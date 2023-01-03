BEST WISHES｜新春寓意

迎新團圓的新春佳節，也正是贈禮的美好時分，此次 Qeelin 為經典文化注入全新生機與創意設計，將東方意涵和現代技術融入全球文化圖景的藝術鑒賞中，推出眾多妙趣橫生的珠寶作品，驚喜獻禮的同時也洋溢著喜慶與幸福的氛圍。

談及春節不可不知新的一年即將迎來的是癸卯兔年，兔從古自有機敏和善良的象徵，且包含積極、超越的寓意。因此 Qeelin 特意將俏皮靈動的兔子化為璀燦珠寶，以 Bo Bo 系列為主的兔子項鍊，承載著天馬行空的想像力，以趣味的姿態躍然出場。打著優雅領結的小兔子詼諧融合了標誌性的熊貓眼，而在兔子的鬍鬚和內耳則是以玫瑰金勾勒出細節，最令人讚歎之處便是鑲滿鑽石的工藝技術，每一個細緻嵌合，都飽滿金匠的赤誠之心與精深的雕琢功力，18K白金的 Y 型項鍊特意在交叉處以一顆邊框鑲嵌的鑽石點綴，讓佩戴者舉手投足間皆綻放優雅、靈動之姿。整體的造型以小兔子從裝飾有字母 Q 的魔術師帽子中探出腦袋，活靈活現的姿態，傳遞著對未來的無限想像與憧憬。這款特別作品全球僅限量 88 件，無論是送禮自用都是佳節首選。

東方文化一直是 Qeelin 重要的設計靈感來源，亙古的歷史與傳統故事相輔相成，幻化成精彩豐富的個人信仰。Qeelin 在「獅獅」如意 Xi Xi JADE 系列中，以舞獅作為創意繆思，同諧音「無事」，寓指得到守護、平安，如同創始人及創意總監 Dennis Chan 所說：「舞獅帶有勇者無畏的精神意義，給人以力量，這是一個強大並令人敬畏的圖騰。我希望 Xi Xi JADE 系列能成為文化的橋樑，傳遞溫暖、歡樂和希望。」此一系列以複雜的模組化結構設計，張合有度的舞獅嘴巴神采飛揚，當晃動時，獅子身上鑲嵌的寶石也會隨之散發耀動光彩。該系列的三款吊墜也以流蘇形式展現舞動的美感。其中有一條全球限量 18 枚的項鍊，以完整的舞獅呈現，其尾部還飾有鏤空的繡球，活靈活現的展現出生機勃勃的吉祥姿態。Qeelin 秉持著世代傳承的文化與品牌精神，以智趣精湛的珠寶作品，呈現國粹經典同時傳遞美好的祝福。