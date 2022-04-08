Jewelry Meets Fashion｜珠寶伸展台

跨領域的結合時常是新創意誕生的起源，珠寶與服裝同樣用以裝飾點綴人的造型，不但相輔相成，更有相互影響彼此擷取特色而生的作品，為裝扮帶來更多變化，也豐富了創作的可能性。

TEXT OFFY CHANG IMAGE 各品牌

無論何種類型的創作，皆源自於對於「美」的渴望。音樂滋養了聽覺、繪畫刺激了視覺、美食提升了嗅覺與味覺、文學為思考拉高了境界，人類在基本生命所需之餘，用創作展現對於無窮境的「美」的追求，也為3維世界增添了更多層次；而不同類型創作之間的碰撞，很多時候還能產生前所未見的火花，帶來耳目一新的美感。華美的珠寶自古以來不僅是身分地位的象徵，寶石絢麗的光彩更為王公貴族所著迷，成為身上耀眼的配件，與服裝搭配相得益彰；同樣為人的裝扮所設計，有些珠寶也從服裝中汲取靈感，用寶石呈現出服飾的特色與樣貌，打破了質材預設的界線，為作品增添了更多趣味與驚喜。

服裝設計

直接引用服裝的細節設計，改用寶石呈現的珠寶作品，彷彿服裝也閃耀了起來，是珠寶與時尚最直接的結合。Cartier與時尚的緊密連結，可從1898年Louis Cartier與Charles Frederick Worth之女結婚開始說起；19世紀被視為「現代時裝」之父 ，Charles Frederick Worth更是高級訂製服的始祖，在時尚圈有著極為崇高的地位，而由Louis Cartier所帶起的 「花環風格」，將時裝與布料的質感用鉑金材質詮釋，也有超過百年的歷史，在在訴說著品牌與時裝的悠久淵源。

2000年Cartier推出的Agrafe系列，是以高級訂製服上的飾釦為設計靈感。Agrafe一詞首次被提到的時間為1876年，尤其是用於腰帶上的束扣，以及在1880年代所使用的胸針，是為高級訂製服中最廣為人知的象徵之一。而Agrafe系列一開始以 1990年代draperie項鍊與手環上的鈕扣狀釦環為主，圓形扣飾與水滴型勾扣的組合讓扣環從配角躍升為主角，進而有了意想不到的視覺效果；鑽石點綴再搭配簡單的多層細珠鍊，Agrafe系列款式大器又易於搭配而且極具時髦感，成功將服裝細節轉化為珠寶，也為花環年代與巴黎風格的經典意象留下深刻記憶。

3月Bvlgari於台北101舉辦的MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展中，也可見帶有服裝概念設計的品項，延續了品牌採用大克拉頂級寶石的創作核心，加以工匠們對於美感與品質的堅持，才能完美呈現壯麗奪目的義式設計風格；像是耀眼的「粉紅百褶」Pink Pleats頂級彩寶項鍊，就是耗時1,450個小時手工的精美之作。靈感發想自高級訂製服的立裁百褶設計，工匠們必須面對極大的挑戰才能將金屬製成柔軟服貼的立體頸鍊，再搭配滿鑲鑽石以及大克拉紫水晶、粉紅碧璽與紅碧璽交錯，與玫瑰金的柔美色澤和襯出優雅而溫暖的色調，也將時尚與珠寶做了令人驚艷的融合。

Harry Winston的錦領頂級珠寶系列（Ultimate Adornment Collection）以曾任職品牌超過40年的首席珠寶設計師辛德先生（Ambaji V. Shinde）歷史手稿與作品為靈感，其充滿國際觀的創意將各種文化融匯於珠寶作品中，更有許多服裝細節顯得意義深遠而雋永。例如旗下的Qipao系列以老上海時代流行的旗袍為謬思，一件白K金鑽石項鍊把旗袍雅致的立領詮釋得唯妙唯肖，除了排列整齊的領子線條表現旗袍規矩的精神，連領口中央的盤扣也詮釋得十分細緻，垂散下的寶石布條則增添柔軟的視覺。Draperie系列則將圍巾配件以珠寶呈現，自然的弧度像是綴滿閃爍亮片的圍巾擁有柔軟的垂墜感，令人聯想起復古年代好萊塢女星的慵懶性感裝扮。

Boucheron 的Histoire de Style, Art Déco高級珠寶系列正是以Art Déco裝飾藝術風格結合時裝設計為演繹的重點，重現「咆哮的二十年代（Roaring Twenties）」的時尚與美感。Chevron Emeraude祖母綠寶石V字紋項鍊是一件外觀簡約大器的作品，將1920年代熱門的Chevron V字裝飾紋路堆疊成柔滑的白金鎖鍊，滿鑲上鑽石再於尾端裝飾上1顆61.36克拉的水滴型祖母綠寶石成為焦點，不但是分量感十足的項鍊，更是能隨意調節長度的滑動領帶，完美詮釋高級珠寶與時裝的連結。

織物質感

要將珠寶打造出時裝印象，最具挑戰性之處莫過於質感的打造，要將堅硬的寶石組合出布料柔軟質地的視覺效果，從設計到做工都得花費更多心思。女性主義抬頭的1920年代，衣著風格隨著思想解放而有了更多元開放的設計，能隨著身體移動而搖曳生姿，盡現女性特色的華麗流蘇，成為時尚圈最熱的風潮。在珠寶世界裡，一串串寶石珠子組成的流蘇，同樣能夠在佩戴時因為行動而有更活潑的樣貌，也是展現時裝精神的經典設計。

在Van Cleef & Arpels打造的浪漫世界中，流蘇是不可缺少的重要元素，加入可轉換式設計的Pompon Margaret長項鍊錶，則是令人驚豔其高超工藝技術的絕美之作。這件結合藍寶石、青金石、白色養殖珍珠、白色珍珠母貝與鑽石的大件長項鍊，中央鑲嵌1顆重約6.19克拉的枕形切割斯里蘭卡藍寶石，下方的神祕錶則是更動人的驚喜。按下鑽石就能展現的錶盤不但能與長鏈搭配，也能夠卸下成為珠寶腕錶單獨佩戴，或是將珍珠串當作手鍊使用，長鏈也能成為短鏈，多種使用方式的設計適合喜好多變的現代人，更體現了品牌傲人的珠寶實力。

Bvlgari的流蘇作品則保留了品牌大器華貴的特色，展現皇后般的高雅氣勢。例如以6克拉枕形切割黃鑽為主石的MAGNIFICA系列Diamond Metamorphosis頂級黃鑽與鑽石項鍊，搭配了圓形、橢圓形、花式階梯形等不同切割方式的鑽石，組合出徽章型主鍊墜以及下方俐落的流蘇線條，頗具復古感。同系列中的一組頂級祖母綠與鑽石耳環，將不同類型切割的鑽石串聯，流蘇中央與尾端再點綴了祖母綠，簡單的流蘇也有了豐富的層次；另一組頂級祖母綠與鑽石耳環則在小巧的流蘇中綴上鮮豔的尖晶石，與祖母綠對比出更搶眼的色澤。

Piaget經典的Rose系列起於家族傳人Yves Piaget最鍾愛的玫瑰花種，隨著品牌多元創意催生的玫瑰圖樣珠寶，不但持續帶來浪漫的詩意與驚喜，更是傳承Piaget精神的重點設計。充滿女性意象的流蘇，也成為增添Rose系列柔美特質的細節，一款Rose系列18K白金鑽石項鍊，中央主鍊墜用線條勾勒出盛開的玫瑰花型，延伸下方的流蘇鍊條點綴以圓形與馬眼形切割鑽石，整體更為搶眼而不失優雅；另一對18K玫瑰金鑽石耳墜則以圓形切割鑽石相連成流蘇，搭配立體的玫瑰花造型更顯華麗感十足，充滿1920年代的奢華風格。

Chanel的N°5頂級珠寶系列為歡慶N°5香水問世百年而生，這款品牌經典香氛早已是家喻戶曉的代表之作，這個跨領域的創意結合不僅是史上第一個向香水致敬的頂級珠寶系列，更交會出加成的品牌精神。在以瓶身為設計靈感的子系列中，一件Signature Bottle系列Brooch胸針用寶石完美詮釋出香水瓶的細節，包括以鋪鑲鑽石突顯瓶蓋與瓶身線條輪廓，以及運用圓形切割鑽石演繹香水蜜蠟封瓶技術（Baudruchage）等，水滴形黃色藍寶石延伸出瓶身成為垂掛的流蘇，更直接令人聯想起淨透香水的美妙色澤。另一件獨一之作N°5 Black & White Silhouette 耳環用黑瑪瑙為整體不規則設計加分，圍繞著枕形切割主鑽又延伸出細節感十足的流蘇，點出摩登個性的風格。

除了流蘇，將珠寶做出蕾絲般的視覺效果更突顯出女性的柔美特質，也是珠寶工藝的絕大挑戰。Chaumet的Lacis系列靈感來自於1910年代的BelleEpoque骨董作品，完美表現世家傲人的「filcouteau刀鋒工藝」，同時也向EXOSKELETONSANDKINETICART（外骨骼與動力藝術）致敬。精密的線條結構提供了不可思議的3D視覺體驗，令人聯想起柔軟蕾絲隨著揉折與擺動而產生的立體空間感，如此具空間思維的設計也被引用於建築設計，將珠寶提升到不同的藝術層次。Lacis系列下的18K白金冠冕不但呈現世家精緻的珠寶工藝，完美的對稱性與穿透感更讓這件作品不同於一般冠冕設計，更具獨立個性同時彰顯雍容大器的氣質。

Hearts On Fire標誌性的Lorelei系列同樣以蕾絲花邊為靈感。品牌全球設計總監Ilaria Lanzoni認為，看似纖弱的蕾絲實則有著強韌的特性，Lorelei系列以擷取1920年代的藝術風格，運用幾何對稱的流暢線條及優美圓弧交錯，呈現出如織品般的蕾絲花朵圖騰。Lorelei Floral Convertible將系列概念融合當下流行的多佩戴式設計，項鍊下方如蕾絲緞帶交纏的造型延伸出隨興的流蘇感，尾端鑽石墜飾則可卸下成為簡約大方的克拉美鑽耳環單獨佩戴，項鍊也轉化為不同風情的短鍊，適合不同場合與需求使用。

繩結之戀

從看似隨興的繩結到甜美的蝴蝶結，利用貴金屬與寶石打造出繩結柔軟質地的珠寶創作，佩戴起來多了幾許活潑的氣息，也賦予更多穿搭的想像。Tiffany全新Knot系列以發源地紐約為主題，靈感源自紐約街頭常見的鏈結設計，將熟悉的工業符號轉變為精緻的現代珠寶，不但呼應著品牌起源，更詮釋了大蘋果獨有的活力與魅力。Knot系列結合了繩鏈高可塑性的渾圓輪廓以及鋒銳的端部，用黃K金與玫瑰K金作出雙層纏繞成為搶眼的符號，如繩結般多變的特性化為不同首飾的造型。特別有趣的細節是，Knot手環利用紐結圖案巧妙隱藏創新扣環，讓手環整體造型更為完整而流線。

以蝴蝶結為設計靈感的Chaumet Insolence系列，不但體現了法國文化中象徵情感緊密連結的意涵，同時蝴蝶結也是瑪麗安東尼珍愛的珠寶收藏，以及Belle Epoque時期花環珠寶的重要元素。如線繩扭轉的玫瑰K金搭配鑲嵌了鑽石的白K金蝴蝶結，交錯出迷人的層次感，結合甜美與優雅的氣質，為裝扮增添柔美的女人味。Van Cleef & Arpels 的Heritage典藏系列中，一組1985年製作的Marqueteri胸針及耳環則將蝴蝶結詮釋以繽紛的色彩，更顯高雅沉穩。黃K金為底打造的蝴蝶結造型圓潤，鑲嵌滿鑽平添奢華感，緞帶多彩的印花則用上孔雀石、青金和珊瑚營造出飽和的綠、藍、紅線條，搶眼度十足。將蝴蝶結做出變化的還有Chopard；Happy Diamonds系列經典的內嵌滑動鑽石，在圓形玫瑰金鑽石圈中俏皮擺動，圓形造型上方則設計了經典的蝴蝶結，中央鑲嵌長方形切割鑽石更顯華麗，具甜美感的細鍊款式非常適合日常佩戴。