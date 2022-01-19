When Women Thrive 讓女力強盛

Cartier 不只在精品領域中佔有龍頭地位，更是長期關注社會議題，致力改變的精神與行動也從不間斷。在 2020 杜拜世界博覽會中，Cartier 協力打造了前所未有、獨一無二的婦女展館，希望藉由一系列的活動與展覽，重申實踐性別平等與女性賦權的承諾，邁向更公平正義的世界。

在後疫情時代下舉行的 2020 杜拜世界博覽會，除了前所未有的大環境氛圍，這更是有史以來第一次於中東、非洲和南亞（MEASA）地區舉行的世界級活動，更在 Cartier 與主辦單位協力下催生了 1900 年代以來第一個以女性為主題的獨立展館，為消弭性別不平等再盡心力。

這個婦女展館旨在打破社會對女性的刻板印象與誤解，聚焦於歷史上推動女性賦權與性別平等的男女變革者，以達到啟發各年齡層的觀眾，以行動改變所在社群、進而改變世界。而展館總共劃分為五大展區：「介紹」區說明展館設立目的，「成就」區聚焦女性對於世界的影響；「挑戰」區探究阻礙女性發展的因素，「解決方法」介紹支持女性蓬勃發展的倡議，以促進全人類繁榮；最後則是與觀眾互動，鼓勵大眾一同聲援性別平等與女性賦權，以行動推廣。

於 2020 杜拜世博會期間，婦女展館將舉行一系列活動、節目與深度對談，例如「全球女性議事堂」（Women’s World Majlis）旨為共商女性如何協助打造乾淨、安全與健康的世界；「阿拉伯與伊斯蘭女性」（Women in Arabia and Islam）系列活動將聚焦歷史上先鋒女性的生平事蹟，鼓勵所有女性朝更遠大目標邁進；而為了慶祝國際婦女節，杜拜世博會與卡地亞將於 2022 年 3 月 8 日舉辦「開創嶄新視角」（Creating New Perspectives）世界論壇。

婦女展館請來多位各領域菁英打造精彩的硬體設施和內容。西班牙室內設計建築師 Laura Gonzalez、杜拜出生的藝術家 Kholoud Sharafi 和法國燈光設計師 Pauline David 為展館立面上半部構思嶄新風貌；將阿拉伯文書法融入作品的突尼西亞裔藝術家El Seed，在展館下半部展示他宣揚和平、團結與人類共同性的藝術創作；憑藉《我想有個家》（Capharnaum）一片成為首位入圍奧斯卡最佳外語片的阿拉伯女導演─黎巴嫩演員 Nadine Labaki 執導婦女展館的開幕短片，傳遞「當女力強盛，全人類共榮」的核心理念；法國演員、製片人、歌手與鋼琴家 Mélanie Laurent 則在展館二樓策劃一場沉浸式展覽，述說世界各地女性的人生故事。

展期自 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日的杜拜世界博覽會，以「溝通思想，創造未來」（Connecting Minds, Creating the Future）為主題。正如卡地亞全球總裁暨執行長西里爾．維聶隆（Cyrille Vigneron）所言：「卡地亞相信女性賦權能發揮加乘效應，促進經濟成長與發展，並造福社會與全人類；全球女性持續受到不平等待遇，急需各方團結一心來推動女性賦權。我們會更加努力傳遞對未來的願景，確保所有女性都能發揮完整潛力，並為後代子孫打造更兼容並蓄的社會。」藉由婦女展館的成立與「嶄新視角」展覽，期盼啟發更多觀眾為女權發聲，創造更美好公平的未來。