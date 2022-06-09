盎然生機｜Beauty of Emerald

擁有翡翠般的青翠色澤，卻更深邃而細緻，彷若具有療癒人心的魔力。遠古以來就被視為珍寶的祖母綠，是最令人聯想到大自然的珍稀寶石，隨著珠寶設計師的巧手妙思，化身為一件件絢麗的珠寶作品，綻放盎然生機。

在自然界中，綠色是最常見的色彩，是植物生長的表現，盎然的綠意被認為是生機與希望的象徵。而在心理學上，綠色也帶來和平、友善、放鬆、舒適、自然、安全等意涵，能滋養心靈更為健康。至於在貴重寶石裡，最為人所知的綠色寶石當屬「祖母綠」；有著「綠寶石之王」美稱的祖母綠，擁有通透的寶石視覺特性，以及療癒人心的翠綠色彩，更因為其稀有性而有著不凡的身價，成為高級珠寶中話題十足的素材。

祖母綠的名稱其實與祖母並無關連，而是由這款寶石的古波斯語稱謂「Zumurud」音譯而來；雖然與祖母無關，不過祖母綠的色澤高貴沉穩，的確也與祖母成熟優雅的印象相呼應。身為綠柱石家族的一員，祖母綠的生長條件十分嚴苛使得產量十分稀少；據估計，每100萬綠柱石礦物中僅有一顆是祖母綠，可見其珍貴程度。

祖母綠的品質可由顏色、透明度、淨度與切割等方面來評斷。顏色上來說，飽和度高且鮮豔的藍綠色或翠綠色祖母綠才屬於高品質，透明度高、內含物低的寶石也更具價值；至於赫赫有名的「祖母綠切割」則是依循祖母綠的礦石特性而產生，性脆而易碎的祖母綠，藉由這種切面較少的切割方式，能盡可能降低切割過程中造成碎裂的機率，得以讓寶石更完美完整地呈現。

祖母綠主石珠寶

因為祖母綠迷人而搶眼的色澤，大多數的祖母綠珠寶都以鑽石為主要搭配，襯托出綠色主石的光彩。向來用色大膽的Bvlgari，自然少不了以祖母綠為主石的高級珠寶作品。像是一款MAGNIFICA系列的頂級祖母綠與鑽石項鍊，以約6.86克拉的梨形切割哥倫比亞祖母綠為主石，為了襯托主要寶石，頸鍊以相互纏繞的幾何形狀為設計，再用梨形切割鑽石圍繞垂掛，讓單色的鑽石項鍊有了豐富的層次感，更具年輕時髦的視覺效果。另一組MAGNIFICA系列Hypnotic Emerald頂級祖母綠與鑽石耳環，則以兩顆超過5克拉的橢圓形蛋面寶石切割哥倫比亞祖母綠為要角，加以花式切割鑽石與密鑲鑽石圍繞，打造出簡單高雅的造型，無論日常或正式場合佩戴都十分出色。

Cartier一款頂級珠寶羽毛裝飾神秘小時顯示腕錶，則將品牌傲人的珠寶工藝與腕錶結合，成為值得珍藏的腕間藝術品。腕錶外型以羽毛為設計發想，梨形切割與圓形明亮式切割鑽石組合出羽毛發散的不規則造型，而中央最引人注目的祖母綠重達11.9克拉，雕刻出羽毛的紋路十分典雅，不但是整件作品的焦點，同時也是神祕錶的錶蓋，掀開即可見底下銀色陽光射線紋飾的雙針錶盤。這件唯一之作兼具細膩的珠寶做工與製錶技術，充滿驚喜。另一組以幾何為概念的垂掛式頂級珠寶耳環，以兩顆共重3.42克拉的哥倫比亞六角形祖母綠為主石，再用六角形切割與圓形切割鑽石相串聯，規則排列出具有裝飾藝術風格的時髦設計，更顯得年輕俐落。

在Van Cleef & Arpels 4月舉辦的高級珠寶展上，呈現了世家116年的創意能量，從品牌美學到極致工藝，都在一件件令人驚嘆的珠寶作品中可見一斑，更訴說著世家的悠久歷史軌跡；這次展覽中呈現了諸多可轉換式珠寶作品，更證明品牌的工藝實力。可轉換式珠寶是近年來大受歡迎的珠寶形式，從設計美感到機關裝置的布局都萬分考驗技術，才能在享受美妙的作品之餘，同時滿足現代人講求多變與便利的性格。Étincelles d’émeraudes可轉換式項鍊的靈感來自於雅寶三兄弟的印度之旅，擷取了印度文化的美學元素，以11顆共重達39.04克拉的哥倫比亞祖母綠切割祖母綠為主石，設計出具有東方氣息的華貴雙層短項鍊。藉由不同機關，這條項鍊可以自行拆卸轉換成兩條項鍊以及手鍊分開佩戴，自由搭配不同造型。

Boucheron以歷史為靈感的Histoire de Style高級珠寶系列在今年迎來全新作品，New Maharajahs系列其中最引人注目的唯一彩色寶石作品，即以祖母綠為焦點。曾經為印度大君設計皇室珠寶的Boucheron，將象徵印度文化始源的設計元素融入珠寶；New Maharajah系列中的可轉換式祖母綠項鍊以9顆總重約40克拉的哥倫比亞祖母綠為主石，構成項鍊中央的裝飾圖樣，這個擁有鑽石鑲嵌圖騰的流蘇設計除了是項鍊的焦點，更可以拆卸成為單獨佩戴的胸針，舉手投足間搖曳生姿。而項鍊本體也點綴了長方形切割的組母綠，沒有墜飾的簡約造型貼合頸部同樣搶眼而優雅。

祖母綠造型珠寶

當鮮豔的翠綠化作珠寶創作中的色彩，彷若將大自然萬物的美妙景致栩栩如生呈現於眼前，更添作品的靈魂與溫度。Harry Winston今年全新推出的Marvelous Creations頂級珠寶系列，分別以地底奧秘、陸地生態、水中生靈及空中飛鳥為創作靈感，23件作品引人遨遊於絕美的自然之中。活靈活現的Hummingbird蜂鳥胸針，將鳥類展翅的姿態完美詮釋，可愛模樣十分討喜；蜂鳥的身體由11顆橢圓型祖母綠鑲嵌而成引人目光，在黃鑽與鑽石翅膀的襯托下更為耀眼，加上紅寶石與祖母綠對比而成的頭部羽毛色彩，更顯迷人。另一只Peacock孔雀胸針用了173顆圓形明亮式切工祖母綠鑲嵌出孔雀雙翅以及羽毛明亮的圖騰，美麗的鑽石羽毛加上了藍寶石點綴襯托出孔雀高貴雍容的氣質，令人目不轉睛。

同樣擅長動物造型珠寶的Cartier，在新推出的Indomptables de Cartier系列中也使用了祖母綠打造出驚艷的動物造型。Indomptables de Cartier沿用了1930年代盛行的「兩相對峙」設計，將兩種動物四目相對成手環或腕錶的環狀結構，頗富趣味；其中一款黃K金腕錶讓品牌經典美洲豹與鱷魚隔著錶盤相望，鱷魚身上的堅硬鱗片就以密鑲的祖母綠來詮釋，既寫實又充滿華麗狂野的氣息。

提到造型珠寶，詩意夢幻的Van Cleef & Arpels總能引發滿滿的視覺驚喜，無論是帶來無盡夢想的仙子、抑或姿態動人的芭蕾舞伶，都打造了一個無須回歸現實的完美仙境。姿態高雅的Fée Margot 胸針是悠遊於仙境的美麗精靈，四個鑽石鑲嵌而成的翅膀宛如仙子半透明的羽翼，冠冕選擇了黃色藍寶石與黃金搭配格外耀眼，而最吸睛的蓬裙襬，則是鑲嵌了滿滿祖母綠的玫瑰金，閃耀著輕盈的自然氣息。而同樣以祖母綠鑲嵌出飄逸裙襬的Hortensia ballerina 胸針，白K金打造出芭蕾女伶修長的身體線條，鑽石舞衣與舞鞋散發著清透光芒，更襯托黃K金祖母綠裙襬的搶眼，生動優雅的模樣令人想與之共舞。

既然綠色是最能代表大自然的色彩，將祖母綠化為美麗的植物再合適不過。Chopard的頂級珠寶暨腕錶展上將不同色彩寶石演繹出星光熠熠的作品，一只Red Carpet紅地毯系列戒指將8顆共重達3.36克拉的祖母綠化身為花瓣，圍繞著鑽石花蕊成為小巧可愛的鮮花，簡約不失大器；另一款For You系列戒指同樣將祖母綠設計成優美的花瓣，9顆梨形切割寶石經由不規則排列，宛如兩朵花自然生長的姿態栩栩如生，充分展現萬物的生命力。至於耀眼的Green Carpet 綠地毯系列腕錶，除了擁有滿鑲170顆祖母綠的錶盤，55顆馬眼形切割祖母綠組成的藤蔓蜿蜒於錶盤邊緣更是美的令人目不暇給，散發絕美的氣勢。

Piaget於4月舉辦的《Extraordinary Lights 非凡之光》頂級珠寶展暨腕錶展中，則透過彩色寶石展現不同光影的美妙變化，完美詮釋大自然的奇景。像是「Magical Lights 奇幻光影」系列中最引人注目的一套祖母綠頂級珠寶系列，是品牌耗時兩年才得以蒐羅珍稀祖母綠的傲人成果；以16.84克拉哥倫比亞祖母綠為主石的項鍊，絕對是吸睛度超高的珍貴作品，7顆欖尖形切割哥倫比亞祖母綠與放射排列的鑽石圍繞，揉染出光暈灑落之美，同系列的耳環與戒指作品同樣以不對襯的白鑽與不同切割方式鋪排設計，詮釋出炫目的天際光影。