LE GRAND TOUR｜璀璨壯遊

從珠寶藝術延伸對遠方文化、不同年代及多彩藝術的迷戀，Van Cleef & Arpels以全新的Le Grand Tour主題高級珠寶系列追尋壯遊者的足跡，將文化美學重新詮釋為令人目眩的珠寶逸品，震攝人心。

Words: Offy Chang Image: Van Cleef & Arpels

珠寶之所以迷人，絕不僅是寶石閃耀的光彩；引發設計靈感的人文意涵，遠高於作品素材本身的價值，也才是藏家爭相追逐的深厚底蘊。Van Cleef & Arpels以18至19世紀之間青年貴族流行的「壯遊」（Grand Tour）為靈感，推出Le Grand Tour主題高級珠寶系列，引領你我一同踏上充滿歷史、文化與藝術美感的璀璨壯遊。

起源於16世紀英國，年輕貴族花上兩至三年時間深入歐洲大陸探索，補充學術以外的教育內容，同時砥礪性格品質、拓寬文化視野，為未來踏入社會做準備，是「壯遊」的目的。壯遊通常包含兩段不可或缺的旅程：探訪巴黎以及遊歷義大利各個名城，而法國北部、瑞士、阿爾卑斯山脈地區和德國各省各邦均為熱門的目的地。壯游是結合知識、文 化與社會教育的典範活動，將對藝術與文學進行實證研究。

Le Grand Tour高級珠寶系列追尋壯遊者的足跡，重新詮釋這起源於歐洲的文化遺產。近70件傳世臻品中，從文藝復興時期的細膩到古典風格的微型馬賽克風格，皆引人再次感受歷史美學的軌跡，重現文化之餘也領略世家的創意想像與非凡工藝。

一款Dea eterna胸針的靈感源自由Antonio Canova打造的赫柏女神雕塑，現位於有「英國凡爾賽宮」之稱的查茨沃斯莊園（Chatsworth House）。背景中的大量視覺元素則以花園石景為靈感，青春女神腳踏一顆嶙峋的青金石，以優雅之姿向人間傾灑仙饌密酒（ambrosia），圍繞她的鏤空結構由精細拋光或帶有紋理的黃K金和明亮式及欖尖形切割鑽石相互交疊而成。優雅的女神倩影令人難忘。

重現阿爾卑斯山脈的壯麗，Regina Montium項鍊再現Leo Tolstoy短篇小說《盧塞恩》中，主人公在瑞士瑞吉峰（Mont Rigi）俯瞰盧塞恩湖（Lac des Quatre-Cantons）時所描述的美景。兩顆璀璨奪目，分別重達16.26克拉與27.70克拉的碧璽成為耀眼的主視覺，兩顆寶石的藍綠色澤和諧共鳴與晶瑩的鑽石和紫藍色系的藍寶石、海藍寶石及坦桑石交織出萬丈光芒。這款項鍊也採用了可轉換式設計，下方吊墜可單獨拆卸，展現不同佩戴方式更令人驚喜。

Jeu de colombage戒指則活潑展現了巴登-巴登的大街上傳統半木式房屋櫛比鱗次，歡愉的城鎮氣氛。戒指中央鑲嵌一顆重達13.35克拉的糖塔形切割祖母綠，濃郁翠綠的錐體展現出柔和圓潤的線條，在鑽石、紅寶石和藍寶石的簇擁中如金字塔般高聳拔起，營造出既婉約又瑰麗的效果。圍繞祖母綠的珠寶元素可被拆下，化為一枚精妙的單鑲寶石戒指；也可與另一枚中央鑲嵌鑽石和藍寶石的戒指組合，呈現多元的佩戴方式，隨心所欲。

每一件Le Grand Tour珠寶都是一場交織探索不同年代與文化之間的碰撞與融合，結合世家的歷史傳承、獨特風格及精湛工藝，締造令人驚豔的瑰麗傑作，引人追隨先輩的歷史足跡，遍訪名城勝地，同時徜徉瑰麗寶石的迷人國度。