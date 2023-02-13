LOVE VOW｜愛的誓約

即便世界再混亂，生活再辛苦，只要有你相伴，就能跨越所有困難，只要內心懷抱希望和愛，總有一天能看到天空再次湛藍。PRESTIGE 在情人節之際，介紹幾款充滿設計與鑲嵌工藝的美戒，讓你獻給最愛的人。

Words:Offy Chang Image: 各品牌

「戒指」與「結婚」的連結早已深埋在現代人的心中，而這兩者之間的關聯，據說早在 3000 年前的埃及文化中就已經出現；夫妻交換套在指間的戒指，圓形代表了天長地久，永不間斷之意，也象徵著將兩人緊緊相繫。將結婚戒指戴在左手無名指上，則是古文化中相信左手無名指有一條通往心臟的靜脈，代表著愛情能量流動的脈，也是愛情誓約之意，一直延續至今。

鑽石永恆

現代人絕大多數都以鑽石戒指作為結婚之用，這個習慣起源於 1477 年，當時的羅馬皇帝 Maximillian 向妻子求婚時使用了鑽石戒指，象徵了「永恆」的意涵，在歐洲貴族間引起仿效風潮，逐漸成為求婚時最廣泛應用的珠寶。鑽石也是目前地球上已知最堅硬的物質，更加深了愛情恆久的內涵。

鑽石戒指純淨透亮，與「愛」不含雜質的精神相呼應。最被普遍喜愛的單鑽戒指，總是最簡單表達摯愛的單品。Tiffany 從 1886 年設計出第一款鑽戒以來，至今超過 130 年，延續著著名的鉑金六爪鑲嵌法，以金屬鑲爪將鑽石高高托起，讓光線得以完全進入，讓鑽石無死角呈現最耀眼的光芒，更奠定了訂情戒鑲嵌的國際標準，成為許多女人心中的命定結婚信物，簡約而深刻。

同樣以大顆主鑽為設計，Harry Winston 的 Belle 系列鑽石婚戒則蘊含品牌歷史故事更顯意義非凡。1926 年海瑞・溫斯頓先生以 120 萬美元購入 Arabella Belle Huntington 古董珠寶系列作品，從此開啟珠寶帝國，同名鑽戒則在 1.5 克拉的圓形明亮式切工主鑽旁邊加上宛如建築線條的放射狀圖騰，搭配 87 顆極細微密釘鑲圓形明亮式切工鑽石，正如系列名稱一般，成為最美的新娘。

運用切割與設計，讓純鑽石戒指呈現豐富的視覺效果，更顯耀眼奪目。Cartier Beautés Du Monde 高級珠寶系列中，以古生物與神話為靈感來源設計而成的戒指，透過幾何造型描繪出神話意象，展現前所未見的視覺感。由全鑽石組成的 Karet 戒指以成對的三角切割鑽石為主石，戒圍俐落的箭型設計猶如蜿蜒爬行的生物，展現奇幻又具個性的童話風格。

Van Cleef & Arpels 在 Legend of diamonds 白鑽變奏曲中也有一款組合不同鑽石的 Spontini 戒指，則呈現了呼應品牌柔美詩意的意象。扭結圖案為梵克雅寶常見的設計元素，刻劃著世家對於高訂時裝國度的熱忱；中央重 3.04 克拉梨形切割鑽石與四周的雙排明亮式切割鑽石相互輝映，玫瑰金指環突顯更多女性溫婉氣質，也讓鑽石戒指有了不同氛圍。

De Beers 高級珠寶系列 The Alchemist of Light 擁有許多以光影為謬思的作品，其中的 Frozen Capture 套組靈感來自於冰河中的光影遊戲，用鑽石和白水晶打造晶透的意象。一款醒目的橢圓形切割鑽石戒指中央綴有 8.24 克拉橢圓形切割鑽石，並鑲嵌於一塊巴西的白水晶，經過圓拱形切割，形成無縫的雕塑效果。戒圈上還飾有兩排密釘鑲圓形明亮式白鑽，完成這個全透明的純淨鑽石戒指。

有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列 N°5，是為歡慶 Chanel N°5 香水誕生 100 周年而誕生。其中將香水瓶蓋造型化作珠寶的 The Stopper 系列，寫實造型突顯系列主題。一款 Diamond Stopper 戒指除了使用 5.21 克拉祖母綠形切割鑽石作為主石呼應瓶蓋外型，再加上 18K 黃金戒台象徵著香水色彩，更讓作品有了與 N°5 香水直觀的連結，格外引人注目。

瑰麗彩寶

在羅馬皇帝 Maximillian 向妻子求婚帶起鑽石結婚戒指風潮之前，皇宮貴族們也喜愛用珍貴的彩寶戒指許下與另一伴的終身承諾。事實上，戒指之於婚姻關係從一開始就是一種儀式與象徵，不需要拘泥於特定材質和樣式，繽紛多彩的彩色寶石戒指同樣魅力十足，能成為堅貞愛情不渝的見證。

熱情大膽的 Bvlgari 無疑是彩色寶石的專家，在 EdenThe Garden of Wonders 系列中以大自然為靈感，打造出彩色寶石的奇蹟花園。一只用色強烈又不失溫婉氣息的 Padparadscha Blossom 頂級帕帕拉恰剛玉、祖母綠與鑽石戒指，以 9.01 克拉的明亮階梯形切割馬達加斯加帕帕拉恰剛玉為主石，柔和的橘粉色與戒身玫瑰金應和出柔美氣質，側面點綴祖母綠宛如襯托花朵的綠葉，象徵盛開不墜的愛情。

Piaget 的 Solstice 高級珠寶系列猶如在深夜舞動發光的美人，運用鑽石搭配成色完美的彩色寶石，更突顯焦點彩寶的出色。一款帶有可變換式設計的 Flamboyant Nightfall 18K 白金馬達加斯 加藍寶石鑽石戒指，中央 7.89 克拉的枕形切割馬達加斯加藍寶是風韻魅惑的主角，搭配一旁向外延伸的鑽石藤蔓，充滿王后雍容霸氣的姿態。鑽石藤蔓戒指也可取下成為單顆寶石戒指佩戴，為裝扮增添多元的可能性。

Cartier Beautés Du Monde 高級珠寶系列的七款膠囊系列戒指各自訴說著遠古時代的故事，古生物和神話以彩色寶石呈現增添珍貴的價值。奪目的 Yasifan 戒指以一顆色澤溫潤、晶透的綠色璧璽為主石，四周包覆著幾何造型堆砌而成的鑽石戒身，讓主石猶如被細心呵護的新生命；加以間歇點綴的紅寶石作為色彩對比，讓整體有了更多彩的視覺效果。

品牌歷史與愛情有深刻連結， Chaumet 的作品充滿著法式優雅的皇室情調。一款 Les Mondes de Chaumet 系列下的 Promenades Impériales 18K 白金戒指，正如冠冕上炫目的細膩設計，中央 2.30 克拉枕形切割鑽石被層層環繞，長方形切割海水藍寶石與明亮式切割鑽石組合出放射耀眼光芒的愛心圖騰，外層再點綴以蕾絲般的溫柔設計，完成這款擁有公主氣質的作品。

同樣以淺藍色為主題，Van Cleef & Arpels 引人聯想地中海悠閒氛圍的 Perles d’été 高級珠寶系列則更多了異國風采。從 1960 至 1970 年代盛行的造型和色調以及雞尾酒珠寶汲取靈感，綠松石成為系列最亮眼的主角。一款 Écume de turquoise 戒指結合了黃金與白 K 金打造戒身，浮雕金質圓條搭配金質圓珠顯示了世家的金工實力，多色的層次讓這款珍稀寶石戒指更顯活力十足。

靈感來自巨星紅毯的耀眼造型， Chopard 的訂製紅毯系列珠寶就是為了讓佩戴者成為焦點而生。一款 18K 黃金搭配黃鑽而成的亮眼戒指，將 10.11 克拉黃鑽切割成愛心造型，直接訴說起愛的重量；戒身顛覆一般圓形改以曲線呈現增添柔美感，黃金材質上則滿滿鑲嵌 6 顆明亮型切割黃鑽以及高達 659 顆明亮型切割鑽石，就是要以最耀眼的姿態閃耀眾人。