SHINING EMPIRE 驚豔中東

Tiffany 首次於中東亮相，於杜拜舉行的世界博覽會中展出超過兩百件品牌高級珠寶作品，包括全新 Blue Book 系列，還曝光價值連城的 Empire Diamond 項鍊，於此向品牌在 1939 年世界博覽會呈現的經典高級珠寶項鍊與品牌悠久歷史致敬。

隨著 2020 杜拜世界博覽會登場，Tiffany 也於杜拜世界博覽會中舉辦了高級珠寶展覽。這不僅是品牌首次於中東展示其著名的 Blue Book 系列，為了慶祝此一里程碑，更於此呈現 Tiffany 有史以來最昂貴的作品之一 Empire Diamond 項鍊。

早在去年 1 月，Tiffany 即宣布將重新詮釋 1939 年世界博覽會上的經典高級珠寶項鍊。這件以超大海水藍寶石為主石的經典作品，可說是品牌歷史的重要軌跡；復刻新款 Empire Diamond 項鍊將主石改以一顆重超過 80 克拉、成色等級 D 且內部無瑕的超高品質橢圓形鑽石取代原版的海水藍寶，這顆鑽石不但是 Tiffany 有史以來最大的鑽石之一，僅次於非賣品鎮店之寶 Tiffany Diamond 傳奇黃鑽，對於品牌來說意義深厚。

Empire Diamond 項鍊完美重現 Tiffany 歷史經典作品之餘，還加入創新的珠寶工藝技術，有了現代多樣化穿戴珠寶設計；主石 Empire Diamond 除了能與世界博覽會項鍊搭配，也能夠轉換成一只鉑金鑲嵌的鑽石戒指。回想 1939 年世界博覽會主題「未來曙光」旨在想像更美好的未來，對比此次杜拜世博會主題「連結思想，創造未來」，同樣著眼於未來的願景，與 Tiffany 勇於創新與不凡的精神不謀而合，更讓 Empire Diamond 項鍊顯得適切而耀眼。

此次展覽提供賓客新奇的沉浸式體驗。展場舒適的粉嫩色調靈感來自 Louis Comfort Tiffany 著名燈具的彩色寶石玻璃，與牆上精緻設計的花朵圖騰、現場團簇的鮮花搭配，呈現浪漫詩意的氛圍；現代感十足的有機線條展現在兩個展間，木質與金屬燈具的美感，襯上壯觀的杜拜天際背景更顯得如夢似幻。一間展 覽室以裸石展出為特色，囊括稀有彩色寶石與傳統寶石，以及 Tiffany 在 20 世紀的四大傳奇寶石，包括摩根石、沙弗萊石、丹泉石和孔賽石。另一個展覽空間向則品牌傳奇設計師 Jean Schlumberger 先生致敬，其天馬行空的創意展現在他充滿智慧與好奇心的奇幻作品中，將 Tiffany 帶上全新高度。藉由全新科技，賓客得以在隱密性十足的展區享受難忘的互動式觀展體驗，近距離感受 Tiffany 超過兩百件動人高級珠寶帶來的驚喜。