Legend of Diamonds ｜再造傳奇

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的全新系列 Legend of diamonds 的故事由一顆 910 克拉的傳奇鑽石原石開始，結合世家專利的 Mystery Set 隱密式鑲嵌技術，耗時四年完成 25 件前所未見的迷人美作，劃下珠寶史上的歷史新頁。

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Legend of diamonds 系列無疑是 Van Cleef & Arpels 致敬珠寶之美的全新傳奇佳作，而一切故事皆起源於一顆原石。2018 年，多年來為世家供應鑽石的 Taché 為其獻上當時全球第五大優質原石「Lesotho Legend」，這顆成色達完美的 D 級，結晶剔透玲瓏，化學結構屬 Type 2A，更重達 910 克拉的傳奇鑽石原石，是珠寶商夢寐以求的夢幻臻品，梵克雅寶與 Taché 邀請安特衛普的著名鑽石切割工坊 Diamcad，協助鑑定每顆寶石的切割和車工，花費近一年時間才將原石做了最完美的運用切割，延伸出 Legend of diamonds 的美妙頌歌。

破開後的鑽石交由切割工匠逐顆加工，經由繁複工序最終誕生出 67 顆，總重約 441.75 克拉的鑽石，每顆寶石都質量非凡，介乎無瑕至內部無瑕，完美保留原石的天然個性，明淨剔透如水；而傳奇寶石與品牌歷史連結，更加深了 Legend of diamonds 的底蘊厚度。

為了映襯由原石琢磨而成的鑽石，強調寶石的璀璨光芒和切工，梵克雅寶選擇以 Mystery Set 隱密式鑲嵌技術鑲嵌每一顆鑽石。這項世家於 1933 年取得專利的技術，是珠寶藝術的驕人成就，其秘密在於利用金質鑲軌，將精心切割的寶石（通常為紅寶石或藍寶石，亦有少數使用祖母綠甚至鑽石的例子）逐顆固定，完美掩蓋金質鑲座的表面，為作品鍍上絲絨般的光芒。而自 1990 年起世家陸續研發包括 Hexagonal Mystery Set、Navette Mystery Set 及 Vitrail Mystery Set 等新的隱密式鑲嵌技術以迎合不同設計，更添作品多元豐富的視覺效果。

Legend of diamonds 系列總共耗費超過 30,000 小時才製作完成，不但將梵克雅寶的傳世工藝發揮的淋漓盡致，甚至融入了近年來大受歡迎的創新技術，打造出佩戴方式多變的可轉換式珠寶；傳奇的鑽石搭配紅寶石、藍寶石與祖母綠，組合出延展世家風格又前所未見的登峰之作。

系列中成為焦點的 Atours Mystérieux 項鍊，不但在設計上向梵克雅寶兩件經典作品致敬，多種佩戴方式更增添作品藝術性與工藝指數。系列中最重的一顆重約 79.35 克拉鑽石是 Atours Mystérieux 項鍊的主角，經由比例勻稱、纖巧圓潤的橢圓形切割，高達 57 個切割面綻放華麗璀璨的光芒；鑽石和紅寶石渦卷的靈感源自 1938 年 Collerette 項鍊與 1939 年為埃及王后納絲莉創作的一件華麗項鍊，以 Mystery Set 及 Individual Mystery Set 兩種隱密式鑲嵌的紅寶石，印襯出更耀眼的鑽石光芒。項鍊還附有一枚 Individual Mystery Set 隱密式鑲嵌圖騰，可替換中央主石，而後者亦可懸於鍊條上，活現可轉換式珠寶的精髓。

澎湃的大件作品之餘，結合服裝元素的 Draperie Mystérieuse 胸針靈感取自 Madame Grès 於 1950 年代設計的晚裝，隱密鑲嵌的藍寶石和祖母綠完美詮釋織布平滑的質感，栩栩如生呈現優雅垂墜的輕紗視覺，是十足生動的輕巧之作，搭配擁有不對稱設計的 Tissage Mystérieux 戒指和 Asymétrie Mystérieuses 耳環，盡現當代時髦氣息。

擁有極致繁複的工藝技術，Legend of diamonds 從一顆非凡寶石啟發一個傳世系列的誕生，並活現 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的獨到風格，再創世家歷史中的里程碑。