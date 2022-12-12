NO RULES ALL WELCOME｜打破常規

在聖誕佳節時刻，Tiffany & Co.回望和普普藝術大師安迪沃荷合作的經典時刻，邀請全球品牌代言人海莉鮑德溫演出形象廣告，更佩戴璀璨珠寶與象徵打破規則、再創風格的 Tiffany Lock 系列新作，為來年留下最好的期盼與祝福。

Words:Ken Huang Image:Tiffany & Co

從 1950 年代開始，「鎖」就是 Tiffany & Co. 最具代表性的設計元素之一，當時推出的功能性掛鎖給人留下深刻印象，以此為靈感，自此蔓生出包含鑰匙圈、鈔票夾、胸針及項鍊等經典設計作品。然而鎖本身也有「連結」的意涵在，能串起人和人，人和空間之間相互關係，如今 Tiffany & Co. 再度推出全新的珠寶系列 Tiffany Lock，以獨特的鎖型，重新定義人和人之間的緊密關係。

大膽的視覺形象，顛覆過往的既定思維，過去往往都以鑰匙及鎖頭作為一組搭配，如今重新塑造，以前衛的旋轉機制作為「開鎖」的方式，象徵著打破性別隔閡，男女皆可配戴的中性珠寶。如今率先推出四款全新手鐲，包含18K黃金、玫瑰金與無鑲鑽或鋪鑲鑽石等款式，選擇多樣。

打破規則才是新時尚

「Tiffany Lock 優雅地詮釋出功能性設計，並以現代化、簡潔線條和突破性鎖扣機制為特色。」Tiffany & Co. 品牌行銷暨執行副總裁 Alexandre Arnault 如此表示，也期許 Tiffany Lock 能更豐富珠寶系列，並成為新一代的經典。過往，Tiffany Lock 系列總是鑰匙和鎖頭一組，或是以鮮明的「鎖」的意向做設計，如今專門研發的旋轉開鎖方式，打破了既定印象，亦代表著風格本就能流轉，並沒有制式型態，透過新作想傳達「團結和包容」（Togetherness and Inclusivity）的概念，是工匠的巧思，亦是風格進化的開端。

「No Rules. All Welcome.」是全新的宣示，在全球限定專賣店獨家販售的新作，點亮了來年的燈火，為新的可能獻上最美好的祝福，更是種對未來的期許，恰好，即將到來的聖誕佳節非常適合這種新概念。

藝術家的夢幻聖誕派對

Tiffany & Co. 釋出了由全球品牌代言人海莉鮑德溫（Hailey Bieber）演出的聖誕節佳節形象片，片中致敬了普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）的傳奇工作室 The Factory 及歡慶佳節的熱情，優雅時尚的風格人士們以璀璨珠寶點綴穿著，最吸睛的自然是由代表幸運的 Tiffany 經典藍盒堆疊而成的聖誕樹。

為了回顧歲末年終的時刻，以及紀念雙方合作的情誼，也同步推出了 Tiffany & Co. x Andy Warhol 限量系列，內含餐具、裝飾品、賀卡與撲克牌等，天馬行空的想像，充滿歡慶佳節氣氛的圖樣，都被融入系列新作中。

漫步在華美耀眼的熱鬧派對裡，迷人的女主人海莉鮑德溫，佩戴的珠寶中自然也包括了嶄新的 Tiffany Lock 系列，象徵著融合與多元，最前衛的未來風格。賓客們陸續抵達，並獻上經典藍盒作為禮物，而傳奇設計師 Jean Schlumberger 創作的 Bird on a Rock 石上鳥胸針等美鑽，在派對眾人的胸前閃耀，夢幻而耀眼，是最愉悅迷人的聖誕派對。