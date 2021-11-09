開啟你的幸運時刻 Be Your Own Lucky Charm

輕珠寶不僅是配飾的代表，更是時尚造型的最佳配件，也是最能展現女人味的珠寶，它摒棄了傳統珠寶的厚重繁瑣。獨特的設計融合現代時尚元素，更能體現了一個人的性格，不管是優雅、搖滾到簡約等，都能從佩戴者身上感受到。Dior 珠寶作品讓佩戴者散發出一股迷人的魅力，使得整體造型更顯別緻，具有畫龍點睛的效果。

TEXT STEPHANIE TANG IMAGE VITO FERNICOLA、JÉRÔME BOUDRY

Dior 邀請時尚迷們找尋屬於自己的幸運星，以 Rose des Vents 的八芒星圖章為靈感，位於台北 101 的期間限定店為大家開啟了微型小宇宙之旅。參訪者宛如漫遊在星際之間尋找屬於自己的命定幸運星。Dior 的幸運星珠寶是從 Rose des Vents 的圓形墜飾珠寶，以羅盤指引方位的圖像搭配各式樣的彩色珠寶開始，樣式多元且完整的全系列品項，從戒指、長短項鍊、頸鍊、手鍊到耳環等美不勝收，喜歡展現截然不同風格的時尚迷們適合選擇指間鍊。單獨佩戴到堆疊式不同的珠寶搭配，也能選擇其他如 Mimirose 的單顆美鑽或寫下戀人絮語的 Oui 系列輕珠寶，皆能讓佩戴者在穿搭中更顯亮麗，並能夠在各種場合中吸引到眾人的目光。

羅盤玫瑰

Rose des Vents 為 Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 在不斷探索屬於自己立足點的誕生作品。此系列作品來自迪奧先生童年於 Granville 居住的別墅，名為 Les Rhumbs 的花園別墅，而 Rose des Vents 法文意指羅盤與其對應的三十二個方位之名，有出海遠颺的意涵。花園別墅能遠眺諾曼地海峽，猶如在晴朗的日子裡，遠眺海峽群島，與沿著陡峭海岸線行駛而過的船隻，正航向下一個停靠站美洲。特別的是這八芒星圖騰同時也是迪奧先生別墅屋後的噴泉，池底鋪滿以羅盤構圖的馬賽克圖騰。一條使用金鍊繫著的圓章圍著金粒紋理，八芒星的圓型圖章搭配有多樣化的材質與色彩：珍珠母貝、鑽石，黑瑪瑙、青金石、孔雀石、紅玉髓、綠松石、粉色蛋白石鑲嵌等多彩寶石，佩戴上這系列的手鍊、戒指及耳環，就好比是守護與指引妳忙碌生活的幸運星。

浪漫情懷

La mini D de Dior 男錶女戴最初錶款尺寸為中性的 38mm 大小。於創意總監 Victoire 的巧思下化身為只有 19mm 的超迷你款式，非常適合女士。此系列維持一貫錶款純淨簡約的線條，結合傳統瑞士製錶工藝，搭配式樣的個性色彩皮錶帶或以米蘭鋼織（Milanese mesh）的金屬錶帶詮釋如織品般的柔軟，讓 La mini D de Dior 成為最具代表性由設計師主導的瑞士製錶。

純淨璀璨

輕盈細緻的 Mimirose 系列是以鏗鏘筆直線條排列、非對稱式的設計，加上單顆閃亮鉚釘般的呈現，可單只或成對配戴。適合在各種場合上穿戴，更顯佩戴者的氣質，而此系列也可能是人生第一只單顆美鑽、愛的見證、傳承的表彰或見證真摯的友情。層疊而上的戒指、手鍊與項鍊可以是對稱或混搭，Mimirose 宛如幸運星般點綴的吊飾與肌膚吻合的貼身觸感，讓佩戴者也象徵永恆的圖騰印記般歷久彌新。

愛的語言

接承創意風潮的 Oui 輕珠寶系列象徵對愛情的誓言，以 o、u、 i 三個金質草寫字母象徵法文詞彙「我願意」，此系列使用單顆美鑽點綴筆畫結尾，代表著指間封存喜悅瞬間的戀人絮語。法語「Je t’aime」代表「我愛你」，「Toi Moi」意指「你和我」，兩組語彙分別在不對襯耳環與單、雙指戒中呈現，宛如筆調般延展的金絲線，草寫的字跡分別以美鑽鑲嵌，或玫瑰金妝點紅寶石，是送給最心愛的另一伴最佳選擇，無須言語的情感表達，了然於心。