Think Pink，Tiffany珍稀獨獻絕版粉鑽

國際巨星楊采妮現身高雄流行音樂中心珊瑚礁群，為Tiffany & Co. 2023高級珠寶展揭開序幕。Tiffany首次於南台灣舉辦高級珠寶展，展出總共逾350件總價值超過百億的裸石與高級珠寶作品，其中至為珍稀的是35顆來自澳洲停產礦區的阿蓋爾粉鑽，當中有3顆重量超過1克拉，更是舉世罕見。

Tiffany & Co. 2023高級珠寶展在三月中於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群盛大開展，品牌首度移師高雄，以充滿生命力的都市為據點，展出總共逾350件代表Tiffany珠寶權威地位的各色裸石與高級珠寶珍品，總值逾百億台幣奢華登台。在為期八天的高級珠寶展全程採預約制， 搭配高雄港灣遼闊海景，為台灣藏家們帶來一場史無前例的珠寶盛宴。

楊采妮佩戴春季花園般珠寶美鑽

為展現Tiffany首度踏足南台灣的氣勢，本次展覽特邀好久不見的國際巨星楊采妮出席盛會，她以一襲淡雅的白色禮服搭配Tiffany & Co. Schlumberger高級珠寶作品，華麗的紅碧璽與祖母綠花型設計項鍊，配以各色彩鑽戒指，她的脫俗氣質賦予珠寶栩栩如生的生命力。楊采妮說：「佩戴的Schlumberger高級珠寶系列項鍊，不同色澤的彩寶和鑽石相互輝映，生動捕捉花卉高雅多姿的型態，戴上就彷若置身於花香馥郁春季花園。手上的戒指鑲嵌著我最喜歡的深粉色彩鑽，濃郁的成色在精湛工藝的打造下被賦予了極致耀眼的光彩，讓我感受到Jean Schlumberger先生極具詩意且自由奔放的創作能量。」

106 克拉白鑽項鍊再現 Tiffany 傳奇黃鑽

本次展場設計匠心獨運以清幽的梅花為靈感，透過不同姿態呈現，從種子含苞待放，到花苞靜待綻開， 以至繁花絢爛的盛開之時。花朵看似靜止卻隨著時令變化的美態，以具體的高級珠寶珍品與抽象裝置藝術為展覽添光。彷彿以如花卉種子的裸石為始，每一顆珍稀寶石都是地球的珍貴結晶，自開採後透過Tiffany引以為傲的工藝技術為其賦予生命力，交織出璀璨而迷人的上百件高級珠寶珍品。Tiffany攜手知名設計團隊Wanda Barcelona，以梅花含苞待放到盛開的意象佈置展區，雷射雕刻紙花片片輕盈，為展區帶來一抹奢華氣息。

此次展覽的重磅之作為一款鑲嵌主石逾106克拉白鑽的高級珠寶項鍊，復刻自品牌傳奇黃鑽項鍊Tiffany Diamond，主鑽以Tiffany原創的82個刻面枕形明亮式切割，捨尺寸而求突顯其美感與色澤，使這顆鑽石散發璀璨的耀眼光芒。原礦取得於南非波札那，為世界前三大原礦之一。

超過 1 克拉的舉世罕見粉鑽

展覽中的另一個亮點為35顆無與倫比的阿蓋爾粉鑽，此為Tiffany從現已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區購得最後一批粉鑽，選擇台灣為東亞首站更展現品牌對當地市場的高度重視。說到這35顆傳奇阿蓋爾粉鑽，就得說說其來源─現已經停產的澳洲阿蓋爾礦鑽石區。這座知名礦場位於西澳洲偏遠地區Kimberley東部，開採時間橫跨1983年至2020年11月，過去幾乎是全球唯一的粉鑽產地，目前雖已停產，但仍保留採礦末期開採的小部份餘鑽。阿蓋爾在2022年初主動聯繫Tiffany，提議由其全數收購這最後一批珍稀粉鑽。這是阿蓋爾首次以珠寶品牌為其訂製切割鑽石命名，而唯獨接觸Tiffany & Co.商談採購事宜，正反映此百年品牌呈獻夢幻設計與作為珍稀寶石領域代表的全球聲譽。

Tiffany首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds女士表示：「這35顆絕美的阿蓋爾粉鑽，完美涵蓋了阿蓋爾礦區享負盛名的豐富色彩，包括濃彩粉色、濃彩紫粉色、艷彩粉色、艷彩紫粉色、深粉色以及最為稀有的紅色鑽石。這批粉鑽不僅稀世罕有，更完全符合Tiffany鑽石溯源標準。對於每顆新購的獨立認證鑽石，我們都將與顧客分享其採購原產地與製作國家資訊。」

再來說說Tiffany這35顆粉鑽為何具有如此魅力。由於粉鑽的形成需要極端壓力與極度高溫，它們的重量通常小於1克拉。而在Tiffany購入的35顆阿蓋爾粉鑽中，有3顆粉鑽超過1克拉，實為世所難求。此系列中的每顆鑽石，均同時具備Tiffany鑽石證書（Tiffany Diamond Certificate）及阿蓋爾粉鑽證書（Argyle Pink™ Diamonds Certificate）。

2023 年全新天然海水珍珠石上鳥

Tiffany於本次展覽中，帶來2023年全新推出的石上鳥珍珠系列，以罕見天然珍珠重新演繹Jean Schlumberger經典之作。極具辨識度的石上鳥作品，設計特色為小鳥立於各色鑽石與寶石上，Tiffany自豪地將此歷久彌新的設計再加創作，珍珠系列鑲綴頂級天然海水珍珠，以經典的石上鳥造型胸針、令人驚豔的巴洛克式設計胸針，亦或灰色天然海水珍珠戒指呈獻，細微處處展現Jean Schlumberger特有美學，為石上鳥系列注入全新氣象。作品所用珍珠產自波斯灣地區，大小、形狀與耀眼光澤均屬頂級珍品，Tiffany選擇此系列於本次展覽中展出，更呼應了展場充滿海洋意象與鄰近海港之美意。