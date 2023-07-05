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DEEP TIME｜挖掘生命的起源

By Ailing Tsai
05 Jul 2023
DEEP TIME｜挖掘生命的起源
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DEEP TIME｜挖掘生命的起源

路易威登悠然呈現了令人驚嘆的 Deep Time 高級珠寶系列，寶石們融合時光之力，娓娓述說著跨越史詩般穿越時空的故事，這同時也是路易威登腕錶和珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 設計的第五個精緻珠寶系列。

路易威登品牌大使安娜・德哈瑪斯（Ana de Armas）

路易威登 Deep Time 高級珠寶系列引領我們深入時空的深淵，展現了地質學的奧秘和地球的遺產。這個系列包含超過 170 件獨特的作品，分為「 Geology 地質學」和「 Life 生命」兩個篇章，共 16 個主題，每個主題都呈現出精巧的珠寶作品，講述著關於轉變、生命和兩者相互關聯的宏偉故事。

Rupture 分裂項鍊

「Geology 地質學」篇章以地球的演變為題，從 Gondwana 岡瓦納大陸的形成開始。透過「 Volcano 火山」、「 Volcano 波浪」和「 Rupture 分裂」等主題，路易威登展現了這片大陸經歷的世界末日的壯麗景象。品牌標誌性的 V 字形圖案賦予作品生動而強烈的風格，設計出與眾不同的珠寶，讓 LV 寶石散發出內在的力量。而最後一章「 Drift 漂流」以海藍寶石和黃色藍寶石的組合揭開了 Deep Time 高級珠寶系列的第二篇章。

Drift 漂流戒指

「 Life 生命」篇章展示了宇宙的錯綜複雜，生命力推動著人們創造出自然而有機的圖案。從「 Origin 起源」和「 Fossils 化石」到「 Seeds 種子 」和「 Flowers 花朵」， 這些主題融入了最初八個主題的華美珠寶。路易威登以精湛的設計手法將不同的質感紋理和層次結合，並搭配閃耀的寶石，呈現出多種佩戴方式，讓搭配變得更加輕鬆。這也是 Amfitheatrof 在過去五年中推崇的多變珠寶設計風格。

Fossils 化石項鍊工藝圖

Amfitheatrof 表示：「我們胸懷大志，追尋最美麗的寶石，並將它們融入 Deep Time 高級珠寶系列中，無論是來自熔岩的寶石，還是來自不同大陸的珍寶，甚至是象徵理念的珠寶。透過這個系列，我們向過去致敬，同時讚頌自然之美和脆弱生命的歌聲。」Deep Time 高級珠寶系列展現了路易威登對於設計和工藝的追求，帶給人們一場關於時間、地質學和生命的美妙旅程。

路易威登 Louis Vuitton Deep Time 高級珠寶系列 Geology 地質學 Life 生命 Francesca Amfitheatrof
DEEP TIME｜挖掘生命的起源

Ailing Tsai

Digital editor   Email: ailing@esm.tw

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