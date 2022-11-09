Passion Possessed｜嶄新光芒

瑞士頂級珠寶暨腕錶世家伯爵 PIAGET 邀請模特兒 Georgia Palmer 與 Signe Veiteberg 拍攝最新形象廣告成為品牌的新面孔。綻放極具感染力的生命熱情與絢麗歡愉的個性外，更展現出 PIAGET 多樣多面且極具現代感與包容性的品牌特質。

Words:Mick Wu image:PIAGET

說起 Piaget，相信所有人第一個聯想到的絕對是精湛的珠寶美學工藝以及更重要的─精緻品味與歡愉社交生活的代名詞。伯爵在品牌成立 150 週年之際邀請時尚模特兒 Georgia Palmer 與 Signe Veiteberg 成為代表 Piaget 的新面孔演出品牌最新形象廣告，展現品牌多樣、現代、具包容性的品牌特質， 同時綻放魅力四射的個性和極具感染力的生命熱情。

這次發佈的嶄新形象廣告上使用品牌標誌性的精緻現代藍色，隨後則將展現金色調的影像。這些影像運用各種視角和尺度的搭配，頌揚著和諧齊聚與喜樂共享的精神。一股非比尋常的動力、一種開懷愉悅的對照，每個個體的獨特性都為群體帶來鮮明活力。

在此精神下，經典的 Possession 珠寶系列、超薄的 Altiplano 腕錶、經典的 Piaget Polo 腕錶以及「宮廷式雕刻飾紋」（Palace Décor）的強烈風格都在宣傳照片及影片中生動展現，將最具代表性、最強而有力和最令人難忘的作品置於最前沿。

新的視覺形象，講述著關於風格、作品與傳承（品牌成立 150 週年）的故事，將使伯爵得以觸及世界各地的新受眾。此活動可確保不斷茁壯的 Piaget Society 社群將持續為文化發展提供靈感綺思，並為創造和享受此文化的人們帶來鼓舞和啟發。正如伯爵首席執行長 Benjamin Comar 所說:「深掘過去，創造未來」，這個品牌形象影像為世家的標誌性歷史（植根於 1970 和 80 年代的輝煌）帶來嶄新光芒，且預示著來日的開展方向。

Comar 先生補充說明:「此形象影像結合了品牌起源於 La Côte-aux-Fées 的優雅氣質和 1970 年代的奢華格調－當時伯爵開始精熟駕馭黃金工藝，並將彩色寶石納入其 DNA 當中。我 們所展示的每一件作品都象徵著世家巧奪天工的技藝，體現出品牌的時尚品味、大膽風格、非凡工藝和果敢氣魄。」

PIAGET International Director of Communication & Images ─ Fatemeh Laleh 女士認為這個歡欣愉悅的 Piaget Society 是早於社交媒體而存在的交流平台，無論是在鏡頭前還是鏡頭後，它都將文化領袖、創意先鋒和現代的美好事物結合在一起。對於那些講究精緻卻又過著大膽生活、勇於追求珍稀事物的人們而言，這是一個嶄新的歸屬之處。它的集體能量具有獨特力量，能夠打開新視野和創造新空間，讓記憶與幻想在其中碰撞出火花。「這個全新的品牌形象很歡樂、很奢華、很精緻、也很 Piaget」。