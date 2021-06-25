絕世唯一的Dior Rose des Vents珠寶系列｜ONE OF A KIND

創作是一種探索，不斷的搜尋；找出自己的立足點，再重新出發展開新的奇幻旅程。Dior 的 Rose des Vents 珠寶系列，結合傳統美學與現代工藝，銀色的圓潤線條、放射狀的立體鑲飾在視覺上突破創新，點出輕珠寶獨特亮點，也引領多層次珠寶疊戴狂潮。

Dior Joaillerie 系列珠寶最讓人印象深刻的，莫過於迪奧先生將諾曼第海岸線與鍾愛的玫瑰花園化為一只羅盤，傾注滿滿回憶與情感。一切從迪奧先生童年所居住的

別墅 Granville 開始。這棟別墅是由一位船主所建造、面向大海、名為 Les Rhumbs 的別墅花園，指的是羅盤玫瑰、出海遠颺的寓意。化作如象徵守護與方向的圓形珠寶徽章，透過巧妙跳躍的羅盤式金粒紋理設計，透過工藝與線條與年輕這一代對話。對 Dior 的珠寶創意總監 Victoire de Castellane 來說，從小受到祖母的耳濡目染，配戴珠寶就像呼吸一樣自然。加上長時間在鄉村生活對於自然光線的體會與掌握珠寶與生活之美的真諦在於越加親民、普及眾人之愛；不在於極盡奢華而遙不可及。Rose Dior 高級珠寶系列顧名思義，以迪奧先生最心愛的玫瑰花為設計主軸，透過充滿活力與實創意實穿的設計元素，使得 Rose des Vents 成為 Dior 近年來最受歡迎與炙手可熱與屢創銷售佳績的輕珠寶系列，也是許多年輕仕女第一件入門首選。透過鑲嵌巧手，即使是輕珠寶也會在每年變化融入嶄新的設計元素、並誠實彰顯原創的設計精神。

Dior 珠寶可單獨配戴，亦可與其他系列珠寶做隨性混搭。以不同珠寶系列疊戴混搭方式，展現充滿活力、青春與歡愉的全新形象。將 Mimirose 跟 Rose Celeste 跟不同尺寸的 Rose des Vents 一起配戴。透過珠寶不同的線條與層次，不但不會造成視覺上的突兀，寶石靈動閃耀的光芒平衡了視覺，意外展現出一種將奢華解放的輕盈。在 2021 年新款當中的手鐲與項鍊，將與過往的珠寶系列靈感跨時代交流，蛻變出嶄新面貌。如 Rose des Vents 與 Mimirose 系列的美鑽鑲嵌手法活用了「光影變化的元素」，獨特的 Open Work 作工讓光線自然透篩，鋪陳在珠寶縫隙間讓自然光容易穿透，輝映與肌膚的貼合度。透過 Victorie 處理高級珠寶的獨特手法，將品牌推向無比的璀璨奢華。讓選購珠寶的過程成為一種視覺的享受、豐富心靈的旅程。