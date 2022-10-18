MEET THE BETTER SELF 遇見更好的自己｜劉俊謙

改變，是近年來劉俊謙對於生活的體悟，從舞台劇到電影、從香港到台灣，一路上的改變與成長，構築出他獨一無二的成長曲線，也許這過程有過迷惘與不安，但他堅信走在一條他所愛的表演路上，在改變過後，遇見的將會是更好的自己。

PRODUCTION/TEXT WILLIAM CHEN PHOTOGRAPHY CHEN YUNG HUA STYLING AILING TSAI STYLING ASSISTANT KATERINA CHENG MAKE UP/HAIR VVM 姜勝彬

時間來到初秋的台北,看著從電梯走出的劉俊謙，一晃眼的瞬間如同電影《幻愛》中，處在香港傳統公寓中淡然迷幻之感。或許，這麼說來有點誇張，但看到劉俊謙出現在台北還是覺得有點驚喜，畢竟他可是當今香港影壇最受矚目的新秀，從舞台劇、電視劇到電影都可以看見其精湛表演身影，同時也是各大時尚雜誌的常客，不難看出他在香港的超高關注度。

這次劉俊謙來台北long stay主要是為了拍攝電影《小曉》，這也是他第一次參與台灣電影製作。其實對於台灣，劉俊謙也不算陌生，他曾短暫於台北藝術大學攻讀舞蹈碩士。當時的劉俊謙剛從香港演藝學院表演系畢業，卻對於表演感到挫敗，突如其來的壓力，讓他決定暫時換個專業與環境，給予自己喘口氣的機會，於是考入了北藝大舞蹈研究所,這也是他第一次踏上台北這座城市。

如果說第一次來台北是為了轉換表演心境，那麼這一次來台北就是挑戰表演上的無限可能。談及這次為期半年的拍攝經驗，劉俊謙笑稱語言就是最大的挑戰，以前說廣東話都不會擔心出錯，現在都要說國語，難免會有點緊張，因此他都會一直問拍戲夥伴，自己發音有沒有出錯。

除了語言的不同，兩地的拍戲節奏也讓劉俊謙有所感悟，「在香港拍戲,節奏很快,但可以一直保持在表演的狀態；在台北拍戲節奏比較緩慢，但等待的時間較長，如何維持表演熱度，正是最大的挑戰。」然而，面對改變的衝擊，劉俊謙坦言自己不是一個特別勇敢的人，但會試著去克服內心的畏懼，轉念將改變視為一種養份，他認為自己到了而立之年，無論是在表演上抑或是在生活中，勢必得面對改變，這些新的刺激也將會拓展自己在表演新的眼界。

現在的坦然與自在，其實是經歷時間淬煉而成，在 2016 年,算是劉俊謙表演生涯最關鍵的一年，從舞台劇開始轉戰到小螢幕，面對跨領域的表演，讓他開始反思表演的可能性。過去的他總是封閉地陷入一種囹圄之中，因為想太多而故步自封，但開啟了跨領域的表演模式後，發現到表演的萬分美好，其實演員沒有自己想的那樣複雜，只要專心投入在角色裡面，盡情地演繹,幸福感便會油然而生。面對電影、電視劇以及舞台劇的表演差異,劉俊謙表示：「三者的能量掌握是很不一樣的。」舞台劇是劉俊謙的根本，當下與觀眾互動帶來的能量流動是無限且真實的，更是科技無法取代的感動；電視劇的表演能量是短暫且快速，必須做到在有限時間內傳遞豐沛的感情，讓觀眾深刻地感受到故事情節；電影是帶給劉俊謙最大驚喜的舞台，很多東西是當下在表演預想不到，會因為導演以及後期剪輯手法的調整而有所不同，因此必須投入更多力氣在角色演繹上。

從電影、電視到舞台劇，劉俊謙持續帶領觀眾領略表演的萬分美好，而表演也是現階段最重要的生活熱情之源，創作早與自身的生活密不可分。「我現在的興趣、朋友間討論的話題以及我在觀察的事情，很多都已經從表演、藝術的角度出發，創作已經跟生活融合在一起，也開拓出新的成長方向。」劉俊謙如此說道。他也坦言，因為對於創作的熱情，開始思考更多關於演員之外的可能性，「這幾年其實一直都有涉略劇本的創作，身為演員,更多的時候是被動的，但創作這條路比較主動，能開發創作上的更多可能性，進而為自己開創不一樣的表演之路。」如同《幻愛》中的李志樂，不斷地在探尋自我,雖有著理想與現實之間的落差，偶爾會感到自卑與不自信，但卻持續在找尋一條最適合自己的路，打開真實的自我。

從大學談論到而立，從香港分享到台北，我們也跟著劉俊謙參與了他在不同時期面對創作的心境轉變，感受故事中的愉快與體悟。現階段的劉俊謙希望自己能夠再放開一點，讓自己開心一點。「我在創作上有時候比較執著，但戲劇往往都是群體創作，如果過於執著，可能將會遺忘了表演帶給自己的快樂。」未來，他也希望能有機會跟大師級的導演合作，如韓國導演李滄東、李安以及侯孝賢合作。他笑說或許機會渺茫，但還是會保持正面心態，也許有天吸引力法則奏效便有機會一起合作。

隨後，劉俊謙也補充說道，自己更希望能有多機會與同輩的導演、編劇以及演員們一起創作，「紀錄屬於我們這個時代的視角。」無論幕前幕後，劉俊謙都有著清晰的藍圖規劃，他渴望走出屬於自己的路，享受表演簡單而純粹的快樂，替自己的演員生涯續寫嶄新篇章。