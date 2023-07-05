DEEP TIME｜挖掘生命的起源

路易威登悠然呈現了令人驚嘆的 Deep Time 高級珠寶系列，寶石們融合時光之力，娓娓述說著跨越史詩般穿越時空的故事，這同時也是路易威登腕錶和珠寶藝術總監 Francesca Amfitheatrof 設計的第五個精緻珠寶系列。

路易威登 Deep Time 高級珠寶系列引領我們深入時空的深淵，展現了地質學的奧秘和地球的遺產。這個系列包含超過 170 件獨特的作品，分為「 Geology 地質學」和「 Life 生命」兩個篇章，共 16 個主題，每個主題都呈現出精巧的珠寶作品，講述著關於轉變、生命和兩者相互關聯的宏偉故事。

「Geology 地質學」篇章以地球的演變為題，從 Gondwana 岡瓦納大陸的形成開始。透過「 Volcano 火山」、「 Volcano 波浪」和「 Rupture 分裂」等主題，路易威登展現了這片大陸經歷的世界末日的壯麗景象。品牌標誌性的 V 字形圖案賦予作品生動而強烈的風格，設計出與眾不同的珠寶，讓 LV 寶石散發出內在的力量。而最後一章「 Drift 漂流」以海藍寶石和黃色藍寶石的組合揭開了 Deep Time 高級珠寶系列的第二篇章。

「 Life 生命」篇章展示了宇宙的錯綜複雜，生命力推動著人們創造出自然而有機的圖案。從「 Origin 起源」和「 Fossils 化石」到「 Seeds 種子 」和「 Flowers 花朵」， 這些主題融入了最初八個主題的華美珠寶。路易威登以精湛的設計手法將不同的質感紋理和層次結合，並搭配閃耀的寶石，呈現出多種佩戴方式，讓搭配變得更加輕鬆。這也是 Amfitheatrof 在過去五年中推崇的多變珠寶設計風格。

Amfitheatrof 表示：「我們胸懷大志，追尋最美麗的寶石，並將它們融入 Deep Time 高級珠寶系列中，無論是來自熔岩的寶石，還是來自不同大陸的珍寶，甚至是象徵理念的珠寶。透過這個系列，我們向過去致敬，同時讚頌自然之美和脆弱生命的歌聲。」Deep Time 高級珠寶系列展現了路易威登對於設計和工藝的追求，帶給人們一場關於時間、地質學和生命的美妙旅程。