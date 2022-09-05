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THE JOURNEY OF HORTUS DELICIARUM | GUCCI 逆時光壯遊

By William Chen
05 Sep 2022
THE JOURNEY OF HORTUS DELICIARUM | GUCCI 逆時光壯遊
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THE JOURNEY OF HORTUS DELICIARUM | GUCCI 逆時光壯遊

高級珠寶的美，不單單僅局限於外表上的璀璨，更多是背後所傳遞的故事，如同 Gucci Hortus Deliciarum創造了一個 「記憶的記憶」，凝聚了時間與空間， 令人沉醉其中。

在全新廣告中，奧斯卡影后 Jessica Chastain 承襲時間淬煉的旅程，塑造了一個優雅而奇特的藏家角色，身上配戴的 Hortus Deliciarum 珠寶代表了她的角色在人生旅程中積累的紀念品。電影般的場景，通過空間的轉換，展現人生閱歷中的不同階段，廣告巧妙平衡迷幻的優雅與前衛的當代氣息，將過去、現在與未來並列，帶領我們領略非凡的 Hortus Deliciarum 歡愉花園系列新作背後的故事。 

TEXT WILLIAM CHEN  IMAGE GUCCI 

融匯一直是 Gucci 一直以來所傳遞的精神，不同文化、藝術與時間交錯融合，展現了一種道德和美學價值，並重現了稀世珍寶並存的輝煌。Alessandro Michele 抓住了人們對古代輝煌的好奇和渴望，從旅行中擷取零感，訴說著歷史感悟，並通過「珠寶紀念品」的物化闡述橫跨時間軸、地域性的傳奇神話，共同頌揚壯遊之美。

壯遊序章

義大利作為 18 世紀貴族旅行的起點或終點，乘載著輝煌「壯遊」歲月，成為 Hortus Deliciarum 第三篇章的序曲。一組在 1850 年至 1870 年間製作的獨特微型馬賽克作品彰顯了羅馬地標的歷史性，並嵌入到珠寶首飾中，閃亮的橄欖石、黃色綠柱石、紅色和粉色的尖晶石等等，五顏六色的珍貴寶石，就像是在傳達奇蹟般的美好景致。

續寫璀璨

遊記第二章，採用了「萬花筒」式的美麗概念， 不同於羅馬的古典，該章節引領我們遠赴印度皇家宮殿，在紅色的光之石，如：紅榴石、帝王黃玉、 黃綠柱石、碧璽和石榴石閃爍下，閃著昏黃燈光， Alessandro Michele 正用美麗珠寶撰寫令人回味的故事，定格這抽象奇幻的時刻。

融匯之美

一路由西向東前行，目光鎖定在歐亞大陸交界，而珍珠正是引導旅行者來到東西方交界的媒介，也成為第三章節的核心。珍珠是神秘的自然象徵，Alessandro Michele 透過珍珠作品闡述希臘神話，珍珠誕生於大海的泡沫，並在阿芙羅狄蒂的皮膚上凝固的美好畫面。該章節作品呈現一種寧靜之美，白色、奶油色和黑色的珍珠與帝王黃玉融匯在一起，創造出與耳環和胸針搭配的項鍊，同時帝王黃玉的可拆卸墜飾，或與多色碧璽和鑽石交替使用，展現高級珠寶無限可能。

破壞，再造

跨越了地域性，Alessandro Michele 持續反轉時間軸，從古典主義轉向了現代美學，時間來到 1930 年代和 1940 年代，正是現代主義美學盛行之際。Alessandro Michele 創造帶有幾何形狀的項鍊和手鏈，以可調整不對稱設計和精緻的結構細節呈現時間變化，並衝突地選用宏偉的寶石打破這些細節，像是在可調整的鏈子上裝飾著紫水晶、海藍寶石和枕形切割的藍灰色綠柱石，在耳環或中央墜飾上的長方形切割鑽石環繞中顯出不凡光芒，新穎的創作呈現全新感官體驗。

終點起點

最後的旅行章節來到 1970 年代，可以不受拘束的自我表達，展現渴望發現外國世界、對遙遠神秘世界的崇拜。仔細觀察該章節作品，由白金項鍊、黃金底座、 綠寶石以及綠色琺瑯構築出神秘的異域氛圍，以縮小的方式帶領我們回到一切開始的時間和地點：一個你可以永遠留在身邊的奇妙魔幻世界。帶有黃金底座的墜飾讓人想起大草原上的某個場景，而該綴飾的靈感正是來自 Vittorio Accornero De Testa 於 1969 年 為Gucci 設計的「草原」圍巾，在 1981 年，這個設計被轉移到墜飾上，在此也結束了 Gucci 高級珠寶的第三個系列－Hortus Deliciarum 歡愉花園漫長旅程的最後一章。

 

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