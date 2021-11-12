華麗盛世｜JEWELRY OF MAGNIFICENT

在世界逐漸重新運轉的後疫情時代，寶格麗帶著全新的堅強頂級珠寶陣容，成為米蘭解封後的第一場大型聚會主角。 MAGNIFICA 頂級珠寶系列乘載品牌悠久歷史與極致工藝，以最具指標性、最重要、 最珍貴系列之姿踏上時尚舞台，也代表著寶格麗與義大利的時尚藝術龍頭盛世，即將再起。

今年六月，寶格麗在時尚之都米蘭的地標艾曼紐二世迴廊（ Galleria Vittorio Emanuele II ）舉辦了一場壯闊如電影場景的盛大珠寶秀；這不僅是寶格麗第一次於米蘭舉辦頂級珠寶盛宴，同時也是疫情爆發以來，米蘭當地解封之後的首個大型聚會。為期兩天馬不停蹄的活動，除了代表著品牌對於米蘭市防疫英雄的敬意，頌揚對抗疫情的不懈精神，更希望藉由創意和藝術的正向理念，歌頌歐洲逐漸走出疫情陰霾，傳達展望樂觀未來的期許，無論對於寶格麗抑或米蘭而言，都是關於突破與重生，意義非凡的重大活動。

這場盛會的主角 MAGNIFICA 全新頂級珠寶，是寶格麗融匯其 137 年美學資歷與精華的顛峰之作。正如系列名稱「 Magnifica 」，高達 350 件的精選頂級珠寶和腕錶，展現了華麗、堂皇、令人驚嘆的創意發想與極致工藝；即便寶格麗旗下早已擁有超過 6000 萬種設計， MAGNIFICA 再次突破 122 款前所未見的設計，而全系列作品更是工匠們耗費數十萬小時的耐心手工技藝才得以完成，其中包含多件價值數百萬歐元的頂級珍稀美作，無怪乎被譽為寶格麗有史以來最為奢華珍貴的頂級珠寶系列。

既然 MAGNIFICA 象徵著寶格麗珠寶篇章的新高峰，向來對於彩色寶石情有獨鍾的寶格麗，自然僅萬中選一令人嘆為觀止的美麗寶石為素材。一條以對比色紅綠色的 Imperial Spinel 頂級尖晶石與祖母綠項鍊，在頸鍊與鍊墜流蘇以鑽石搭配 27 顆祖母綠圓珠打造出華麗層次，而最傲人的，莫過於中央高達 131.21 克拉枕形切割的紅色帕米爾高原尖晶石主寶。這顆重量排名全世界第四的超珍稀寶石不但尺寸驚人，寶石成色與品質也十分完美，讓這條霸氣與柔美兼具的項鍊成為 MAGNIFICA 系列的焦點巨星之一。

提到寶格麗，經典符碼 Serpenti 靈蛇魅惑多變的神情早已深植眾人腦海，其象徵永生的意涵更帶來充滿哲學思考的神祕氣息。 MAGNIFICA 系列中以靈蛇為靈感的 Hypnotic Emerald 頂級祖母綠與鑽石項鍊，將靈蛇蜷曲的姿態打造成項鍊本體，花式切割的長棍形、圓形鑽石搭配祖母綠，密鑲出相似於蛇皮的精緻紋路。

隨著項鍊下端的蛇頭，可見這條項鍊最令人驚喜的珍稀寶石：高達 93.83 克拉的橢圓切割哥倫比亞祖母綠；宛如由靈蛇守護的大顆寶石不但別具意義，更成為作品的視覺焦點。這條結合了稀有寶石與精湛工藝的經典之作，是專業工匠耗費 1800 小時才得以完成的藝術品，除了擁有絕佳的外觀設計，唯有完美的純手藝才得以讓作品精采呈現，擁有細緻的手作結構確保舒適的佩戴感。

在女錶系列中，寶格麗的色彩之旅持續展開，不僅僅展現在頂級珠寶領域，更是延伸在腕錶的創作當中，致力於創作出最為璀璨奪目色彩繽紛的瑰麗作品，以珍貴稀有的帕拉依巴碧璽細緻藍綠色調及愉悅的自然氣息為靈感，推出全新的 Allegra 系列珠寶腕錶，以鮮豔色彩灌注生命力，炫耀切工，彷彿彩色寶石萬花筒。閃亮耀眼的創作，是寶格麗的製錶與珠寶製作專業相互激盪的結晶，鑲飾搶眼的帕拉依巴碧璽、海水藍寶。目眩神迷的彩寶搭配超過 230 顆鑽石，其光彩相輝映，形成璀璨的光環，在精心打造的金屬鑲嵌底座上輕輕搖曳。以令人興奮的當代風格賦予經典寶格麗設計新意。

若要論珠寶設計的創意，MAGNIFICA 系列 Sapphire Petal 頂級藍寶石與鑽石項鍊將自然界意念注入發想，展現頂級珠寶時髦多變的樣貌。俯瞰整條頸鍊，柔和的外圍弧線令人聯想起花朵盛開的姿態，佩戴時貼於頸間，呈現出不同於一般項鍊的醒目視覺效果。細看宛如花瓣的圓弧，是由鑽石或藍寶石串聯出並列的條紋所組成，其中還點綴有梨形或圓形切割的鑽石；如此排列的條紋不但能確保佩戴時頸鍊完美貼合身體曲線，同時彷若自然界的水流和雨滴，自然流瀉於女性優美的體態。當然引人注目的還有中央重約 35.45 克拉的枕型切割藍寶石，為柔美的作品帶入大氣的主視覺。

另一件具有時尚創意的 MAGNIFICA 系列頂級紅寶石與鑽石項鍊，外觀令人想起服裝上常見的領口設計。這條白金項鍊的領口部分聚集了三角形、梨形、馬眼形、枕形、圓形等各種不同切割的鑽石為點綴，搭配枕形紅寶石交錯其中耀眼動人。中央 10 克拉的枕形切割莫三比克紅寶石與 2.64 克拉的梨形明亮切割鑽石為鍊墜，為這款帶有清新氣息的頸鍊點出華貴氣質。

以羅馬著名的卡拉卡拉浴場的馬賽克地磚作為靈感起源的 Divas’ Dream 系列，回溯品牌的羅馬根源，不僅體現在頂級珠寶作品上，更是延伸到腕錶作品上，展現珠寶和製錶藝術的純粹昇華，尋根羅馬珠寶商寶格麗的起源。 Divina Mosaica 錶款以珍貴的寶石鑲嵌錶盤，呈現經典的扇形圖騰。首先是令人驚艷的 Divina Mosaica Minute Repeater 三問腕錶搭載世界超薄紀錄的問錶機芯所刻劃的節奏運行，結合機械性能與無懈可擊的義大利美學，完美的工藝傑作凝聚在優雅圓潤的白 K 金錶殼之內，隱藏在扇形鑲嵌鑽石的藝術性錶盤之下。

不讓腕錶作品專美於前，鑲嵌了坦桑石、藍寶石與鑽石的 Divas’ Dream 頂級珠寶項鍊，以不同層次的藍色寶石互相搭配出細膩又靜謐的藍色調，鍊墜飾以系列經典的扇形小鍊墜前後排列，在佩戴者走動之間形成搖曳生姿的效果，同款設計並且推出耳環設計，成套搭配展現女性魅力。

