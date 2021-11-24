MORE THAN A WISH｜寶格麗2021冬季佳節形象廣告

冬季佳節將至，各地洋溢著幸福、溫暖的節慶氛圍，羅馬頂級珠寶商寶格麗想延續這份喜悅，用 2021 冬季佳節形象廣告 MORE THAN A WISH 傳遞夢想實現的美好意象，讓夢想不再只是空想，而是如同寶格麗的珠寶一樣，藉由精湛的工藝技術奠定傳統的基石，讓每個願望都幻化成璀璨珠寶。2021 年的冬天，就沉浸在寶格麗創造的漫天星空中，滿腹期待將來夢想實現的燦爛時刻吧！

夢想可以帶你到任何地方，但光有夢想可能還不夠。唯有當夢想成為現實，交織著喜悅、驚奇與大膽態度，生活才會真正變得精彩。自 1884 年以來，羅馬珠寶商寶格麗不斷讓大膽願望成真，憑藉著品牌豐富傳統的基石，在於將不可能的夢想轉化為華麗創作的力量，品牌今年延續這項傳統，在 2021 年冬季佳節邀請所有人一同仰望星空，實現即將到來的美好時刻，而不再僅僅是遙望空想。

代表著嶄新的開始，寶格麗2021冬季佳節形象廣告等著再度引起連連讚嘆與驚奇，迫不及待「揭曉」存在日常周圍一切事物的美好意義。佳節彩燈與歡欣笑容點亮大街小巷，施展了魔法的天空點綴燦爛星光與燦爛煙火而。寶格麗不停歇地創作和展示迷人精緻的作品，在寶格麗精品店內，願望從不言大，奇蹟從未停止。

此時此刻，請記得和您分享的每一份寶格麗禮品都#不只是一個心願（#MORETHANAWISH），而是一篇故事，講述無止盡的創作靈感、義大利式的生命喜悅和對極致華麗的追求不懈。

夢想如繁星萬千

寶格麗2021冬季佳節形象廣告激起仰望天空的意念。在超現實的繁星天際之下，無垠的寶格麗LOGO代表著品牌永無止境追尋創意的精神，點綴著品牌標誌的康多提 （Condotti） 八芒星與流星的天空，訴說著令人回味再三的靈感來源，點點星光都是讓生活更加精彩的奇蹟，也是實現憧憬的迷人方式。寶格麗魅力四射的繆斯女神 Vittoria Ceretti 與 Blesnya Minher 受邀沉浸在冬季佳節氛圍裡，體現義大利慶祝時刻的大膽、生氣蓬勃且無拘無束的優雅迷人精神。

全球精品店共同徜徉夢幻星空櫥窗

寶格麗將所有人聚集在同一片星空下，從羅馬、上海到紐約，以魔幻迷人的 Meraviglia 主題妝點全球寶格麗精品店近 1000 個櫥窗。充滿魔法的星空用熠熠光輝襯托出寶格麗璀璨的珠寶系列，喚醒了大自然珍貴寶石所蘊涵的驚嘆與奇蹟，運用舞台透視效果打造的煙火，則為櫥窗注入雀躍情緒，幸運骰子為整個佈景增添了節慶氛圍。現在，就讓我們勇敢地推開門，踏入寶格麗精品店，徜徉在夢幻國度享受願望成真的帶來的驚奇。