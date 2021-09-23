風華續篇 Everlasting Classic

與幸運草相關的註解有優雅、自信、獨立、從容。在珠寶界由 Van Cleef & Arpels 所創造的幸運草永恆不墜 ; 從摩納哥王妃延續至今，反映了時代風華的印記，更與時俱進展現創新。

以明亮的珍珠灰及霧金雙色交織出溫暖和煦的氛圍，使賓客彷彿置身於法式寓所般地舒適。走進 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶遠東 Sogo 復興館搬遷至二樓的精品店，近期以嶄新的設計重新盛大開幕。隱密的私人鑑賞空間、充滿裝飾藝術的風格，空間亦延續 1906 年 Van Cleef & Arpels 在芳登廣場 22 號第一家精品店，芳登廣場不僅成為巴黎式奢華的經典象徵，也是國際優雅風範的新標準。挑高的空間搭配華麗的手工吊燈，室內則以沉穩的霧面黑漆搭配華美的金色壁面形成鮮明對比，飾有細膩手工彩繪的花卉及蝴蝶圖騰，呼應世家自創立以來即珍視的自然元素，靜謐優雅且華麗的氛圍相互交織，與世家的珠寶、高級珠寶及腕錶作品互相輝映。

提及幸運的象徵，Estelle Arpels 的侄兒 Jacques Arpels 常言道 :「心懷幸運之願，方能成為幸運之人。」幸運一如四葉草是世家一直珍視的價值，更是創意靈感的泉源，造就多款經典珠寶誕生四葉草幸運圖騰首度在世家亮相，與木製護身符、幸運吊飾及和藹的仙子為伴。Jacques Arpels 這位與生俱來的收藏家，在法國 Germigny-lÉvêque 的私宅花園內種植四葉草，贈予世家員工，並附上美國詩篇《Don’t Quit》，鼓勵人們常懷希望。這首詩帶領品牌的核心長久以來都承接著這首詩的精神。

Alhambra 系列不僅是幸運的象徵，亦成為世家的經典代表圖案。薈萃雋永典雅的氣質與時尚風格，令無數女仕為之著迷。獨特討喜的長項鍊材質多姿多采，更深受皇室青睞。摩納哥王妃格蕾絲・凱莉（Grace Kelly）曾以一身俐落裝扮並配戴世家 Alhambra 長項鍊，將 20 枚四葉草幸運圖騰，以金色圓珠飾邊，化身為和諧的象徵，在 1970 年代伴隨她出席眾多官方與私人的社交場合及宴會。往後問世的五十餘年間，更以黃 K 金、珊瑚、青金石或孔雀石接續華麗登場。除 Vintage Alhambra 長項鍊和手鍊外，四葉幸運圖騰錯落有致，綴以縞瑪瑙，與鑽石和白 K 金的璀璨形成強烈對比。Magic Alhambra 耳環也以討喜動人之姿，展現灰色珍珠母貝低調的不凡虹彩色澤，綻放閃鑽與漸層玫瑰金的炫目光芒。

為忠於 Alhambra 系列的原創美感，作品以金色圓珠飾邊勾勒圖案輪廓，體現 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的超凡工藝，金色圓珠使這套珠寶格外圓渾細緻。如此經典傑作經歷無數蛻變，卻依然是優雅迷人的氣質象徵。灰色及粉紅色珍珠母貝則以絢爛虹彩盡現細膩。可調整式玉髓墜飾妝點不同造型都散發無比優雅氣息 ; 感受品質與工藝的同時，也傳承新藝術主義的精髓，優雅再續。

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶遠東 Sogo 復興館精品店盛大開幕

為慶祝 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶遠東 Sogo 復興館精品店盛大開幕，世家將再度與雙人藝術家 Burcu & Geoffrey 合作，於遠東 Sogo 復興館 1 樓廣場延伸至 2 樓 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶精品店， 現場將打造 一系列童話般的場景，俏皮的貓咪、飛舞的四瓣蝴蝶、遍布的四葉幸運草及雲朵等元素將為整體空間復與大自然的生命力 ，引領訪客進入夢幻的 Alhambra 幸運國度，同時， 訪客也可透過程式濾鏡，與可愛的小動物們在夢幻般的景色中互動 ，一同探索 Alhambra 系列迷人獨特的魅力。

地點：遠東 Sogo 復興館 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶精品店

時間：9月29日至10月17日