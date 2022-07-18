艷夏之森｜Magical Forest

春季初綻的枝芽開始肆無忌憚的怒放，爭妍鬥麗的除了嬌豔的花，林裡追逐跳躍的動物同樣象徵著永續的生命力；在潺潺水聲中望向隙間透淨的陽光，我們感受著盛夏自然萬物的奧妙，同時感恩宇宙生生不息的無限可能。

奼紫嫣紅

森林中最耀眼的色彩，非嬌豔奪目的花朵莫屬；藉由多彩寶石的組合，拼湊出自然界百花各異的景致，寶石閃耀的光芒高喊著盛夏無盡的熱力與希望。

Bulgari 最新的頂級珠寶系列 Bulgari Eden The Garden of Wonders（寶格麗伊甸奇蹟花園）如其名，用繽紛創意的珠寶演繹花朵多變的姿態，就是見證各種唯美奇蹟、無限創意與極致精湛技藝爭艷的非凡世界；向來擅長運用彩色寶石的 Bulgari，在此系列中更將色彩的實驗提升至嶄新高度，創造出前所未見的大膽優雅色彩組合。最引人目光的 Flowers of Eden 頂級彩寶項鍊，是耗費 1500 小時的極致之作；不對稱設計讓花簇自然蜿蜒於頸部，粉嫩柔美的彩色寶石鋪排如爭妍綻放的百花，彩色剛玉、紫水晶、摩根石、紅碧璽層疊出奇幻的視覺效果，珍珠母貝打造的花瓣襯著玫瑰金更顯柔和氣質。以古老的塑形技術和蠟片手工製作才能完成的頂級珠寶作品，完美詮釋奇蹟花園的無窮想像。

Tiffany 今年全新 Blue Book 高級珠寶 BOTANICA 植物綺境系列，同樣再次以品牌經典的植物為主題，包括「蒲盈千姿」（Dandelion）、「叢蘭百態」（Orchid）、「薊花鋒芒」（Thistle）以及「傳奇珠寶設計師 Jean Schlumberger 靈感設計」（Jean Schlumberger）四大系列，打造出蒲公英、蘭花與薊花非凡的生命力。從20世紀早期Louis Comfort Tiffany經典蒲公英髮飾中汲取靈感，蒲盈千姿 Dandelion 系列珠寶遵循著蒲公英的圓潤外型，以圓形明亮式鑽石為中心象徵著其種子，精細鉑金絲從花朵中心向外延伸至外圍密集的風箏型、圓形與玫瑰型鑽石，正如花朵澎軟宛如羽毛的瓣，令人聯想起兒時向著蒲公英許願，純真快樂的光景；珠寶精細的工藝更完美演繹了繁複設計，令人驚嘆不已。

Harry Winston 則引領著我們步入盛夏的花園迷宮，在每個轉彎處皆可見耀眼迷人的花朵珠寶作品。例如頂級珠寶系列中唯一的細鍊與耳環套組，以粉色、黃色剛玉和錳鋁榴石簇擁著圓潤的紅碧璽，讓單叢的耳環與戒指也閃耀著萬千風采，圍繞頸間的短鍊更如繁花似錦的小徑，點亮女人性感優雅的鎖骨。另外在Marvelous Creations 系列中的一只貓眼金綠寶石戒指，在 7.60 克拉的貓眼金綠寶石花蕊旁圍繞了 24 顆水滴型切工鑽石，層疊出花瓣的立體感，絕對是大器而不失典雅的耐看之作。

以獨有的法式優雅風格詮釋植物多變嬌媚姿態，Chaumet 在 Jardins 系列中的作品從寫實玩轉到抽象，帶來創造性豐富的視覺享受，更可見品牌獨特的珠寶美學。一款圍繞頸部的 L’Épi de Blé de Chaumet 18K 黃金項鏈，詮釋豐滿稻穗的造型，象徵豐盛的金黃色用上鑽石點綴出一顆顆稻米，延伸至稻梗處再以優雅的繩結結尾，不規則外型正如自然的生命力，演繹出金色珠寶的純淨風格。一只 Esquisse de Chaumet 花毛茛形18K白金戒指則用白金纏繞出花瓣多層次的形象，突顯中間 6.05 克拉，產自錫蘭的橢圓形切割藍寶石花蕊，間歇點綴的縞瑪瑙、坦桑石和藍寶更讓作品有了奇幻的漸層色彩，不落俗套的不規則設計藝術性十足。而另一款以黃金為底，同樣採用不規則設計的 Éclosion de Chaumet 戒指則用上更繽紛的色彩，除了中央 3.33 克拉的沙弗萊石之外，帕拉依巴碧璽、紅寶石、紅玉石和縞瑪瑙等鑲嵌於花瓣，明亮活潑的造型正如豔夏四射的熱情活力。

與迪奧先生有著深刻連結的玫瑰，理所當然成為 Dior 珠寶系列中不可或缺的重點設計；在珠寶創意總監 Victoire de Castellane 的巧思下，La Rose Dior 系列將玫瑰做了風格多變的詮釋。Rose Dior Bagatelle 將白金與鑽石打造成玫瑰最寫實而自然的姿態，彎曲花莖與層次分明的花瓣正是自然生命奧妙的證明，蜿蜒於頭頸之間的白金鑽石玫瑰珠寶，引領著我們進入夢幻的玫瑰花園，共遊迪奧先生純真美麗的兒時回憶。

自然浩瀚

壯闊的自然景觀總能洗滌心靈的負面能量，為身心帶來煥然一新的感受，珠寶詮釋的大自然，在寶石光芒下更顯璀璨。

Piaget 的 Wings of Light 光之羽翼系列中就有許多以自然為靈感的創作，例如一款藍寶石鑽石頂級珠寶項鍊以開放式設計表現流暢的線條，層疊的鑽石鍊在頸部下方延伸，尾端連結了三顆大小不一，成色完美的梨形切割藍寶石，令人聯想起山裡涓涓水流的景致，簡約優雅卻不失設計的造型更十分耐看。另一款 Golden Oasis 系列的黃鑽鑽石頂級珠寶項鍊，則以狂放霸氣的造型吸引目光，如放射狀向外的線條，刻意以黃鑽點綴尾端表現出漸層效果，不規則的設計正如天際灑下的耀眼陽光，開展著無窮希望。

TASAKI 的 Atelier 系列同樣受到自然景觀啟發，以品牌特有的珍珠搭配貴金屬營造出大自然的意象。旗下的 Waterfall 系列正如其名，靈感來源為由高處飛瀉而下的壯觀瀑布，運用錯落點綴的珠寶，刻劃流水奔騰而下的舞動姿態，以及水花飛濺的磅礡景致。無論是成排珍珠抑或鑽石串聯而成瑰麗流蘇，隨著身體擺動間的自然律動都正如瀑布傾洩而下的動感姿態，更能突顯女性柔美高雅的氣息。

Hearts On Fire 標誌性的 Aerial 系列將象徵生命力的元素以璀璨迷人形態展現，像是 Sunburst Wrap 鑽石耳環將馬眼形和梨形切割鑽石交錯排列成圓圈型，簡約打造的不規則視覺效果正如天空中璀璨的驕陽，為耳際點亮閃耀的光彩。 Marquis Halo 鑽石戒指則以中央一顆主石加上周圍滿圈鑽石圍繞，相互輝映出加倍耀眼的光芒，令人聯想起正午朝陽的明媚與光亮，更是實搭又搶眼的華貴珠寶。

躍動生機

森林裡每一個為存在而努力的生命，都是大自然賦予美麗世界的奇蹟，當耀眼的寶石組合成一隻隻充滿靈魂的動物，也為珠寶作品呈上更豐富的視覺饗宴。

在 Cartier 今年全新珠寶系列 Beautés du Monde 中一組由七枚戒指組成的膠囊系列，直接將生物概念拉向上古時代，蒐集古生物畫冊中的造型，將神話傳說與考古生物化做珠寶戒指，微縮大千世界。Scilla 戒指用鑽石與棕色、黃色鑽石詮釋出生靈海蛇的外型，霸氣而奢華；另一只 Amodea 戒指則取材於遠古時代的菊石化石，中央尖晶石向外放射，尾端再點綴以水滴型紅寶石，似花又如水波發散的造型十分搶眼，更被賦予深層的文化意涵。

Chopard 於 2010 年與世界野生動物保護組織 World Wildlife 基金會建立了合作夥伴關係，並構思出包含 150 種動物的動物系列，以獨一無二的高級珠寶作品表達對於生命關愛崇敬的精神。今年 Red Carpet 系列中一款極為精美的犬群項鏈，選擇了與人類最親近的寵物：狗為主題，共 13 隻不同品種的可愛犬隻排列於項鍊，使用超過 9000 顆白色、黑色、棕色或黃色鑽石，精細鑲嵌為每一犬隻打造真實毛色，深淺層次栩栩如生；粉紅色尖晶石打造的舌頭與虎眼石或縞瑪瑙製作而成的眼睛都是驚喜的細節，共耗時 1200 小時才得以完成的絕美之作，忠實呈現人類最忠誠的朋友的樣貌，更是不可多得的藝術品。

Harry Winston 今年全新頂級珠寶系列 Marvelous Creations 正如其名，將陸海空的自然萬物精心配搭呈現寓意豐富的設計，展開一場美妙迷人的生命旅程。有著手工雕刻縞瑪瑙和鑽石錦簇羽翼的 Black Necked Crane 黑頸鶴胸針，精巧捕捉了鳥類飛行時的姿態，完美詮釋了翱翔於天空的自由；另一款顛覆傳統的 Falconry Legacy 獵鷹袖扣以石英和縞瑪瑙打造出獵鷹英挺的身軀，點亮男士袖扣的造型，更顯尊貴氣質。

Chaumet 萃取世界不同地區文化精髓，用珠寶引領著我們環遊地球的文化奧妙。以非洲文化為主題的 Tresors d’Afrique 系列，就將非洲草原上多元的野生動物化身為珠寶作品，讓人驚嘆不已。一只以獅子為造型的18K黃金及白金胸針，將黃金精細打造成蓬鬆的鬃毛，慵懶伸著懶腰的獅身鋪排著鑽石、藍寶石、黃色剛玉及粉色剛玉，霸氣中不失俏皮的造型童趣感十足。另一只18K玫瑰金及黃金胸針則以優雅的雙紅鶴為靈感，相互依偎的紅鶴長頸組成愛心圖樣暗喻著甜蜜的愛情，地面則由蛋面綠玉髓、青金石、黃水晶、綠松石以及紅碧璽等多彩寶石組合而成，宛如夢幻的童話世界。