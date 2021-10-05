Embrace Your Light｜傾城之光

對女人來說，光芒與生俱來是對個人風格的禮讚，透過隨性愉悅的配搭珠寶，從頸肩、指尖與腕際之間綻放炫目耀眼的魅力。

眾所皆知的 Chaumet 不只深受法國約瑟芬皇后慧眼青睞，這幾年更是不斷與時俱進，透過流暢線條結合鑲嵌技法，打造出造型別樹一幟的現代時尚珠寶，廣為 年輕族群的喜愛。Bee My Love 系列一向是 Chaumet 標誌性的設計，巧妙運用幾何線條詮釋蜂巢圖案，今年 Chaumet 推出全新的 Taille Impératrice 皇后式切割工藝，為雋永經典的 Bee My Love 系列揭開新的歷史扉頁。 Taille Impératrice 皇后式切割擁有 88 個切面，將蜜蜂的 八字舞巧妙轉譯為珠寶的象徵語言，每一面均由手工精心切割而成，閃爍出與眾不同的光芒，鑽石的中心亦會出現炫麗的六角形冠冕形狀，奪目耀眼。同時，88 是一個幸運數字，兩個數字 8 可解讀為雙重的無限符號，意指讓最美的鑽石綻放更為璀璨的傾城之光。全新的 Taille Impératrice 皇后式切割工法可謂是非凡創新與精湛工藝的結合，就如同宋慧喬一樣，是一位實力和才華兼備的表演藝術家，如此令人過目難忘的設計，襯托女人百樣風情與女性特有的溫柔氣質，賦予了珠寶前所未有的閃耀溫度，致獻猶如陽光般燦爛迷人的現代女性風範。

除此之外，Chaumet 以現代手法重新打造象徵拿破崙皇室標誌性的設計，將蜜蜂圖騰幻化成宋慧喬身上佩戴的 Bee My Love 吊墜，宛如璨爛陽光輕吻蜜糖般的肌膚，在舉手投足之間捕捉完美動人的時刻，散發出令人無法抗拒的魅力光澤。Bee My Love 系列可以單獨佩戴或搭配其他作品，讓佩戴者時刻展現愉悅隨性的自我，這些珍愛的作品是專為熱愛生命的人士而打造，讓珠寶不僅是配飾而已，更是一段深刻美好的印記，值得逐一珍藏。