女王，不過因為歷史上從未出現過女王，所以在加冕儀式中沒有合適的王冠可以使用。1966 年，Van Cleef & Arpels 被伊朗政府相中，從 50 個珠寶競爭者中脫穎而出，被賦予製作這個皇冠的光榮任務，成為世家歷史中最具聲望的任務之一。

不過這個任務面臨了一個挑戰；依照傳統，王冠的寶石必須由國庫中挑選，而所有保險庫中的寶石都不能離開伊朗。為此，Van Cleef & Arpels 花費好幾天的時間，聘請工匠團隊在伊朗中央銀行的地下室保險庫搭建起整個工作坊，Julien 的兒子 Pierre Arpels更耗費了 6 個月，24 次往返巴黎和德黑蘭，才完成這件非凡的作品。

這頂世家費心打造的白金冠冕擁有 2 顆尖晶石、38 顆祖母綠、34 顆紅寶石、105 顆珍珠、1469 顆鑽石，中央則鑲嵌了高達 150 克拉的六角形切割祖母綠，終於在加冕儀式中以綠色天鵝絨呈上。除了這頂皇冠，Van Cleef & Arpels也製作了加冕儀式中的其他珠寶，包括成套的耳環與一條以大型雕刻祖母綠為主鍊墜，同時點綴了祖母綠、珍珠以及黃白鑽石的大件黃金與白金項鍊。

摩納哥王妃 Grace Kelly

1956 年，美國女演員 Grace Kelly 與摩納哥親王 Rainier 三世結為連理成為摩納哥王妃。為了歡慶這門喜事，摩納哥親王親訪 Van Cleef & Arpels 在紐約的精品店並與 Louis Arpels 會面，他也接受了 Louis Arpels 的推薦，選擇了適合其未婚妻美麗容貌的珍珠珠寶套組。這組精美的首飾包含了飾有旋狀鑽石圖樣的璀璨三鍊珍珠項鍊、花朵鑽石圖案的三鍊珍珠手鍊、配上欖尖型與旋狀鑽石的長條式珍珠耳環，以及花型的珍珠和鑽石戒指。幾個月後，世家便成為摩納哥公國授權的專利珠寶供應商，而摩納哥王妃更在許多場合都配戴這些皇家珍珠首飾出席。

Grace Kelly 早在訂婚前就是 Van Cleef & Arpels的客戶，多年來收藏了許多世家的高級珠寶，像是手鍊和髮飾等。在一些休閒場合，她就很喜歡配戴 Van Cleef & Arpels 的珠寶單品，例如 La Boutique 系列的可愛動物髮夾，以及點綴了珊瑚、孔雀石、青金石等珍貴寶石的 Alhambra 項鍊等。

埃及公主 Faiza

1923 年 11 月 8 日出生於 Abdine 皇宮，埃及公主 Faiza 是 Farouk’s 國王五個女兒中最迷人的一位，活潑、機靈又帶點叛逆的她以擁有衣著和珠寶的高品味聞名，她也格外偏愛巴黎的高級時裝和珠寶。想當然爾，Van Cleef & Arpels 是她珠寶品牌的首選。

Faiza 公主擁有多件世家創作的亮眼珠寶，其中最華麗的一件，當屬擁有裝飾藝術風格，點綴了 10 顆高達 165 克拉水滴型哥倫比亞祖母綠，並搭配多種切割與尺寸鑽石的白金項鍊。這條項鍊設計於 1929 年，1937 年稍作修改後，1947 年由一位在法國的埃及宮廷代表為她購入。這件引人注目的首飾不但是 Faiza 公主時常配戴的宮廷珠寶，直到1952 年埃及七月革命發生，她與王子流亡歐洲時仍留存為其財產之一；在離婚之後，這條項鍊也隨她到了母親 Nazli 皇后與姊妹 Fathia 公主居住的加州。

另一個 Faiza 公主擁有的知名 Van Cleef & Arpels 珠寶，則是 1938 年製作的 double Clip Pivoine 胸針。這件作品以兩朵牡丹為造型，由 706 顆方形切割紅寶石與 239 顆長方形切割鑽石組成花瓣，同時採用了世家專利，啟自於 19 世紀羅馬微馬賽克技術的隱密式鑲嵌工藝。這項 1933 年獲得的專利技術徹底改變了寶石鑲嵌的藝術，讓寶石得以固定而看不到任何底座，折射的光芒更為耀眼。1994 年 Faiza 公主逝世前幾年，她分開售出了兩枚胸針，目前其中一枚被收藏於 Van Cleef & Arpels 的資料庫中，另一半則下落不明。

還有一件令人印象深刻的鑽石手鍊來自 1946 年，由 58 克拉圓形、長條型與祖母綠切割鑽石所組成。這件出色的作品以柔軟的織物為概念，層層鑲嵌的鑽石打造出腰帶般的流動感。

溫莎公爵夫人 Wallis Simpson

美國社交名媛 Wallis Simpson 是 Van Cleef & Arpels 另一個品味獨到的客戶，她偏愛風格簡單乾淨的高級訂製服，搭配起世家的珠寶相得益彰。多年來，她的丈夫溫莎公爵（英國國王愛德華八世）於 Van Cleef & Arpels 購買與訂製過許多珠寶作為愛的信物，著名的包括一件在他退位前幾個月贈與 Wallis Simpson，題有「Hold tight 27.III.36」字樣的鑽石紅寶石手鍊，以及 1936 年聖誕節送出的一件隱密式鑲嵌鑽石紅寶石羽毛造型胸針。

溫莎公爵於 1936 年委託世家替夫人的 40 歲生日設計了一款以鑽石和紅寶石製成的 Cravate 項鍊，鍊扣上還刻有愛的誓言「My Wallis from her David, 19.VI.1936」。據說公爵夫人之後找了與 Van Cleef & Arpels 合作密切的設計師 René Sim Lacaze 重新設計這款白金項鍊，加入了更多寶石，多排的紅寶石與鑽石交織出大氣的珠寶作品。

溫莎公爵夫人也是世家經典作品 Zip 項鍊的靈感來源。她最喜愛的服裝設計師 Elsa Schiaparelli 在她的服裝中加入了拉鍊細節，而夫人則向 Van Cleef & Arpels 當時裝飾藝術時期的藝術總監，也就是創始夫婦的女兒 Renée uissant，建議將這個實用的細節帶入珠寶設計。Zip 項鍊可以拉開作為項鍊配戴，抑或拉上成為手鍊，1930 年代末期推出便成為世家的代名詞，直至今日都是 Van Cleef & Arpels 著名的經典之作。

演員 Elizabeth Taylor

由 Richard Burton 致贈給 Elizabeth Taylor 的 Barquerolles 項鍊，靈感源自威尼斯門環，擁有獅子頭外觀與鑲鑽的領口代表著獅子鬃毛，這件耀眼的珠寶為多穿戴式設計，可以分開成為手環與胸針。當她首次見到這件作品，她寫下：「我總知道什麼東西是對的，因為我的心就像是被點擊，我的心正如響板一般不斷撞擊。當我看到這件珠寶時正是如此。Richard 很愛看著我配戴這條項鍊，他說：『哇，妳真美，沒有人會相信妳已經是個祖母了。』」