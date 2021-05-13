Van Cleef & Arpels 經典 Alhambra 系列再添新作！推出絕美黃 K 金神秘吊墜錶

誕生於 1968 年的 Alhambra 系列，自始經歷無數蛻變，在眾人眼裡依然是優雅迷人的幸運象徵。今日，系列首次迎來四款神秘吊墜錶，將時間的詩篇掩映於吊墜的方寸之中，在長項鍊上搖曳曼舞。另外，兩款全新的 Sweet Alhambra 腕錶亦披上裝飾寶石，與細緻的黃K金圓珠互相輝映，熠熠動人。

Alhambra系列呈獻四款新作，首次將秘密時光隱藏於經典的四葉幸運圖騰中。新作回溯17世紀歐洲的美學概念，重塑懷錶優雅的讀時傳統，將時計融入珠寶吊墜中，成為精巧瑰麗的配飾，薈萃世家典雅非凡的珠寶風格和神秘腕錶傳統。默然流逝的時光從此掌握於彈指之間，讓人隨心玩賞；只需輕撥鑲嵌寶石的圖騰，藏於其下的錶盤隨即展現眼前，時間軌跡瞬間了然於胸。

新作延續Alhambra系列的美學傳統，以珍貴素材勾勒雋永形態；當中兩款綻放日冕光華，鐫刻璣鏤紋路的金質表面泛起粼粼金光：一款於璣鏤雕花玫瑰金圖騰下鑲嵌白色珍珠貝母錶盤；而另一款則以鋪鑲璀璨美鑽的錶殼，掩藏璣鏤雕花黃K金錶盤。柔和的玫瑰金與溫煦的紅玉髓，將鑲嵌鑽石的白色珍珠母貝錶盤溫柔懷抱，構成婉約動人的第三款變奏。每一枚吊墜錶均以前後兩行圓珠圍攏，彰顯Alhambra圖騰流暢細膩的曲線。

第四款新作為限量版本，選用綠松石為裝飾素材，因只有少數原石臻達Van Cleef & Arpels梵克雅寶極致嚴格的品質要求，令每一枚成品顯得特別彌足珍貴。綠松石絢麗的天藍色彩與溫煦的黃K金和諧對照，交織出一泓澄明。鑲嵌於錶殼和錶盤邊緣的鑽石，為作品更添炫彩。吊墜附有觸感舒適的鑲鑽套環，兩側綴以圓珠飾邊，讓吊墜於項鍊上靈動曼舞。

吊墜附有觸感舒適的鑲鑽套環，兩側綴以圓珠飾邊，讓吊墜於項鍊上靈動曼舞。

此外，世家也為 Sweet Alhambra 腕錶系列新增兩款作品，忠於經典設計，以雙行圓珠勾勒四葉幸運圖騰的輪廓；從側面細賞，更映照出美鑽的光芒。錶盤分別以珍貴獨特的綠松石或青金石雕琢而成，錶圈內側的一行碎鑽烘托出裝飾寶石的美態，黃K金錶殼造就強烈的色彩對比。

為配合百變造型，Van Cleef & Arpels梵克雅寶特別為Sweet Alhambra腕錶配備一系列可自由搭配的錶帶，簡約優雅的色彩包括深藍和淺藍，以及黑色和酒紅色。以指尖輕推，即可輕鬆拆卸並替換錶帶，配襯不同的打扮，迎接不同的心情和季節。