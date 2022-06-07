Frivole 繁花盛開

擅長捕捉自然詩意的 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶，一直悉心灌溉其繽紛花園。隨著季節流轉，萬物復甦，世家以色彩繽紛的寶石，點亮 Frivole 系列新作，捕捉姹紫嫣紅的繁花燦爛盛開的炫彩。

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶自 1906 年創立以來，汲取大自然為靈感，以色彩繽紛的寶石向花卉禮讚。今年，世家精心挑選了紅寶石和祖母綠，為 Frivole 系列再添七款新作，以黃 K 金和玫瑰金烘托彩色寶石的璀璨華彩。系列選用的紅寶石，色彩由橙紅至粉紅，祖母綠亦選取色澤深邃的臻品。切割和配對寶石的過程同樣一絲不苟。世家於 1920 年代即應用的傳統鏡面拋光工藝，為每片金質花瓣鍍上閃爍光 芒。工匠以巧手釋放黃 K 金和玫瑰金的華彩，營造金光璀璨折射，猶如在陽光下熠熠生輝。每件珠寶均是嫻熟工藝的結晶，由寶石選材以至拋光潤飾均臻達登峰造極的境界。

世家珠寶工匠的非凡造詣，亦體現於組裝八朵花冠的手工技術上—全新的 Frivole 8 戒指，以巧手匠心演繹繁花似錦的意象。五朵捧著紅寶石花蕊的嬌花，與三朵中央鑲嵌祖母綠的花冠，組成起伏有致的構圖，透過黃 K 金與玫瑰金的色彩演繹戒指的詩意，為滿園芳彩鍍 上優雅的色彩。

這些珍貴的花卉圖騰，在黃 K 金和玫瑰金交織的光暈中盛開。靈動的造型，呼應梵克雅寶的風格，完美捕捉植物世界的活潑生趣。全新 Frivole 系列設計玲瓏剔透，映照綽約靈動的炫彩，讚頌世家珍視的樂活精神。