LUCKY JOURNEY｜時尚的奧德賽之旅

Rose des Vents 作為輕珠寶配飾的代表，汲取迪奧先生的童年記憶，像是場時尚的奧德賽之旅那般，融合了現代時尚元素，以獨特的設計，展現女性的各式魅力。時而優雅簡約，時而活潑靈動，各自都能詮釋出迷人風采。Dior 珠寶作品，恰到好處，畫龍點睛的點綴整體造型，能讓佩戴者自然散發獨特迷人的魅力。

Words:Ken Huang Image:Dior

「我喜歡偶然的事物所帶來的美好。」迪奧先生曾如此說道，這也不難從他所設計的珠寶作品中發現端倪，那些美好的童年記憶總成為靈感，他總在尋找夜裡的星星，還有徜徉大海時，指引座標的玫瑰。比如，那標誌性的羅盤玫瑰，以及代表品牌的幸運象徵，一枚星星。那在法國諾曼第 Granville 一座名為「Rhumbs」的面海別墅度過的童年，影響了他後來諸多設計。該宅邸的名稱為一海洋術語，象徵著三十二點羅盤玫瑰所標示的四分之一風向，而他熱衷的占卜也成為未來的靈感，一切的一切，都形塑著他的想像空間。

向迪奧先生的幸運星致敬，並從這些美好元素中汲取靈感，Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 自 2015 年以來持續創造 Rose des Vents 珠寶系列的多元宇宙。如同奇幻的奧德賽之旅，任憑想像乘風破浪而行，系列運用了來自四面八方的彩寶，以及讓人聯想到來自航海繩索的金屬穀粒質感，每個小巧的裝飾，都有八芒星襯托，讓人聯想到航行與悠游海洋之中的自由與暢快。

就像超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）為此系列詮釋的新形象，如同風格的冒險家一般，徜徉在時尚的大海中，以搞怪，帶點潮感，卻又不失優雅魅力，展現女性的多變樣貌。

指引風格的羅盤玫瑰

「羅盤玫瑰讓人直覺聯想到航行，對我來說，珠寶或藝術創作，就是一趟旅程。」Dior 珠寶創意總監 Victoire de Castellane 如此說道。就像專屬佩戴者的幸運星那般，Rose des Vents 的圓形墜飾珠寶，是由指引方向，羅盤上的八芒星圖章為設計靈感，八芒星襯托鑲嵌其中的鑽石，而星芒底下，則以各式彩色寶石做搭配。

最具代表性的自然是由十六個羅盤玫瑰作為墜飾的多層次項鍊。就像航海時代人們搜集珍奇寶石一般，在奇幻之海中乘風破浪，海風輕拂，羅盤底下則是特意搜集來的白色珍珠母貝、粉色蛋白石、綠松石、青金石或黑瑪瑙等彩寶，在同一條鏈墜中，自然而然呈現的繽紛多彩，帶有異國情調，更是美好的風格設計。

微笑太陽與沈睡月亮大自然向來是迪奧先生所鍾愛的設計靈感來源，與滿天星辰相對的日與夜就是最好的元素。比如，伴隨著水手出航，照耀大海的微笑太陽，而引領他們穿越夢境國度的是沈睡月亮，就同時是珠寶可愛的樣貌之一。作為系列中最具童趣的設計，Rose Céleste 在直徑僅 25mm 的圓章吊墜上，放上了和星辰呼應的日月，簡單的長項鍊，簡約百搭，更充滿話題。而同樣的圖案，亦以不成對的雙圈耳環呈現，象徵日與夜交錯之際，風格依然百變自如。

繽紛的奇幻之旅

垂墜式的耳環、多層次的手鍊搭配，則充分發揮羅盤玫瑰小巧，卻極具可塑性的造型。和多層次項鍊相同的設計元素，色彩斑斕，活潑璀璨，同樣是有金質穀粒紋鑲嵌，使得孔雀石、青金石，以及具異國情調的綠松石交織出動人舞步，在細節處亦有粉色蛋白石、橙色紅玉隨、黑色稿瑪瑙與金棕色虎眼石等多彩寶石相互點綴呼應。配戴在耳際、腕間，自然不搶戲的搭配，就像是彩色的星點般，帶點迷幻，亦有著可愛的時尚魅力。

鈴蘭花與蜜蜂的故事

日與夜與星塵，還有大海上冒險的元素或許構築出迪奧先生的童年回憶，然而高雅如他，亦對花園中的一草一木深感興趣。他所鍾愛的玫瑰、蜜蜂與鈴蘭花，時常是設計中常見的元素。相傳，他甚至會在時裝秀發表當天，像是幸運符一般，將鈴蘭花縫入禮服裙擺。與這樣的故事呼應，象徵幸運的項鍊、手鍊作品，則是以珍珠母貝打造，帶點搞怪又逗趣的設計，將蜜蜂、鈴蘭花、玫瑰、雙心及骷髏作為吊飾點綴，呈現多樣風格。其他，象徵生生不息的蜜蜂，以及幸運的鈴蘭花，亦有小巧的單耳環選項，細膩玲瓏，精準且優雅。