GUCCI ALLEGORIA｜典藏四季美好

Gucci於2019年發表首個高級珠寶系列，以「歡愉花園」為主題成功地打響其在高級珠寶領域的第一炮。 在今年，Gucci隆重揭幕全新高級珠寶系列《Gucci Allegoria 四季寓言》，展現大自然轉瞬即逝的美麗。

Words: William Chen Image: Gucci

Gucci高級珠寶的美，總是撩人心弦，為什麼可以這樣說？我們可以將Gucci的高級珠寶比喻為一位詩人，總能以一件件別具特色的珠寶訴說動人的故事，將品牌一直秉持的融匯精神發揚光大，將不同文化、藝術與時間交錯融合，展現了一種道德和美學價值。

詩意之作

《Gucci Allegoria 四季寓言》為Gucci高級珠寶第四系列，不僅承襲上述的美學魅力，展現Gucci身為百年時尚巨擘的獨特美學，更取材自貼近我們日常的自然景致，通過珠寶作品傳達出四季的更迭交替，展現大自然令人驚嘆的變化與轉瞬即逝的美麗，將罕見的非凡彩寶幻化為華麗繁複的絕美之作，格外具有詩意。

超然的工藝之美

這次的高級珠寶發表地也同樣具有文化美學價值，於前身為賽蒂曼尼宮（Palazzo Settimanni）的「Gucci 典藏之家」璀璨登場。Gucci總裁暨首席執行長Marco Bizzarri更表示：「佛羅倫斯是Gucci傳奇故事的起點，百年來薈萃的創意與工藝精神更呼應了高級珠寶的創作藝術，在佛羅倫斯的『Gucci 典藏之家』發表作品是對品牌悠久歷史和發源地的致敬。」由此可見，Gucci的高級珠寶早已跳脫出傳統珠寶美學範疇，更像是藝術品，值得我們細細品味其背後所蘊含的美學底蘊。

四季更迭之美

《Gucci Allegoria 四季寓言》顧名思義是以自然界中春夏秋冬的時序更迭為靈感，以不同的彩寶呼應四季自然變化的色彩，同時彩寶所展現的豐富色調也完美地闡述品牌對於自然的豐沛情感與生命的喜悅，更展現出義大利熱情澎派的文化底蘊。

《Gucci Allegoria 四季寓言》的旅程始於明媚的春季，Gucci代表性的Flora印花圖案也以清新的色調綻放萬千的盛開花朵，華麗的226克拉枕形切割綠色碧璽鑲嵌在精心打造的鏤空金屬中，周圍點綴星星圖案和長方形鑽石，在鍊條上的彩色碧璽及鑽石襯托下顯得生動至極。而另一款項鍊，則以161克拉枕形切割粉紅色碧璽為主體，並以多層鑽石與彩色琺瑯點綴，所有鑽石及琺瑯鑲嵌在飾以72顆共88克拉彩色碧璽的鍊條上，營造出瑰麗的漸變色效果。

夏季所象徵的熱情與對於生命、生活的熱愛，則以祖母綠、尖晶石和帕拉伊巴碧璽點綴多切面鑽石呈現，看似意想不到的組合與大膽的切割，卻能實在地展現Gucci在高級珠寶上獨特的創造力和精湛工藝。

秋季意味著溫暖與祥和，在該系列珠寶中透過黃色藍寶石、粉紅色碧璽和橙黃色石榴石等柔和明亮的寶石加以呈現溫暖、靜謐的色調散發細膩的溫柔感。璀璨的78克拉黃色藍寶石項鍊周圍環繞色彩繽紛的碧璽和鑽石，高雅的復古風格黃金手鍊則鑲嵌五顆切割成三種不同形狀的橙黃色石榴石。

四季更迭的尾聲，來到了寂靜的冬季，不同於前面的豔麗，流光溢彩的92克拉乳白色蛋白石成為琺瑯及鑽石項鍊展現出內斂的冬季氛圍，Gucci特別推出獨一無二的老式歐洲切割鑽石，藉著閃爍萬花筒般微妙色彩的寶石暗示四季輪迴又將重新開始，生氣勃勃的春天即將到來。