LUCKY ANIMALS｜動物奇幻樂園

延續 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶鍾愛的自然元素，此次 Lucky Animals 系列再添新成員，將大自然豐厚、富饒的恩澤與美好生動展現，每一隻小動物的神韻都栩栩如生，令人沈醉在童趣歡愉的動物世界中。

Words:Ailing Tsai Image:Van Cleef & Arpels

靈動詩意

大自然跟生態間的奧妙與美麗，時常是不可言喻的動人亦或是無法比擬的令人驚嘆，而 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶卻將其以精緻的動物胸針靈動呈現，每款動物的神情彷彿注入生命力般活靈活現。在 2017 年首度推出的 Lucky Animals 系列中，世家運用珠寶的光澤與鮮明的造型設計打造出多款動物胸針，更於此次再添生力軍，有 Teddy Bear（泰迪熊）展現出溫馴可愛的面貌、Fox（狐狸）則是機智聰敏的象徵，其以剔透的紅玉髓凸顯狐狸皮毛的柔順亮澤、而 Dachshund（臘腸狗）和 Bichon Frisé（比熊犬）世家選擇以俏皮、愛冒險的姿態呈現，同時代表著人類最忠誠的朋友，最後的 Frog（青蛙）使用了孔雀石打造其背部紋理，並以流暢的弧線刻劃出青蛙作勢騰躍的矯捷之姿，每款造型皆猶如將動物最自然的動態凝結於一瞬，最後在眼睛處妝點上縞瑪瑙，畫龍點睛，完美呈現出動物們時而好奇時而專注的眼神。

極致工藝

逾百年的非凡造詣與獨到精深的工藝技術，是 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶無與倫比的珍貴寶藏，世家精心萃選各類素材，將天馬行空的靈感泉源化作絕美珠寶。在 Lucky Animals 系列中，以鮮豔色彩展現出大自然界動物的美麗樣貌。橙紅色的紅玉髓幻化臘腸狗的皮裘。散發清透光澤的白色珍珠母貝凸顯泰迪熊柔順、溫暖的絨毛。灰色珍珠母貝則呈現微妙的色澤變化，將活潑比熊犬動態的皮毛精準展現。在一件件美好作品的背後，是世家付出的諸多心血與努力，創作的過程中複雜且精密，每一顆小巧的寶石與珍珠母貝結合，皆講求細膩的切割與拋光的工序，而精緻的動物輪廓以金質圓珠所勾勒，將小動物們的生動模樣展露無遺，同時煥發閃爍光芒。世家以更富有親和力並且適合日常佩戴的珠寶 Lucky Animals 系列呈現於眾人眼前，除了體現大自然的瑰麗與珍奇之處，更為每枚胸針注入獨特靈動的氣息，使動物胸針成為彼此珍稀的生活伙伴。