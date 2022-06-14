Vision & Virtuosity｜匠心妙藝

By Karen Chen
14 Jun 2022
Vision & Virtuosity｜匠心妙藝
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Vision & Virtuosity｜匠心妙藝

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》（Vision & Virtuosity）展覽日前（69號）於倫敦薩奇美術館（Saatchi Gallery）舉辦開幕晚會，許多品牌之友受邀在 Tiffany Blue® 地毯上，與珠寶一同璀璨閃耀。

《匠心妙藝》展覽頌揚世家歷年來的每個傳奇故事，向世界展示瑰麗絕倫的品牌珍藏，奠定 Tiffany & Co. 作為傳奇品牌的超然地位，不僅是一場珠寶、工藝的展覽，更是一場創意的非凡饗宴。

開幕晚會上，好萊塢女星Gal GadotBLACKPINK成員ROSÉ朴彩英以及英國女演員Florence PughDaisy Edgar-JonesSimone AshleyNicola Coughlan、電影《西城故事》女主角Rachel Zegler、音樂人Mark Ronson，以及奧運冠軍Eileen Gu谷愛凌等眾品牌大使穿戴Tiffany & Co珠寶盛裝出席，並由英國著名DJ Mark Ronson為晚會注入活力氛圍。

Tiffany & Co. 《匠心妙藝》展覽帶來一場視覺饗宴，展出逾 400 件萃選自世家古董珍藏庫的非凡珍寶，帶領親臨展覽的觀眾踏上時光旅程，穿越這個顯赫珠寶世家自1837年於紐約市崛起以來的輝煌歷史，典藏高級珠寶傑作、品牌享負盛名的櫥窗設計、品牌最新購入的逾80克拉的帝國鑽石Empire Diamond巨鑽、以至電影《第凡內早餐》劇本手稿等標誌著流行文化的重要歷史文物將瑰麗登場。展覽彰顯品牌在買賣頂級美鑽的權威地位，秉承創新匠心與精湛工藝兩大核心價值，走過 185 年的光輝歲月。

為慶祝Tiffany & Co. 進駐倫敦 150 週年，Tiffany & Co.《匠心妙藝》展覽將首次登陸位於約克公爵府邸、鄰近斯隆廣場的薩奇美術館（Saatchi Gallery），展覽期自2022610日至 20228 19日。民眾可透過 iOS Google Play 下載的《匠心妙藝》手機應用程式或親自到展覽場地購票。

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Karen Chen
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