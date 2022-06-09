The Garden of Wonders ｜伊甸奇蹟花園

羅馬珠寶商BVLGARI以璀璨華麗的珍稀之作，致敬品牌與華美寶石的深厚淵源，獻上對非凡的大自然奇觀結晶與永恆輝煌的頌歌，隆重鉅獻最新的頂級珠寶暨腕錶系列—伊甸奇蹟花園 Bulgari Eden The Garden of Wonders ，新系列涵蓋了 140 多件精彩新作，也是寶格麗史上首次在單一系列中，同時推出超過 30 件敬獻給瑰麗祖母綠的作品。

BVLGARI本次選在花都巴黎壯麗舉辦發表宴會，歡慶大自然的絕美寶石與馳騁無邊的創意以及精湛工藝相結合。由集團總裁Jean-Christoph Babin與駐法義大利大使Teresa Castaldo共同主持，發表晚宴特別選擇於法國義大利大使館舉辦，別具意義。發表晚宴上眾星雲集、星光薈萃，品牌代言人齊聚一堂：國際巨星Anne Hathaway、BLACKPINK成員LISA、印度女星Priyanka Chopra Jonas等均出席盛會，同場與會嘉賓還有法國女星Tina Kunakey、法國男星Vincent Cassel、法國女星Adèle Exarchopoulos、法國男星Francois Civil與義大利指揮家Beatrice Venezi欣賞精彩絕倫的珠寶大秀及華麗晚宴。

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全新力作Emerald Glory 頂級祖母綠與鑽石項鍊可謂這種獨特性的完美典範，這是一款無與倫比的頂級珠寶作品，呈現出精緻蕾絲的輕柔觸感，並且設計成可轉換式珠寶，只要略施巧思就能轉換於項鍊與皇冠之間，甚至可單獨轉換為頸鍊。大師級的工匠需投注超過 3000 小時的手工工時，才能成就如此驚豔之作。鑲嵌11 顆梨形切割哥倫比亞祖母綠，並且由超過 220 克拉的鑽石瀑布環繞鑲飾，成品絕對令人耳目一新。

羅馬的壯麗輝煌持續為珠寶商寶格麗臻為藝術的珠寶作品注入靈感和驚奇，經典Serpenti靈蛇標誌作為力量和魅惑的象徵，以光彩奪目、誘人心神的蜿蜒輪廓和細膩質感，體現出無限蛻變的創意。全新Serpenti Spinel Embrace 頂級尖晶石與鑽石項鍊以玫瑰金打造而成，耀眼的鑽石，環繞著1顆重達25.7 克拉水滴形切割塔吉克粉紅尖晶石，展現無窮蛻變，令人心生讚嘆。

彩寶藝術大師寶格麗在本次的新系列中，將色彩的實驗提升至嶄新高度，將經典色彩重新組合搭配，創造出了前所未見的大膽優雅色彩組合—Flowers of Eden 頂級彩寶項鍊綻放成一朵美麗又歡樂的花朵，完美體現了本系列的豐富性。這款出色的作品異常輕盈，注入百變多元的活力，藉由其蜿蜒線條與華麗色調的驚豔組合散發出女性的優雅之美。刻意設計成不對稱的造型，突顯大自然春意的輕快；碧璽、紫水晶和祖母綠歡快地簇擁著三朵裝飾著珍珠母貝與鑽石的美麗花朵。以古老的塑形技術和蠟片手工製作，共需花費 1500 小時方能完成這件絕美之作。

Emerald Venus 頂級祖母綠與鑽石項鍊，命名取義大利文「維納斯的髮絲」之意，靈感啟發自名為Capelvenere 的地中海蕨類植物，以最為精巧珍貴的創作，向希臘神話掌管美的女神維納斯致敬。令人目不暇給的祖母綠圓珠和鑽石，圍繞著1顆美輪美奐的 20 克拉八角形切割哥倫比亞祖母綠，典雅精準的平衡比例令人讚嘆不已，看似充滿份量感卻實則無比輕盈。這款無與倫比的傑作體現了寶格麗對女性優雅氣質獨特且活潑的詮釋，並且搭配同款的頂級珠寶腕錶，以長方形、密鑲和圓形明亮切割鑽石搭配祖母綠打造而成，在精緻優雅與華麗的典範外，更展現出獨特活力及打破常規的個性。

Mediterranean Reverie 頂級藍寶石與鑽石項鍊的設計完全是為了驚豔人心而生，同時也是羅馬珠寶商寶格麗有史以來最為貴重的作品之一。作為大自然賦予的瑰麗結晶，罕見的 107.15 克拉枕形切割斯里蘭卡藍寶石，在項鍊之上以鮮活且透明的藍色色調脫穎而出，令人不由得地聯想起義大利南部卡布里島藍洞的絕美湛藍色調。這條項鍊散發出雋永的優雅感，搭配一條細緻的鉑金長鍊，其中點綴鑲嵌弧圓形切割藍寶石，及各種從明亮切割、梨形切割到密鑲等不同切割方式的璀璨鑽石，細膩且華麗。