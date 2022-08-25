Keep Refreshing｜初秋裡的盛夏光彩

夏天已經接近尾聲，但秋天的熱躁感仍不可輕視。Hublot 這次推出的 Big Bang Integrated 彩色陶瓷鍊帶計時碼錶系列，共有四種融合時節特調而成的獨家色彩，無論搭配亞麻材質或單色系西裝，都能給人清爽又不失莊重的形象！

Big Bang Integrated 彩色陶瓷鍊帶計時碼錶為 42 毫米錶徑，搭載自製 Unico 飛返計時機芯。錶鍊由 22 個特殊切角的零件串聯，可在任何角度下反射陶瓷的飽滿色澤，配戴服貼舒適，展現宇舶高階陶瓷與鍊帶的卓越製錶工藝!

四款色彩鮮明的陶瓷腕錶，可為燥熱的天氣帶來繽紛的活力舒適感，搭配陶瓷特殊的透心涼材質透性，在天空藍與靛藍色彩的襯托下，看起來冷靜又清爽；暖色調的砂粒米色淡雅沈穩，視覺效果舒適又柔和；叢林綠帶有神秘氣息，為日常穿搭增添更多的造型與巧思，凸顯配戴者的個人色彩及魅力。

身為高階彩色陶瓷的製錶專家，Hublot 持續研發高階亮彩陶瓷的創新工藝，成功突破陶瓷製成上的限制，在強化硬度與耐磨性的同時，亦保留其飽滿色澤與輕盈質感。Big Bang Integrated 彩色陶瓷鍊帶計時碼錶，豐富的色彩取材自大自然的元素；靛藍源自摩洛哥馬若雷勒花園（Majorelle Garden）；天藍象徵南太平洋的晴朗天空；砂礫米為加勒比海灘的閃耀砂礫；叢林綠則來自亞馬遜的熱帶雨林。腕錶的錶殼特殊立體線條完美延伸至錶鍊，由 22 個特製陶瓷零件構成的錶鍊，每個零件均需以特製工具打造3個斜面和倒角，可讓光線在各種角度下，反射彩色陶瓷的飽滿色澤，並且提供舒適服貼的佩戴觸感!

Big Bang Integrated 彩色陶瓷鍊帶計時碼錶搭載自製 Unico 機芯，具備雙重離合計時機制，以及四項專利創新技術，包括振盪秒針離合機制、可調校的滾珠軸承計時碼錶磨擦系統、單向齒輪的棘輪固定系統以及指標裝置微調系統。性能卓越的自製機芯與專利高亮彩陶瓷的材質創新運用，不僅豐富了高階時計的色彩，更再次開拓製錶領域上的新篇章。