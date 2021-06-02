Van Cleef & Arpels 於東京舉行 LIGHT OF FLOWERS 期間限定展覽

花卉是 Van Cleef & Arpels 從創立至今一貫雋永的靈感來源之一，2021 年，世家持續向花卉致敬，於東京代官山蔦屋書店 Daikanyama T-SITE 花園藝廊舉辦期間限定「LIGHT OF FLOWERS」展覽，展出由花卉藝術家片桐功敦（Atsunobu Katagiri）創作的花卉藝術品，靈感汲取品牌豐富的創意世界。

展覽期間，Van Cleef & Arpels 精緻優雅的珠寶作品將展示於充滿日本詩意的氛圍之中。作品採用黃 K 金和鑽石捕捉花卉蘊藏的精髓，例如姹紫嫣红的典雅牡丹嬌豔欲滴，Cosmos 系列於微風中搖曳生姿，而 Rose de Noël 聖誕玫瑰璀璨盛開，與生機勃勃、繽紛爛漫的新鮮花卉相互綻放光彩，彰顯出花朵短暫而絢麗的生命，打造出華麗且流光瞬息的世界。

花卉藝術家片桐功敦說道，Van Cleef & Arpels 的珠寶不僅突顯對珠寶設計追求卓越的精神，還體現對大自然鉅細靡遺的觀察，世家捕捉到花瓣柔軟的質感與花朵瞬間綻放的姿態，令人賞心悅目並流連忘返。「我很欣賞 Van Cleef & Arpels 的作品，甚至感受到我與世家珠寶期盼將天然花卉昇華成微型藝術品的願景如出一轍。由崇尚自然、手藝精湛的珠寶工匠打造瑰麗珍貴的臻品，以歷久彌新的型態，呈現花朵玲瓏精緻的美感。」

片桐功敦先生將為 Van Cleef & Arpels 的銀座精品店設計花卉櫥窗。受到 Van Cleef & Arpels 珠寶的啟發，加上金工師鈴木祥太（Shota Suzuki）的協助，櫥窗設計與「LIGHT OF FLOWERS」展覽精神一脈相承。就讓我們一同欣賞「東京LIGHT OF FLOWERS期間限定展覽形象短片」吧！

插花藝術家片桐功敦（Atsunobu Katagiri）於1973年生於日本大阪。1997 年，年僅 24 歲的他成為位於大阪府坂井市御陵花道學校的校長。他的花道(ikebana)風格善於納入古典與現代技法。片桐功敦更與眾多不同領域的藝術家合作，並針對花道主題撰寫大量文章。無論是路邊野花，亦或向來以櫻花為主題的大型裝置藝術作品，他的花道藝術不僅加深「萬物有靈論 (animistic) 」的概念 — 花道最初的中⼼思想，同時透過新鮮花卉創造出獨特的空間感。他於 2018 年在 Van Cleef＆Arpels 心齋橋精品店，亦創作一項由三部分組成的花道藝術裝置，名為「Perlude/萌芽」的花道藝術作品。

