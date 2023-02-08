INNOVATIVE PEARL JEWELLERY DESIGNS｜再創珍珠型格魅力

TASAKI珠寶獨具一格的設計總能帶來意想不到的驚喜，剛柔並濟的嶄新設計語彙，使絢麗珠寶化做耀眼光芒，方能讓每一位佩戴者綻放獨一無二的自信光彩。

WORDS：WILLIAM CHEN PHOTO：TASAKI

頂級珍珠品牌TASAKI以優雅、純潔無瑕的珍珠設計名聞遐邇，自品牌創立以來持續致力於美麗且珍貴的珍珠創作，更在款式及珠寶工藝上求新求變，展現珍珠珠寶更多美的可能。在創作中，TASAKI總能巧妙地融合堅毅與柔軟，看似極端的兩種特質，將衝突之美演繹地淋漓盡致。今年一開春，TASAKI便推出全新fine links和danger系列，以帶著美好「珍」禮為初心，揭開兔年序幕。

融匯之美

全新「fine links」系列敘述了光彩奪目的黃K金鍊環跟溫柔嫻雅的珍珠之間形成的連結。本次新的設計闡述了「融匯」之美，在原本不同尺寸的K金鍊環之上佈滿半邊如繁星般的閃爍鑽石，其留白的設計於無形中疊加迷人魅力，也展現「極簡主義」的珠寶設計語彙，可謂是歷久彌新，是款可以於日常生活中輕鬆配戴的珠寶，更首次推出耳骨夾款式為fine links系列增添多樣搭配選擇。

經典型格魅力

經典TASAKI danger系列也持續展現革新魅力，兩款前瞻性十足的設計作品──danger claw及danger fang系列展現珍珠中性配戴美學。

danger claw系列將三角造型的黃K金尖角融會圓潤且生動的珍珠曲線，簡約中流露野性的設計，打造出時尚且具標誌性的珠寶；而danger fang系列新品璀璨推出白K金款式，以精緻嶄新的設計，栩栩如生地詮釋銳利的尖刺，並與鑽石珍珠的耀眼結合展露不受限於性別造型的不凡魅力，彰顯配戴者率性氣息，突破新年無限可能。