Van Cleef & Arpels梵克雅寶，全台首間微風信義旗艦店，優雅揭幕

法式美學邂逅東方百年芳華，Van Cleef & Arpels梵克雅寶於微風信義打造全台首間旗艦店，將於2021年11月15日盛大開幕。台灣首間精品店特別打造全球唯一「Tea Salon」創新概念，為賓客帶來嶄新體驗。

全新旗艦店承襲世家裝飾藝術標誌風格，以沈穩內斂的黑色與暖霧金呈現鮮明對比，共構尊榮華美的視覺風貌，而靈動曼妙的花草圖騰成為串連空間的軸心，呼應世家自創立以來即珍視的自然元素，柔和的線條與珍貴的選材，眾多細節齊勾勒出詩意盎然的氛圍，令世家的精品店宛如一只細膩奢華的珠寶盒，高雅神秘卻又溫馨舒適，值得細心探索並品味箇中美學。

1906年，Van Cleef & Arpels梵克雅寶於芳登廣場22號開設第一家精品店，傾心於以故事創作珠寶，不斷在設計以及工藝領域不斷創新，引領著世代的珠寶佩戴風格，並受到諸多王室及名媛仕女的喜愛，在隨後的歲月裡，世家逐漸成為全球最頂級珠寶的代名詞，時至今日，仍未停下腳步，持續將卓越品質、精湛工藝與詩意設計推向世界。目前，Van Cleef & Arpels梵克雅寶在台灣共有四家精品店。在堅守品牌理念的同時，仍滿懷與時俱進的突破精神，繼2019年台北101購物中心及台中大遠百精品店重新裝潢後，2021年8月下旬，位於遠東Sogo復興館一樓的精品店遷址至二樓精華位置，以嶄新姿態亮相。如今，全台首間旗艦店將於微風信義百貨揭幕，持續傳遞世家以精湛工藝呈現自然之美的輕靈美學。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶微風信義旗艦店內，承襲世家鍾愛的「法式寓所」佈局，木質的建材搭配柔軟的地毯、沙發、窗簾，讓訪客在享受尊榮體驗的同時，亦擁有賓至如歸的舒心感受。空間整體調性不離世家經典美學，延續外觀設計呈現別具神秘感的雅緻格調，宛若珠寶盒的黑色絨面與璀璨閃耀的作品相互映襯；格局設定與傢俱選擇，以無銳角的圓潤輪廓為主，並靈活運用對稱、漸變設計語彙，帶來溫馨舒適之感，並為簡約幾何線條，注入詩意與裝飾藝術風格；點綴空間的花鳥蟲草自然圖騰，呼應世家重要的靈感來源，藉由de Gournay精湛的藝術手繪，以柔美姿態展現著大自然生生不息的能量；吊燈選用頂級的Murano玻璃，設計以充滿大自然語彙的海洋為意象，獨特的多層環狀造型，以手工將一片片的頂級玻璃串起，由上至下營造漸層的波浪感，並與淺褐色柔軟圓地毯相映成趣，令迎賓區整體空間的協調感更臻完美。

Heritage 典藏系列作品

Van Cleef & Arpels梵克雅寶 Heritage 典藏系列，橫跨 1920 至 1990 年代，揭示 20 世紀裝飾藝術 及時尚潮流的蛻變，檢閱 Van Cleef & Arpels梵克雅寶工藝傳承的完整面貌。數十年來，Van Cleef & Arpels 梵克雅積極搜羅世家在20世紀中所創作的作品，並展示予世界各地的買家收藏。 透過世家多年的努力，這個典藏系列匯集了數百件作品，其中一些非常罕見，展現了世家歷年風格的發展。在向大眾公開並出售前，每一件典藏系列作品均要經過典藏專家進行廣泛的檔案 研究，並附上典藏系列的證明書，體現世家獨特的風格，彰顯其雋永不朽的優雅本色。

當代高級珠寶系列作品

自創立以來，Van Cleef & Arpels梵克雅寶便從佈滿植物和幻想的花園中汲收靈感，以繁花及蝴蝶頌讚春天。世家受到花卉的啟發，自創立以來一直展現花卉輕盈與活力的一面。世家細心觀察大自然的層次與色彩，捕捉生生不息的萬象奇觀。珠寶大師「黃金之手」（Mains d’Or）將珠寶工藝與非凡寶石結合，頌揚花卉的美態。Van Cleef & Arpels梵克雅寶的花卉千嬌百媚，婀娜多姿。無論是真實的或想像的，形象的或意象的，皆綻放於粉頸、秀髮及腕間，完美展現出Van Cleef & Arpels梵克雅寶包容萬物的特質。從友情到愛情，每一件珠寶皆能歡慶每一個特別的場合。