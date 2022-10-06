High Jewellery Faire｜LOUIS VUITTON高級珠寶巡禮

於日月潭涵碧樓所舉辦的路易威登2022高級珠寶展，每一件璀璨的珠寶作品皆置身於不同氛圍與專屬意涵的展間中，深刻體會出路易威登細膩的品牌精神與精深的珠寶工藝，跟著 PRESTIGE 一起踏上此次路易威登高級珠寶充滿力量與創新的命運旅程。

碧空如洗的晴朗早晨，看著日月潭的風光湖景，你會發現，從湖邊一直延伸到碼頭旁，四周皆伴隨著路易威登最經典的標誌符碼。因為此時正於日月潭涵碧樓盛大舉辦路易威登 2022 高級珠寶展。此次珠寶展展出路易威登高級珠寶與腕錶系列將近 300 件作品，總價更逼近 40 億。

展覽現場共分成三大主要展間，並且邀請到知名巴西設計師組合坎帕納兄弟（Campana Brothers）負責設計。才剛走入 Phoenix 展間，你就會被映入眼簾的景象震懾，成千上萬象徵鳳凰的紫藍色羽毛緊密排列，曲面的牆壁一直到每一個展櫃，彷彿被包覆在鳳凰的羽翼中，這也是呼應了全新 Spirit 系列中的自由（Liberty），以探索世界為出發，訴說著象徵女性的堅毅與冒險。其中一條主石為一顆極其罕見的斯里蘭卡藍寶石，重 18.08 克拉，優雅的深藍散發出高貴典雅的氣息，路易威登特別切割出方形和三角形的鑽石，以重新詮釋品牌經典格紋（Damier）圖案，再搭配一顆 2.6 克拉的花朵形切割鑽石，使這款漣漪狀幾何圖案的項鍊極具靈巧生動的氣息。

緊接著走入第二區，酒紅色的 Destiny 展間伴隨眾多花朵鋪天蓋地襲來，展示著極具建築風格的珠寶，Destiny 項鍊極為靈動的結構以實心和簍空交織而成，重複的三角形圖案與處處可見的字母 V，更精準地呈現出品牌精神。當中最搶眼的莫過於一顆超過 10 克拉的祖母綠式切割紅寶石，紅寶石極少採用這種切割形式，獨特的呈現方式，使它流露出獨有又完全純淨的紅色，既明亮又濃烈。凸顯女性桀驁不馴、獨立自主的面向。

最後一區來到了瀰漫神話生物力量的色彩的 Dragon 區，展間於漸層木質色調的牆面中可以看見時而出現的龍族翅膀，充滿神秘與奇幻的氛圍裡，展示著屬於夢想（Fantacy）的珠寶系列。巧妙交織的黃金V字紋圖案與鑽石緊密鑲嵌的白金三角形和V字母圖案，體現出品牌向來珍視的旅行精神。這條霸氣外露的長項鍊以雙色對比紋理呈現出迷人設計，完美無瑕的V字紋幾何圖案放大了路易威登的「V」字的視覺效果，也是與路易威登在高級珠寶系列中展示的箭頭符號相互呼應，同時寓意著冒險與夢想前行。

此次路易威登2022高級珠寶展充斥著無所不在的三角形和 Vuitton V ，不僅代表了力量與前行的指標，更是專屬於路易威登的設計美學，當然也在此次眾多作品中呼應了路易威登珠寶暨腕表藝術總監 Francesca Amfitheatrof 所說「我想在 Spirit 高級珠寶系列中展現出這種路易威登想要解放的女性特質，這也成為品牌的象徵。」路易威登 2022 高級珠寶展帶領所有目睹傳奇之作的每位藏家、觀眾走進一場開創性的、富有生命力的珠寶冒險之旅。