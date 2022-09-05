Glitter with Flavus｜流光溢彩

最純粹的流光與璀璨黃鑽揭開一場驚世邂逅，由 FENDI 珠寶藝術總監 Delfina Delettrez Fendi 親自操刀的高級珠寶作品於 FENDI 2022 秋冬高訂秀場中正式亮相，以輕盈的姿態譜寫出珠寶間的浪漫序曲，隨著光線折射的每個時刻，也同時訴說著 FENDI 對於品牌歷史的感悟與細膩情感。

憑藉著簡潔的光線波動揉合白鑽與黃鑽傳遞的樂觀精神，將 Karl Lagerfeld 於 1965 年所設計的倒置 FF 字母圖案更顯熠熠生輝，也由此傳遞出對於品牌起源地羅馬最真摯的情感與敬意。FENDI Flavus 高級珠寶系列閃爍著長方形切工的天然黃鑽以及由白鑽幻化出的傾瀉水流，彷彿瀑布滂沱而下的氣勢，這種戲劇性的張力，將所有目光匯聚至令人屏氣凝神的壯麗場景，最終將焦點凝集在 Flavus 項鍊的尖端上，兩條由單顆鑽石組成長短不一的鑽鍊，劃上最深刻的故事結尾。

在這幅壯麗華美的璀璨之作中，集結了上千顆的純淨白鑽，而置中鑲嵌的祖母綠切工黃鑽，則以華美、榮耀之姿閃耀鮮豔光芒，對角處相互映襯著兩個由長方形切工天然黃鑽組成的倒置 FF 字母 圖案，如同細心守護中央絢麗黃鑽的英勇騎士般，賦予 Flavus 項鍊堅毅、不屈的決心，同時呼應羅馬神話帶給人的輝煌與壯闊。而兩只外型左右顛倒的 Flavus 耳環，保留了如同項鍊一般流瀉而下的律動感，舉手投足間展露自信與瀟灑，Flavus 戒指採用相同設計理念，讓人能全方位無死角的欣賞到黃鑽與白鑽相輔相成的流光溢彩，將專屬於美的篇章，定格在這個璀璨奪目的瞬間。