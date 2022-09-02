An extension of the classic｜延續經典

FENDI First 設計理念大量躍於 Fendi 在 2022 年秋冬女裝大秀的主題系列之中，從包款、鞋履一路延伸到珠寶作品，可以看見 FENDI 珠寶藝術總監 Delfina Delettrez 對於延續經典的傳承理念以及擴大 FENDI 識別影響力的強大野心，一起來看與此次 FENDI 時裝相輔相成的精美之作。

字母 F 的力量

FENDI 品牌當中的 F 字母可謂是在 FENDI 眾多設計資產中最具代表性的符號之一，尤其在 FENDI First 珠寶系列中，汲取了品牌經典設計符碼外，同時翻轉再造，將品牌的二元性設計手法以前衛的方式演繹，賦予字母 F 更生動洗練的造型，並且延續設計，在未來同步進化。字母 F 有著千姿百態的創作方式，可以倒置、交錯、堆疊等，將原先俐落簡潔的流線外觀，開啟無限可能，時而精緻典雅時而酷帥有型，這就是字母 F 的力量。

疊戴時尚

跟隨 FENDI First 珠寶系列中的百變形式，在配戴上也能根據個人喜好創建多重組合，有令人想起經典網球珠寶工藝、飾滿水晶的款式，基本款的素面金屬也是熱門選擇，從項鍊、戒指、手鍊和耳環；另有 F 形狀的髮夾和超大耳扣，樣式多元可以同時演繹各樣風格。 而在 FENDI 伸展台中亮相時可見手套外面戴著手鐲和柔軟的手鍊的混搭戴法，或是將各式 F 字形的珠寶層疊佩戴，都是在強調此系列不可勝舉的配戴方式，濃郁又精緻的黃金色澤，搭配圓形和長方形切割水晶，讓這些珠寶作品流露出一股超凡、別緻的鮮明態度。