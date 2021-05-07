矛盾成就完美：卡地亞CLASH DE CARTIER系列全新作品，三大亮點一次看！

CLASH DE CARTIER 系列珠寶自誕生以來便被品牌賦予獨特地位，以叛逆不羈、矛盾對立的造型重新詮釋力求古典的優雅珠寶。俐落線條、既柔且剛的對立衝突美向來是此系列作品的標誌象徵。2021，卡地亞將這卓爾不凡的經典符號再次升級，推出全新CLASH DE CARTIER系列，以下編輯整理三大亮點，讓你一次看！

全新 XL 超大尺寸

CLASH DE CARTIER全新系列作品將標誌性的圓珠和飾釘，加大尺寸設計，推出造型大器的戒指、單邊耳環、手環和項鍊。為了製造出全新 XL 超大型款，其設計蘊含精密巧思，幕後工藝更是格外繁複。為了讓飾釘相互連接並且保持靈活，卡地亞珠寶工作坊構思出一套精巧機制，將各項組件拋光並悉心組裝，每道工序皆需要全新工藝和適當的工具，並且經過多道處理，方能完成鮮明的拋光質感。

矛盾對立之美

CLASH DE CARTIER 系列在軟鍊珠寶獨特的設計上，靈活的運用飾釘 (picot)、圓釘與方形巴黎飾釘等銳利元素流暢交織，更是強調了既柔且剛的「矛盾之美」，為佩戴者增添性感風韻。而為了讓使用者的佩戴體驗更加舒適，卡地亞將拱起而閃耀的巴黎飾釘經過多道處理，不只讓軟鍊更加靈活，也讓其光澤更加鮮明。

Mix & Match 疊戴混搭風格

CLASH DE CARTIER 系列全新作品共推出白K金與玫瑰金兩種選擇。白K金強調作品的銳利線條，同時帶出幾何設計的個性之美; 玫瑰金彰顯作品剛柔並濟的獨特設計，更能襯托配戴者優雅迷人的穿搭風格。不管是日常配戴抑或是正式場合都可透過 Mix & Match 疊戴的方式，展現個人獨特魅力。