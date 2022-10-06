重塑珍珠新面貌｜Reproduce The Multi-Faceted Charm Of Pearls

過去珍珠總被視為優雅的象徵，但隨著Z世代潮流文化以及中性風潮的興起，珍珠也被賦予更多變的樣貌。在這新世代流行浪潮之中，又以TASAKI為當中的佼佼者，品牌經典「TASAKI danger系列」可以說是兼顧優雅與性格的絕佳珠寶作品，融匯頂尖珠寶工藝，突破配戴限制，將珍珠轉換為無可取代的經典符號。

TEXT WILLIAM CHEN IMAGE TASAKI

初見TASAKI danger系列便會被其獨特的利齒裝飾設計所吸引，品牌取材自大自然中動植物的荊棘和利齒，並巧妙地轉化為型格珠寶，力量與優雅的結合，著實一眼難忘，可以說是當代珍珠珠寶最為前瞻性的設計。

全新TASAKI danger系列，在經典利齒裝飾設計語彙上增添細緻奢華設計，璀璨無比的切割鑽石與珠圓玉潤的珍珠相映成輝。同時，TASAKI danger系列也首次迎來經典珍珠項鍊與長鍊設計，精細雕磨的利齒裝飾於刻意不固定的珍珠上，配戴上也不再只侷限單一方法，可恣意轉動珍珠及轉換成雙鍊造型，TASAKI精準地掌握珍珠設計精髓，增強整體的靈動感，也為珠寶穿戴賦予更多可能性。

此外，danger系列也是最易於用來日常配戴的珠寶，像是TASAKI danger neo以及TASAKI danger spike系列正是最簡約經典的款式。前者以利齒狀金屬點綴於三顆不同大小排列的珍珠上打造出輕盈且前衛感十足的形象；後者，更有別於以往danger系列的設計，在單顆珍珠上點綴多個黃K金尖刺，並整齊排列成一直線，簡約但不簡單，風格大膽新穎且引人注目，可以說是前衛與優雅的最佳平衡。

在新作中，也有兩個系列格外引人注目，設計跳脫經典設計，賦予奢華珠寶更多元化的樣貌。TASAKI danger diamonds以鑽石取代既有的珍珠並搭配尖刺裝飾，品牌開發全新的鑲座樣式，將內圍的鑲座面打造成V字形，鑽石之間保有些許空間，更能彰顯鑽石原弧度，也更能彰顯耀眼光芒，與利齒裝飾彼此碰撞產生出的衝突之美。另一系列，TASAKI danger trap猶如無限延伸的荊棘植物，以珍珠排列的直角曲線，塑造猶如利齒般的形狀，充滿野性魅力，該系列項鍊與耳環也可自由調節與組裝，完美地展現TASAKI持續在珠寶工藝領域的突破，跨越傳統，打破性別二元論，將珠寶轉換為日常藝術品，創造出優雅而神秘的珍珠魅力。











