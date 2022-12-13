BORN TO LOVE｜演繹愛的千種姿態 

人生因「愛」而美好，無論是友情、親情抑或是愛情，不分性別、種族與年紀，愛是如此美妙，也令人著迷，正如同CHAUMET Liens 系列珠寶， 因愛而生，將其寓含的情感具象成一件件珠寶，歷久彌新。

Words：William Chen Image：CHAUMET

對於愛的詮釋有很多種，表達愛意的方式也有很多，是熱情如火的亦或許是理性冷靜的，但也正因為如此「愛」這件事才叫人如此著迷。如果讓你試著表達愛，你會選擇什麼樣的方式呢？不妨參考看看 CHAUMET Jeux de Liens 系列，以不同彩色寶石，闡述不同關於愛的形象，例如代表如火愛意的紅玉髓、帶來幸福能量的孔雀石，以及猶如清澈蒼穹的綠松石，不同顏色的寶石不僅構築出多變的個人魅力，也完美演繹關於愛那複雜卻又美好的形象。

羈絆的美好

當你第一眼欣賞 Jeux de Liens 系列時，便會理解到為什麼這是款關於愛的珠寶。極具辨識度的交叉連結設計，似乎也隱喻著相見的美好，彼此相互牽引也伴隨著浪漫想像，而 Jeux de Liens Harmony 系列通過經典的交叉連結設計，將兩個不對稱的半圓圖形結合在一起更加深了「羈絆」的美好印象。兩個半圓形，就像是彼此擁有不同性格魅力的人，但卻因為愛這件事產生交集，相識、相知因而相戀，把愛構成一個圓，更可在吊墜背面皆可鐫刻名字、日期或是一段愛語，紀念專屬自己愛的故事。

演員多變魅力

演員，不畏懼框架，敢於築夢踏實，通過不同 角色，闡述對於愛的形象，傳遞無限希望與勇氣，與Liens系列歌頌愛、希望及勇氣的意念完美契合。

王凈與林柏宏，兩位近期台灣影壇最具代表性的演員，出演過無數膾炙人口的角色，他們不被框架、總是盡全力，用心演繹角色對愛的想像，無論是愛情、親情抑或是友情，總能完美演繹愛的千種姿態。兩位演員，面對表演工作得自我要求，不斷精進自己並突破表演藩籬，因為執著而散發出最耀眼的光芒，更讓我們感受到勇氣和毅力，給予我們前行的力量。

王凈與林柏宏次各自以白色、黑色兩套服裝搭配 Chaumet Liens 系列作品，個別展現清新輕盈以及俐落摩登兩種不同的氛圍，感性與理性的碰撞， 也展現 Chaumet Liens 系列作品多變魅力，正如同愛這件事，總是那樣的獨特且美好，每段愛情都值得我們細細品味。