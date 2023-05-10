PERPETUAL INHERITANCE OF FAMILY SPIRIT｜給下一輪太平盛世的備忘錄

對我們來說，文化與記憶是人類歷史演進的重要關鍵，如何不斷地傳承並發揚光大確實是重要課題，而頂級訂製珠寶 CARAT WANG 則透過傳家珠寶，創造連結家族與社會記憶的極致觀點，這次 PRESTIGE 與成就這些創作的 CARAT WANG 總經理 Alexander Chang 與設計師王星雅一起聊聊，如何創造這樣值得永續流傳的經典作品，以及展現屬於創作極致個性的思維連結。

Photography Yung Nan Liu

「在我的眼中，一件值得永續流傳的頂級珠寶，是有些私密性的創作，它是一件當你擁有它時就可以感到幸福、快樂的作品，更會期待在獨特時刻佩戴它時，透過這件作品告訴大家：我擁有一個重要的故事。」 問起星雅對於 CARAT WANG 的想像，她給了我一個充滿哲學觀點的回答。確實，生命及其短暫，人們接受了前人的經驗與教訓作為自身的滋養，從而傳遞給下一代乃至於未來社會的文化與歷史累積，確實是人類不斷前進的動力，文學家以文載道、藝術家以藝流傳，CARAT WANG 這個代表個性的精品設計珠寶品牌，則以珠寶作為「信物」傳承屬於前人試圖帶給後世的重要價值觀：「這是一種『屬於傳承的心跳』。」Alexander 則以父親留給他的腕錶為例，讓我們連結 CARAT WANG 屬於永續傳承的意念思維，而他們所創造的珠寶，確實就像卡爾維諾《給下一輪太平盛世的備忘錄》一般，透過文學傳遞屬於生命的重要價值。

很多人覺得珠寶是屬於商界價值的累積，但以 CARAT WANG 的品牌觀點出發，珠寶卻是屬於觀點傳承的重要介質，它必須擺脫傳統市場建構的循環與框架，在創作中賦予新的意義，也連結到屬於擁有者及設計師試圖藉由珠寶傳遞給後世的正向價值觀，「我覺得 CARAT WANG 這個訂製珠寶設計品牌最直接的觀點，就是擁有屬於它自身的個性。」星雅說，賦予珠寶自身的靈魂是 CARAT WANG 所設計的珠寶有一個共通的觀點，就是擁有「屬於自身的靈魂」－星雅形容的「靈魂」，代表的是珠寶所散發的光芒所創造的「亮」，「因為你戴上一件珠寶，其實期待的是它會成為令人注目的焦點。」確實，珠寶並不是傳統認知的飾品，其本身的「靈魂」可以襯托出佩戴者的氣質，不管是想要訴說的觀點、傳達的精神，或者是賦予珠寶的獨特意義，這是來自珠寶與佩戴者之間的「互動」，代表了佩戴者真實的價值觀點：「每一件我設計的珠寶，我都希望能賦予它獨特的能量、展現它的靈魂。」這是 CARAT WANG 試圖創造的極致觀點：「除了我們期待傳達珠寶的『永恆傳承』的意念，另外作品的設計希望可以呈現強烈的視覺衝突感，它不會是個『個性溫和』的創作，而是從色彩搭配、造型樣式都有自己個性、衝突感的作品。」

展現技藝與記憶的經典價值

星雅用「不是很工整」的作品來形容 CARAT WANG 的設計，線條的交織與立體感確實展現了屬於高級訂製珠寶的精確面貌，這是從工序的步驟以及造型線條的高低起伏，同時在製作的過程中持續優化的極致思維，但這樣的設計，如何落實成為可行的工序則是透過 Alexander 從自身的「實戰經驗」而來，他笑說自己的「經驗值」與「戰鬥力」，都是從實際與設計師及工坊的工藝師進行溝通，與在製作工坊的不斷學習累積而展現的成績。笑稱自己是品牌與外界溝通的橋樑，Alexander 說自己真的對於珠寶工藝「情有獨鍾」，以至於鑽研其中不能自拔：「珠寶設計中，我在意的是珠寶的『工藝性』，一件作品的完成需要透過解構工藝結構及細緻的思維，連結材料的特質來創造期待，這裡面有非常、非常多細節要跟各方進行溝通，這也是『設計』中最重要的價值，也是我身處這個領域我最喜歡的部分。」Alexander 分析，要落實一件經典設計，包括「該不該這樣做」、「要用什麼樣的材料、技法」，每一塊原石對創作者來說都是「寶藏」，當天然的原石經過細致加工、切割、磨製後創造出的樣貌就是「奇蹟的展現」，這是純人造無法達成的：「除此之外，其實還有更多的領域需要我們去發掘，這是非常有趣的領域。」

為了要傳達 CARAT WANG 對於傳承的意念連結，「家徽」珠寶系列的發展可以說是創辦團隊的「一拍即合」，希望透過這個家徽的觀點，傳承給小孩，也希望他的下一代、下下一代也都可以傳承家族長輩所賦予，將自身文化、價值觀與記憶，透過「信物」傳承給後世的獨特觀點：「因為文化累積必須一代代必須不斷持續，人生就這短短幾十年，能累積自身價值的時間絕對很短，當人們開始在意前人留下的資產與教訓，讓未來記住前幾代的記憶，才能創造正向循環。」要做到影響一世代的想像，必須花費相當大毅力才能完成，CARAT WANG 的「野心」的確不小，他們試圖透過家徽珠寶這樣的「介質」出發，從金字塔頂端藏家起步，透過他們傳承家族精神的意念持續影響更多人的思維，並透過與藏家不斷對話，展現延伸性的啟發，「像是淬煉思緒系列能做什麼樣的變化？當透過它的結構創造不同的佩戴型態，展現靈活的設計思維，就是告訴藏家如何創造一件屬於家族的生命力的信物，就是紀錄自身、家族與下一輪盛世的備忘錄。」Alexander 說得直接，這也是 CARAT WANG 試圖創造的意念－連結記憶，這確實是繼續生活的動力，也透過珠寶的珍貴性展現來自記憶的價值，也成為人類社會不斷進步的一項珍藏，令人留戀不已。