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連繫寶貴親恩，獻上對母親的愛 CHAUMET 珠寶

By Stephanie Tang
23 Apr 2021
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連繫寶貴親恩，獻上對母親的愛 CHAUMET 珠寶

母親節即將到來，為了感謝媽媽這一年來的辛勞，勢必要送上禮物展現孝心，而在挑選禮物時，除了最經典的康乃馨、卡片、點心外，珠寶也是不錯的選擇，能將親子之間緊密牽絆，給予彼此無條件的愛。今年母親節，您可以 CHAUMET 的一系列珠寶體現這份情感相依的親子情。


Jeux de Liens 系列珠寶以大膽而精緻的方式重新詮釋了「X」圖案，更彰顯了品牌多年來的情感珠寶傳統。圓潤的 Jeux de Liens Harmony 吊墜令人喚想起母子間生命相連的關係，採用不對稱的圓形符號為設計，每個吊墜的背面均可鐫刻名字、日期或私密信息，使之變成一件獨一無二的信物。此系列備有手鏈款式，更顯別緻活潑，可與同系列珠寶互相配搭和叠戴。無論是經抛光的 18K 白金或 18K 玫瑰金吊墜、鋪鑲美鑽或鑲嵌寶石，都散發出優雅而精緻的氣息，傳遞著親子生活裏的歡欣與喜樂。

Bee My Love 系列採用六邊形蜂巢圖案，將象徵勤勞與拿破崙王權的蜜蜂圖案融入珠寶設計之中，正好代表了母親的勞苦與無私奉獻。這些吊墜與耳環以與眾不同的幾何圖形營造出堅毅而靈動的感覺，與現代女性的果敢、堅韌以及獨立個性不謀而合。

全新 Joséphine Ronde d’Aigrettes 系列的華麗珠寶設計以不同大小的梨形形狀建構而成，無論是耳環、手鏈和戒指上的不對稱組合，或是二重組合，均以 18K 玫瑰金或 18K 白金製成，有些作品更以海藍寶石點綴。而如同一枚珍貴寶石般的 Joséphine Aigrette 梨形腕錶散發優雅美感，充分凸顯母親典雅時尚的一面。

藉由今年母親節，讓我們以 CHAUMET 的珠寶臻品頌讚母愛，同時紀念親子間獨一無二的情感瞬間。

Chaumet 母親節 Jeux de Liens Bee My Love Joséphine Ronde d’Aigrettes
Stephanie Tang

Project Editor

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