NEW LOOK｜永不止步的時尚革命

Dior Joaillerie珠寶部門創意總監Victoire de Castellane，穿梭Dior歷來精彩的作品，將高級時裝特質幻化為光影閃耀的璀璨珠寶，以全新Archi Dior高級珠寶系列致敬迪奧先生的時裝精神。

1947 年，巴黎菁英與時尚界舉足輕重的人物齊聚蒙田大道 30 號，參加Christian Dior迪奧先生於同名品牌成立後的首場時裝秀。曾夢想成為建築師的迪奧先生，在服裝設計中運用了建築的立體結構，將女性優美的身體曲線作為地基，以織物打造線條迷人、飄逸、層次豐富、結構嚴密且毫不扁平的服裝。禮服與其解構建築般的套裝，完整體現品牌於巴黎高級訂製工坊卓越與獨到的裁縫工藝。時任BAZAAR 總編輯且在時尚圈具有關鍵地位的Carmel Snow盛讚：「這肯定會是一場革命。親愛的Christian，你的服裝帶來全新的風貌（NEW LOOK）！」迪奧先生的創新揭開了時尚界的革命，為時尚歷史開啟嶄新篇章。

NEW LOOK時裝風格借鑑了富有立體感的建築造型，注重對女性體態的塑造，並透過褶皺、腰帶、流蘇來強調腰部及髖部的曲線，激發了Dior Joaillerie珠寶部門創意總監Victoire de Castellane最新頂級珠寶系列Archi Dior的靈感。自 2014 年Dior珠寶系列發表以來， Victoire de Castellane持續與迪奧先生對話，穿梭Dior歷來精彩的作品，探問Dior的核心精神。她揮灑浪漫不羈的創意靈魂，在Dior珠寶的世界裡任想像力自由馳騁。她不被珠寶形體的大小、創作珠寶的材料所限制，透過 Archi Dior高級珠寶系列向激發時尚革命的迪奧先生致敬，將高級時裝特質幻化為光影閃耀的璀璨珠寶，以象徵永恆的珍稀寶石捕捉了每一件禮服飄逸律動的瞬間。

今年，Archi Dior 珠寶系列發表了8件全新作品，其中3件作品的靈感始於Dior最具代表性的Bar Jacket：這套以竭盡奢華分量感的黑色羊毛百褶長裙搭配夾克，強調腰身與女性臀部婀娜多姿的曲線，自 1947 年發表起便樹立品牌形象。Victoire de Castellane將這名聞遐邇的線條轉生於珠寶創作—Bar en Corolle 以飾有白金荷葉邊與鑽石腰帶為特色，幻化為耀眼奪目的項鍊與手鐲作品；扇形耳環鑲嵌一顆梨形切割鑽石，點亮視野並完整了整體造型，可單獨拆卸成為單顆美鑽的耳釘式耳環，展現靈活配戴創意。

另有三款以 Archi Dior Milieu du Siècle 為名的作品，致敬1949 年秋冬高級訂製服系列，一件名為Milieu du Siècle的禮服，項鍊與手鍊在不規則的鏈節上鑲嵌了明亮式切割鑽石與一顆橢圓形切割鑽石；耳環則是以四只鑲滿美鑽的戒環組合而成，並於中央鑲嵌一顆橢圓形切割鑽石，展顯鑽石純淨光彩。

NEW LOOK革命誕生後60多年，其精神仍是Dior永不枯竭的靈感之源。透過Archi Dior珠寶系列向激發時尚革命的迪奧先生致敬—NEW LOOK是一場永不止步的革命。