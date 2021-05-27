見證法皇拿破崙一世的傳奇愛情：CHAUMET 「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」紀念展覽

1796 年 Chaumet 以一枚梨形藍寶石戒指，首次見證拿破崙與約瑟芬的傳奇愛情，並作為兩人相愛的證據。適逢拿破崙逝世二百周年紀念，Chaumet 再次邀請眾人作為這對戀人的見證者，於巴黎凡登廣場12號(12 Vendôme)的旗艦店舉辦一場名為「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」的展覽，回溯這對傳奇夫婦膾炙人口的愛情故事。

1795 年秋天，戰績顯赫的拿破崙首次遇見離過婚且育有二子的約瑟芬，即便對方比自己年長六歲，依舊無法阻擋拿破崙想與約瑟芬廝守終身的決心。隔年，兩人正式結婚。並以法國珠寶品牌 Chaumet 所製作的梨形藍寶石戒指，作為兩人愛情的見證，而 Chaumet 的首位靈感繆思也以約瑟芬皇后為啟蒙。除了為她親自製作珠寶首飾，皇室裡的所有冠冕也是由創辦人尼鐸負責；由品牌推出的Joséphine 珠寶系列亦改良自這位時髦皇后的粉紅水鑽冠冕、藍寶石指環及紅寶石耳環等等的首飾，並且突顯了約瑟芬的優雅時尚品味。



Napoleon Bonaparte and Joséphine de Beauharnais were married #onthisday in 1796 https://t.co/gzbtZNhyBn pic.twitter.com/MsqdZcrj8e — British Museum (@britishmuseum) March 9, 2016

2021 年為拿破崙逝世二百周年紀念，作為其御用珠寶匠商，Chaumet 是唯一一間受邀的私人企業，與法國國家圖書館(Bibliothèque Nationale de France)、巴黎軍事博物館(Musée de l’Armée)和法國國家檔案館(Archives Nationales)等一同參與今年舉辦的一連串紀念慶祝活動。Chaumet 也將於巴黎凡登廣場12號(12 Vendôme)的旗艦店特別規劃一場紀念展覽 -「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」(Joséphine Napoléon, an (extra)ordinary story)。

此展覽由鑽研法國執政府及第一帝國時期的歷史專家 Pierre Branda 策劃，回溯這對傳奇夫婦膾炙人口的愛情故事。通過一個特別裝置來呈現二人的熱戀，從而令人聯想起他們與 Chaumet 共同締造的品牌歷史。進入凡登廣場12號大展廳，首先映入眼簾的是這個非凡傳奇故事的主要角色 – 牆上掛著約瑟芬與拿破崙畫像，他們穿著加冕時的服飾。在他們的旁邊，是「加冕之劍」的圖像，以及往昔的冠冕設計圖，它們隱晦地點出展覽的第三個主角，他既是拿破崙的御用珠寶匠，也是二人傳奇愛情故事的見證者，更重要的是，他是 Chaumet 的始創人–尼鐸。

從兩人在法國大革命期間初次邂逅，直至他們結婚，所有的愛情萌芽過程皆在蕭邦展廳(Salon Chopin)中一一呈現。除了數封意大利宣傳運動的信札原稿外(首次公開展示)，這間展廳還展出雅克–路易．大衛(Jacques-Louis David)為年輕拿破崙繪畫的肖像素描，以及這對夫婦的結婚證書副本。部分展出作品更見證了尼鐸早期的珠寶製作生涯，充分展示品牌聞名遐邇的細緻工藝與豐富情感，而當中最不容錯過的是陳列於展廳中央位置、從未發表過的珠寶製作手稿。

鑽石展廳(Salon des Diadèmes)重現約瑟芬和拿破崙加冕登基的盛典，也是他們的人生最高峰。之後，夫婦的傳奇不凡故事與品牌始創人尼鐸相遇上。他奉命為正式盛典創製特別服飾。那時候，華麗的冠冕與珠寶套裝代表著皇室的權力和繁榮興盛，因此珠寶扮演著一個重要的角色。

凡登展廳(Salon Vendôme)為參觀者回顧約瑟芬皇后那如小說般起伏跌宕的人生，到攀升至皇權高峰的經歷。現場展示著一襲特別為這次展覽而縫製、與約瑟芬皇后所穿著相似的法國執政時期風格的禮服，它面向著一面數位鏡子，鏡中投影出約瑟芬皇后的樣子，頭戴一頂品牌當年為她打造的浮雕冠冕。這個充滿詩意的虛擬裝置帶參觀者代入這位不同凡響的女士，感受她的非凡命運。為提升這個體驗，品牌還為展覽特別開發了兩個濾鏡，讓您可以在 Instagram 和 Snapchat 試戴時尚的 Chaumet 冠冕，從內而外感受與約瑟芬同等的尊榮。

「約瑟芬與拿破崙，一個非凡的傳奇故事」(Joséphine Napoléon, an(extra)ordinary story) 展覽日期由2021年5月19日至7月18日，於巴黎凡登廣場12號(12 place Vendôme )免費入場，開放予公眾人士參觀，敬請預約。