雋永美學｜TIMELESS AESTHETIC

如果說要選擇一款腕錶，不僅兼顧內在腕錶工藝更同時展現佩戴者華美姿態，那莫過於Van Cleef & Arpels梵克雅寶腕錶，從日常 Perlée、Alhambra 系列腕錶到高級珠寶腕錶Ludo Secret系列以及Lady Féerie Or Rose腕錶，世家薈萃不同的工藝技術，展現珠寶腕錶的多變且璀璨之面貌，令人一眼難忘。

Words：William Chen Image：Van Cleef & Arpels

2023 年 WATCHES & WONDERS（鐘錶與奇蹟）中， Van Cleef & Arpels 梵克雅寶又一次登峰造極，融匯精湛工藝與不凡藝術精神，延拓珠寶與製錶領域融和交疊的傳統，將腕錶昇華成可佩戴的行走藝術品，著實令人一眼難忘。

這次新錶可說是Van Cleef & Arpels梵克雅寶作為珠寶世家，傳承頂級珠寶工藝之大成，不僅淬煉經典珠寶設計語彙，刷新珠寶時計的面貌，更在持續挑戰高級珠寶領域的無限可能，以經典作品為底蘊，並成功地塑造出Ludo Secret系列雋永美學。

Perlée系列金質圓珠的圓潤燦爛身影是其最大特點，活潑靈動的多變工藝，可說是饒富趣味，與此同時也引發世家後續更多的創作靈感，也成為Van Cleef & Arpels梵克雅寶新經典之作。在2023年鐘錶與奇蹟展覽中，世家便推出全新腕錶傑作，延展 Perlée 系列的經典美學，典雅嫵媚的圓形錶殼，被兩行摩登時尚的金質圓珠簇擁，鏡面拋光玫瑰金或鋪鑲美鑽的白 K 金為腕錶加冕一圈璀璨悅目的光暈，啟動調時裝置的按鈕設於錶底蓋，圓融的曲線和精巧含蓄的細節，與隱密的設計盡顯世家工藝心思。

提到Van Cleef & Arpels梵克雅寶就不得不提到其經典之作：Alhambra系列，自誕生以來一直被視為幸運的象徵，全新Sweet Alhambra 珠寶腕錶以金質和裝飾寶石圖騰相間的構圖烘托碩大的四葉幸運錶盤。仔細觀察這次的新作，承襲一貫的繽紛且和諧色彩設計，揉合玫瑰金的柔和色彩與紅玉髓的溫煦風格，仔細切割和拋光的紅玉髓，並以典雅圓珠飾邊，搭配璣鏤雕花金質圖騰延續Vintage Alhambra系列的傳統風格，優雅且內斂。

這次在高級珠寶腕錶領域中，世家多款新作可以說是集工藝之大成，從歷史檔案中去萃取靈感，並升級再造，賦予高級珠寶腕錶領域全新樣貌。Ludo Secret系列高級珠寶腕錶便是之一，傳承世家於 1934 年推出的經典之作Ludo手鐲典雅雋永的美學，利用嶄新的尺寸比例和兩個素材組合，重現這經典系列的精髓。玫瑰金糅合鑽石或粉紅藍寶石，細緻的鑲嵌手法彰顯世家高級珠寶的卓越傳統。Ludo Secret渾然天成的網狀細工，如磚塊般拼湊成巧若靈蛇的結構，呼應原作的腰帶造型，每一枚鉸件均以人手精工裝嵌，交織出柔軟靈動的設計，好比細意織造的絳紗。

此外，世家也發表一款獨具一格的全新神秘錶，同樣擷取品牌歷史檔案，以 1941 年Ludo Hexagone Macarons神秘錶為藍本，將錶盤藏於祖母綠圖騰之下。該款錶最大的設計特點在於錶盤上的祖母綠圖騰，並以Mystery Set隱密式鑲嵌技術拼湊出璀璨無瑕的色彩效 果。Mystery Set隱密式鑲嵌技術，可說是最考驗工匠的功力，必須擁有精準的技術，將精心配對和切割的寶石鑲進金質鑲軌中，寶石經固定後能完美覆蓋鑲座表面，令成品閃耀絲絨般的柔光。可說是殿堂級珠寶工藝，只有只有少數大 師級寶石匠和珠寶匠掌握其關竅，而Van Cleef & Arpels梵克雅寶作為珠寶世家，可說是該工藝領域的佼佼者。

這次還有一款以其柔美姿態，吸睛無數。Lady Féerie Or Rose融匯複雜功能與珠寶工藝，是一款力與美結合之腕錶。自 1940 年代起，優美的仙子一直是Van Cleef & Arpels梵克雅寶傳頌的創作主題，並藉由不同樣貌出現在珠寶及腕錶中，新款腕錶以Poetic Complications詩意複雜功能再次演繹仙子的絕色美態。白雲鍍上白色珍珠母貝的虹彩，端坐雲上的守護仙子身披粉紅色藍寶石和鑽石羽衣，在金質錶盤上的微繪細工背景中現身。仔細觀察錶盤中仙子的翅膀鍍上朦朧漸變的色彩，是世家在透過剔透的粉紅色 plique-à-jour 彩繪玻璃琺瑯與不透明的粉紅色琺瑯釉彩交織而成，並於琺瑯著色工序後，在薄翅邊緣點綴碎鑽，令光影效果更覺玲瓏剔透。

為什麼說這是一款最具詩意的腕錶？不單單被世家傳承數十年的工藝底蘊所吸引，更是因為該款腕表中嬌柔的仙子擁有一張美鑽臉龐，散發柔光的夕陽則內藏珍珠母貝顯示窗，訴說每一小時的流逝，搭配錶背透視的平衡擺陀，並刻上滿月的星空，盡顯詩意盎然。