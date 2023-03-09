LUCKY SPRING｜喚回春天的幸運瓢蟲

立春已過，春日悄然來到，這次讓 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶以全新的 Lucky Spring 系列，把代表幸運的瓢蟲從歷史中召喚回來。在輕盈的珠寶搭配中，重現曾飛舞於高級珠寶之上，深受名流仕女們寵愛的幸福寵兒。

Words:Ken Huang Image:Van Cleef & Arpels

立春已過，又是生機盎然的春天，每年，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶為了慶祝春臨大地，都以自然為主題，創作出美好的珠寶作品。2023 年，世家以 Luky Spring 系列的四款詩意盈盈新作，包含 兩枚吊墜、一枚 Between the Finger 指間戒及一款新手鍊，以代表幸運的「瓢蟲」為主題，為開春時節帶來全新的溫暖祝福。

甫於 2021 年現身的全新 Lucky Spring 系列，充分體現輕珠寶的輕巧，以及世家如何應用精湛的珠寶工藝，呈現浪漫的創作。系列新品揉合了絢麗燦爛的玫瑰金，與白色珍珠母貝形成對比，整體色澤溫潤飽滿。而應用上縞瑪瑙與紅玉髓，勾勒出玲瓏剔透的田園景象。大量應用鈴蘭、瓢蟲和梅花等輕巧優雅的動植物，再透過工匠巧手，每一筆都耐心斟酌的裝飾，簡潔卻精準，呈現無盡生命力。

飛過歷史的幸運瓢蟲

瓢蟲在許多文化中都是「幸運」的象徵，只要花朵上出現這只小巧可愛的紅色昆蟲，即代表春回大地，度過寒冬。早在 1930 年代，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶就創作出第一款瓢蟲珠寶，當時是靜態的設計，最後隨時間展現出各式各樣靈動活潑的姿態。這只可愛的瓢蟲飛過歷史，點綴在戒指、吊墜與胸針之上，後來又與其他花園小夥伴如蝴蝶、海龜及花卉，在 1960 至 1970 年代期間，開闢了 La Boutique 系列的玲瓏天地，為 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶開創了創意非凡的珠寶花園。

看似輕盈，瓢蟲卻不僅停駐於輕珠寶之上，更曾在高級珠寶與腕錶臻品上現身。比如，2012 年的 Palais de la chance 系列的 Mystery Set 隱密式鑲嵌紅寶石胸針，以及 2018 年贏得 Grand Prix d’Horlogerie de Genève 日內瓦鐘錶大獎的 Secret de coccinelle 腕錶都是一例。可以說瓢蟲之餘 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶，就是幸運與高貴的象徵。

細膩嚴謹打造春日花園

Van Cleef & Aprels 梵克雅寶對細節一絲不苟，體現在其嚴謹的製作過程。每一只超凡卓絕的創造，都透過繁複工序才能呈現在眾人眼中。從挑選寶石、切割及後續決定使用的珠寶工藝，如鑲嵌及拋光，都是仔細挑選，精心切割後拋光，才顯露出極致光芒。比如，Lucky Spring 系列的金質吊墜，以脫臘法注模成形，再以手工將精緻的金黃圓珠逐一潤飾，之後由飾邊下的隱密鑲嵌牢牢固定寶石。正因如此細膩，吊墜、手鍊和長項鍊上每枚吊墜，在正反兩面都同樣的裝飾效果，無論什麼角度，都盡顯相同美態，構圖和諧圓融。

細心挑選的素材，雖然配色簡單，卻很大幅度的增加了 Lucky Spring 的高雅質感。在寶石專家精準的眼光下，萃選色彩鮮豔一致，橙紅剔透的紅玉髓；縞瑪瑙則取玄黑色調，其光芒特別深邃；白色珍珠母貝，挑選了綻放和諧彩虹的部分；珠寶主題如此細膩的選擇，再由柔和的玫瑰金圓珠映襯，將生機盎然的春日，與動植物的靈動美感，盡收於小巧的珠寶首飾中。從選料、加工到設計，每一部分都用心非凡，這是 Van Cleef & Aprels 梵克雅寶幸運的祝福，也是最佳的春日珠寶選擇。